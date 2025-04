「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」愛知会場　名古屋の“ういろう”の老舗「青柳総本家」との愛知開催記念商品が登場！

テレビ 愛知株式会社

松坂屋美術館、テレビ愛知、読売新聞社、NHKエンタープライズ中部は、2025年4月26日(土)から6月15日(日)まで「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」を名古屋市中区の松坂屋美術館にて開催します。

このたび、青柳総本家(本社:愛知県名古屋市守山区、代表取締役社長・後藤稔貴)と愛知会場の開催記念商品として、名古屋のお土産の定番“ういろう”の黄金色パッケージ(オリジナルステッカー付)の「ポケモン×工芸展 青柳総本家 ひとくちういろう」を販売します。愛知を訪れた際のお土産や「ポケモン×工芸展」の来場記念にぜひお買い求めください。

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

■「ポケモン×工芸展 青柳総本家 ひとくちういろう」

「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」の愛知開催を記念した、オリジナルパッケージのういろうの販売を行います。また、それに伴い青柳総本家の大須本店では特別なフォトスポットも登場します。

今商品は名古屋“ういろう”の定番「青柳ういろう」の「しろ」「くろ」のひとくちサイズが3個ずつ入っています。パッケージは「ポケモン×工芸展」のキービジュアルに名古屋らしい黄金色を使用した特別なデザインで、青柳総本家の伝統的な「青柳ういろう」のロゴとマッチした和風のデザインです。パッケージは召し上がったあとも小物入れなどにもご活用いただけます。さらに、中を開けるとオリジナルステッカーも封入されています。

■商品詳細

【商 品 名】ポケモン×工芸展 青柳総本家 ひとくちういろう

【内 容】6個入り(しろ×3、くろ×3) オリジナルステッカー1枚

【商品価格】1,000円(税込1,080円)税率8%

【賞味期限】製造より20日間

【販売日程】2025年4月26日(土)~2025年6月15日(日)

【販売場所】

・青柳総本家 大須本店(愛知県名古屋市中区大須2丁目18-50)

・守山直営店 (名古屋市守山区瀬古1-628-1)

・KITTE名古屋店 (名古屋市中村区名駅1-1-1 KITTE名古屋店1F)

・JR名古屋駅構内PLUSTA Gift名古屋中央 (名古屋市中村区名駅1-1-4)

・ポケモン×工芸展 愛知会場 (松坂屋美術館 愛知県名古屋市中区栄三丁目16番1号)

・お一人様あたりの購入個数制限を設けさせて頂く場合がございます。

・品切れの際はご容赦ください。

・販売在庫や入庫予定に関するお問い合わせにはお答え出来かねます。

・商品の仕様、ラインナップ、価格、デザイン、販売期間、購入個数制限などは予告なく変更になる場合があります。

・商品情報の写真と実際の商品は若干異なる場合があります。

■青柳総本家 大須本店 フォトスポット

(イメージ) (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

「ポケモン×工芸展 青柳総本家 ひとくちういろう」の商品発売を記念して、青柳総本家の大須本店には、今商品のパッケージにもなっている「ポケモン×工芸展」の黄金色ビジュアルの巨大フォトスポットが登場。展覧会に出かける前や鑑賞後に青柳総本家大須本店のフォトスポットでの写真撮影は如何でしょうか?

【設置日程】2025年4月26日(土)~2025年6月15日(日)

【設置場所】青柳総本家 大須本店(愛知県名古屋市中区大須2丁目18-50)

【青柳総本家】

青柳総本家は、愛知県名古屋市に本社を置く老舗の製菓店である。明治12年、徳川慶勝公から「青柳」の屋号を賜り創業した。青柳総本家の三代目が、国鉄名古屋駅構内で初めて「ういろう」の立ち売りを開始し、東海道新幹線が開通すると車内販売も始めたことにより「ういろう」が名古屋名物となった。145年以上にわたり、伝統を大切にしながらも時代に合わせたお菓子づくりに挑戦し続けている。

青柳総本家公式サイト

https://www.aoyagiuirou.co.jp/

青柳総本家公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/aoyagi_souhonke

青柳総本家公式 instagram

https://www.instagram.com/aoyagisouhonke/

【開催概要】

展覧会名 ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―

主催 松坂屋美術館、テレビ愛知、読売新聞社、NHKエンタープライズ中部

監修 国立工芸館

特別協力 株式会社ポケモン

制作協力 NHKプロモーション

会期 2025 年4月26日(土)- 2025 年6月15日(日) [51日間、会期中無休]

※但し、土日祝休日のみ日時指定券となります。平日開催は期間内有効券

会場 松坂屋美術館(松坂屋名古屋店南館7階)〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3-16-1

開館時間 10:00~18:00※入館は閉館30分前まで

お問合せ 050-1782-7000(松坂屋名古屋店 大代表)

関連リンク 展覧会特設ウェブサイト https://kogei.pokemon.co.jp/

【展覧会内容】

ポケモンと工芸の真剣勝負

ポケモンと工芸、正面切って出会わせたらどんな化学反応が起きるだろう。

この問いに人間国宝から若手まで20名のアーティストが本気で挑んでくれました。

ポケモンの姿かたちからしぐさ、気配までを呼び起こした作品。

進化や交換、旅の舞台、効果抜群のわざなどゲームの記憶をたどる作品。

そして日々を彩る器、着物や帯留など粋な装いに誘い込まれたポケモンたち。

会場で皆さんを待ち構える作品との出会いははたして…

ワクワク、うっとり、ニヤニヤそれともゾクッ?

かけ算パワーで増幅した美とわざの発見をお楽しみください。

【チケット情報】

◇前売り券

料金 一般 1,500円 高・大生 900円 小・中生 400円

◇当日券

料金 一般 1,700円 高・大生 1,100円 小・中生 600円

※土日祝休日は時間指定制となります。(平日の日時指定はございません)

※未就学児は無料

※イベント付きチケットも上記料金となります。土日祝休日は日時指定入館チケットが必要です。

※前売りチケット、日時指定チケット、イベントチケットは会場窓口では販売しません。

(日時指定チケットのみ販売残数がある場合、当日会場窓口で販売します)

※平日の当日チケットは会場窓口でも販売します。

※物販会場をご利用の場合も入館チケットが必要です。

※各種入館優待・サービスについて日時指定日と平日で異なります。松坂屋美術館HPでご確認ください。

※プレイガイドでご購入のチケットは松坂屋の契約駐車場サービスの対象外です。ご購入の際、各注意事項をご確認ください。また、会場でデザイン券との交換はいたしません。

チケットなど詳細はこちらから

https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/exhibition/2025_pokemonkogei/

検索:ポケモン×工芸展 愛知

【お問合せ先】

テレビ愛知 事業局事業部

(〒460-8325 名古屋市中区大須2-4-8)

担 当: 藤田鉄兵

電 話: 052-229-6030 (平日10:00~17:00)

E-MAIL : t-fujita@tv-aichi.co.jp