MELON、インパクトスタートアップ協会主催のIMPACT CAMP2025にて「起業家のためのマインドフルネス入門」を提供

マインドフルネスを応用して人・組織の「心と感情の課題」解決を支援する株式会社Melon(本社:東京都港区、代表取締役CEO:橋本大佑、以下「MELON」)は、2025年4月17日(木)に開催された、一般社団法人インパクトスタートアップ協会主催のIMPACT CAMP2025のプログラムの一環として、「起業家のためのマインドフルネス入門」を提供いたしました。

IMPACT CAMP2025とは

IMPACT CAMPは、インパクトスタートアップ協会正会員のCxOに限定したクローズドの1日合宿です。「Give(与える)」「Share(シェア)」「Interact(交流)」のコンセプトに、社会性と経済性の両立という難易度が高い挑戦に挑む正会員同士が共に支え合い、成長し合う場の機会提供のため開催されています。

IMPACT CAMP2025では、岸田文雄元内閣総理大臣による基調講演や、社会課題解決を担うリーダーたちによるパネルディスカッションなどが行われました。

インパクトスタートアップ協会公式サイト:https://impact-startup.or.jp/

提供内容

今回のイベントでMELONは、本プログラム前に開催される「朝一体験」の一つとして「起業家のためのマインドフルネス入門」を開催し、たくさんの起業家の皆さまにご参加いただきました。

セッションでは、情熱の裏で多くの葛藤や不安を抱えながら日々奔走している起業家に対し、起業家が精神的なエネルギーを保ち、挑戦を続けるための武器「マインドフルネス」をテーマに、そのメカニズムやエビデンスをわかりやすく解説しながら、実践を行いました。

ご参加いただいた皆さまからは非常に高い関心をいただき、「ぜひ取り入れていきたい」といった声が多く寄せられました。

MELONがインパクトスタートアップとして解決したい社会課題

MELONは2024年6月より、インパクトスタートアップ協会(Impact Startup Association 、以下ISA)に加盟しており、法人向けマインドフルネスプログラムの普及を通じて働く人のウェルビーイングを高め、組織と個人の力が最大限に引き出される社会の実現に向け邁進しています。

厚生労働省が実施した令和5年「労働安全衛生調査(実態調査)」(※1)によると、メンタルヘルス不調により1か月以上連続で休業または退職した労働者がいる事業所の割合は13.5%に達しました。これは過去2年間で3.4ポイント増加しており、企業にとって従業員のウェルビーイングの実現が喫緊の課題となっていることを意味します。

さらに、メンタルヘルスの不調があっても出勤し続けることで業務生産性が低下する「プレゼンティーズム」も企業経営において深刻な問題です。平均年収800万円で従業員数500名の情報通信会社の場合、1年間で2億3,000万円の損失が出る(※2)とされ、メンタル不調の放置による影響は企業に損失コストとして大きくのしかかっています。

これらを背景に、企業のウェルビーイング推進は年々拡大しています。「ウェルビーイングと健康経営」に関する調査(※3)では、特に大企業の51%がすでに取り組んでおり、80%が実施または検討中と、高い関心を示しています。また、ウェルビーイングを「重視している」と回答した企業は全体の53%であり、大企業ではその割合が65%に達しました。

しかし、実際には施策を導入したものの、社員への浸透が進まず、効果を実感できていない企業は少なくありません。「施策を行うのに時間がかかる」「わかりにくく利用が面倒」など、ウェルビーイング施策を導入したものの活用できず成果を出せていないといった課題が挙げられています(※4)。

ウェルビーイング施策の効果を最大限に引き出すためには、単なるプログラムの導入にとどまらず、組織体制の整備や経営層の積極的な関与が欠かせません。さらに、それを社内にしっかり浸透させるためのノウハウも必要です。実際に現場で活用され、社員の意識や行動が変わる仕組みをつくることが、真のウェルビーイング経営につながります。

そこでMELONでは、これらの背景を踏まえ、強みである「従業員の内面(マインド)の変革」を組織改革に応用し、エンゲージメント向上やウェルビーイング施策を広めるプログラムを提供しています。企業が持続可能なウェルビーイング施策を推進することで、日本全体のウェルビーイングが向上していくよう支援してまいります。

