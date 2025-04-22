春季イベント「春の楽園祭」開催！（河川環境楽園）

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一般財団法人　公園財団

河川環境楽園は国営公園、県営公園、水族館、高速道路川島PA等からなる複合型公園です。


河川環境楽園では毎年、春季期間イベント「春の楽園祭」を、オアシスパーク（県営公園）、自然発見館・木曽川水園（国営公園）、アクア・トト ぎふ（水族館）の主要3施設にて、開催しております。


今年は国内最大級の花と緑の祭典、「全国都市緑化ぎふフェア」と共催し、長良川中流・下流域で育まれた自然と触れ合い、文化を体験できる様々なイベントを開催します。





●イベント情報


　期　　間：4月23日（水）　～　6月15日（日）


　主　　催：河川環境楽園イベント実行委員会


　協　　賛：岐阜県名産販売株式会社



●各施設で実施予定のイベント



木曽川水園（自然発見館）



魚つかみ取り体験


自分の手で魚を捕まえて塩焼きに！


焼いた魚はその場でお召し上がりいただけます。


日　　時：2025年5月3日（土）～2025年5月6日（火・祝）


　　　　　１.10:30～12:00


　　　　　２.13:30～15:00


場　　所：じゃぶじゃぶの河原







オアシスパーク



清流・泡かけまつり


もこもこの泡が大量に降ってくる！


泡まみれになって遊ぼう！


日　　時：2025年6月14日（土）～2025年6月15日（日）　


　　　　　10:00～16:00


場　　所：ガラスドーム






アクア・トト　ぎふ



カピバラのしょうぶ風呂


端午の節句はカピバラも厄を祓って無病息災。


しょうぶを浮かべたプールに入ります。


日　　時：2025年5月3日（土）～2025年5月6日（火・祝）


　　　　　15:00～


場　　所：アクア・トトぎふ






河川環境楽園では、このほかにも多数イベントを開催しております。


各種イベント情報は下記URL「河川環境楽園ポータルサイト」をご覧ください。


https://kankyorakuen.jp




河川環境楽園


　〒501-6021　岐阜県各務原市川島笠田町


●各施設お問い合わせ


　・自然発見館（国営公園）　　　担当：小野、伊神、森


　・オアシスパーク（県営公園）　担当：寺田、平山


　・アクア・トトぎふ（水族館）　担当：加藤、津々木