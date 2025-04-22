春季イベント「春の楽園祭」開催！（河川環境楽園）
河川環境楽園は国営公園、県営公園、水族館、高速道路川島PA等からなる複合型公園です。
河川環境楽園では毎年、春季期間イベント「春の楽園祭」を、オアシスパーク（県営公園）、自然発見館・木曽川水園（国営公園）、アクア・トト ぎふ（水族館）の主要3施設にて、開催しております。
今年は国内最大級の花と緑の祭典、「全国都市緑化ぎふフェア」と共催し、長良川中流・下流域で育まれた自然と触れ合い、文化を体験できる様々なイベントを開催します。
●イベント情報
期 間：4月23日（水） ～ 6月15日（日）
主 催：河川環境楽園イベント実行委員会
協 賛：岐阜県名産販売株式会社
●各施設で実施予定のイベント
木曽川水園（自然発見館）
魚つかみ取り体験
自分の手で魚を捕まえて塩焼きに！
焼いた魚はその場でお召し上がりいただけます。
日 時：2025年5月3日（土）～2025年5月6日（火・祝）
１.10:30～12:00
２.13:30～15:00
場 所：じゃぶじゃぶの河原
オアシスパーク
清流・泡かけまつり
もこもこの泡が大量に降ってくる！
泡まみれになって遊ぼう！
日 時：2025年6月14日（土）～2025年6月15日（日）
10:00～16:00
場 所：ガラスドーム
アクア・トト ぎふ
カピバラのしょうぶ風呂
端午の節句はカピバラも厄を祓って無病息災。
しょうぶを浮かべたプールに入ります。
日 時：2025年5月3日（土）～2025年5月6日（火・祝）
15:00～
場 所：アクア・トトぎふ
河川環境楽園では、このほかにも多数イベントを開催しております。
各種イベント情報は下記URL「河川環境楽園ポータルサイト」をご覧ください。
https://kankyorakuen.jp
河川環境楽園
〒501-6021 岐阜県各務原市川島笠田町
●各施設お問い合わせ
・自然発見館（国営公園） 担当：小野、伊神、森
・オアシスパーク（県営公園） 担当：寺田、平山
・アクア・トトぎふ（水族館） 担当：加藤、津々木