「インバウンドOMIYAGEの新時代」武人画師 こうじょう雅之×ZEN

株式会社ZEN

インバウンド向け雑貨の企画・デザイン・製造を行う、株式会社ZEN（本社：東京都品川区、代表：吉田 啓資）は2025年1月より武人画師こうじょう雅之氏と年間契約を締結し、2025年4月23日(水)から東京都庁第一本庁舎 南展望室にて武人画師こうじょう雅之氏とのコラボ製品の物販販売を開始する。こうじょう雅之氏の武人画の良さを活かしたベーシックラインとZENデザイナーによるアレンジを加えたコラボラインの2ラインにて製品展開を行う。

製品ラインナップ：Tシャツ・アクリルキーホルダー、アクリルジオラマ・アクリルブロック・ウォールステッカー・ダイカットステッカー・ステッカー・ポストカードなど

武人画師 こうじょう雅之

(宇治市観光大使 / 2018～）

1978年 7月24日 京都府宇治市出身

座右の銘 :「誰かの為の何か。何かの為の誰か。」

2014年～武人画師として京都宇治を拠点に活動を開始。

『武人』を戦う者では無く『覚悟を持った者』として捉え、その者の持つ『覚悟』の瞬間を『武人画』として描く。それ以後武人画専門の絵師として戦国武将や武芸者、三国志の豪将を初め、世界的な映画のキャラクター、国内における往年の人気アニメやキャラクターや、様々なジャンルのアスリートまで幅広い人物・キャラクターの「覚悟の瞬間」を「武人(覚悟を持つ者)」として捉え、数多くコラボされている。

HP：https://www.macfamily57.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kojo_masayuki_official/

会社情報

社名：株式会社ZEN

本社所在地：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア6F

代表取締役：吉田 啓資

事業内容：雑貨の企画・デザイン・製造・OEM

設立：2015年1月

HP： http://www.zenco.co.jp/

株式会社ZEN 公式Instagram

■J-KANJI （＠jkanji.official）https://www.instagram.com/jkanji.official/

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