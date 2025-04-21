HYDEが観光大使を務めるオーストリア・ウィーンで撮りおろした写真集『Jekyll and HYDE in Wien』（6/13発売）、 CDショップ、VAMPROSE STOREなど限定特典解禁 !!
『Jekyll and HYDE in Wien』
2025年6月13日（金）に発売される、HYDE撮りおろし写真集『Jekyll and HYDE in Wien』（ぴあ株式会社発行・発売）につきまして、本日、CDショップ・ネット書店ならびにHYDEのオフィシャルグッズを取り扱う「VAMPROSE STORE」限定特典を解禁し、デザインを公開します。
今回デザインを解禁する特典は、タワーレコード、HMV&BOOKS、楽天ブックスでご予約された方向けのオリジナルA5クリアファイル（3社絵柄違い）、ヴィレッジヴァンガードでご予約された方向けのオリジナル缶バッジ、「VAMPROSE STORE」でご予約された方、ツアー会場で購入された方向けのオリジナルスマホサイズステッカー3種セット（絵柄違い）の6種類。いずれも数に限りがありますので、ご予約はお早めに。
タワーレコード特典オリジナルA5クリアファイル
HMV&BOOKS特典オリジナルA5クリアファイル
楽天ブックス特典オリジナルA5クリアファイル
VAMPROSE STORE特典オリジナルスマホサイズステッカー3種セット
特典オリジナルスマホサイズステッカー3種セット
ヴィレッジヴァンガード特典オリジナル缶バッジ
『Jekyll and HYDE in Wien』は、2024年1月よりオーストリア観光大使を務めるHYDEが、初めて訪れたオーストリア・ウィーンの街で撮りおろした写真を収めた作品集です。
オーストリア大使館観光部の全面協力のもと、伝統あるHotel Sacher Wien（ホテル ザッハー ウィーン）、オーストリア国立図書館プルンクザール、ベルヴェデーレ宮殿、ウィーン美術史博物館といった、歴史ある建物や、通常であれば足を踏み入れることのできない場所でも撮影を敢行。魅力あふれるオーストリアとHYDEとの化学反応により、比類なき世界観を創出しています。どうぞお楽しみに！
【商品概要】
『Jekyll and HYDE in Wien』
定価：7,326円(本体6,660円+税)
発売日：2025年6月13日(金)
仕様：A4ワイド 160P オールカラー/あじろ綴じ
販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ、ツアー会場 ほか
＜ご予約＞
BOOKぴあ https://book.pia.co.jp/book/b661850.html
タワーレコード https://tower.jp/item/6826318
HMV＆BOOKS https://www.hmv.co.jp/product/detail/15838496
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18205692/
ヴィレッジヴァンガード https://villagevanguard.stores.jp/items/67f3b6837008337ce93adc1a
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835650166
VAMPROSE STORE https://store.vamprose.com/product/2143