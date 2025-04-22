【埼玉県】第75回全国植樹祭を記念して株式会社ローソンから新商品が発売されます！
埼玉県
令和7年4月22日（火） 11時00分～11時20分
- 場所
知事室
- 出席者
株式会社ローソン 上級執行役員 首都圏カンパニー プレジデント 原 大祐 様
同社 首都圏商品部長 兼 北関東商品部長 竹沢 俊哉 様
埼玉県 農林部 全国植樹祭推進課 電話 048-830-4326
- 商品について
株式会社ローソン 広報部 電話 03-5435-2773
令和7年5月25日（日）に開催される「第75回全国植樹祭」を記念し、株式会社ローソンから「狭山茶ばうむ」など新商品3品が発売されます。
発売開始の4月22日、同社から新商品を贈呈いただき、知事が試食します。
新商品は第75回全国植樹祭ロゴマークをあしらったパッケージデザインになっています。
また、原材料には狭山茶や川越いもを使用しており、県産農産物の振興にも御協力いただきます。
● 実施概要- 日時
令和7年4月22日（火） 11時00分～11時20分
- 場所
知事室
- 出席者
株式会社ローソン 上級執行役員 首都圏カンパニー プレジデント 原 大祐 様
同社 首都圏商品部長 兼 北関東商品部長 竹沢 俊哉 様
● 発売する第75回全国植樹祭記念商品について
※画像は見本です。
1 商品名
狭山茶ばうむ
おいものザクっとチュロッキー（富の川越いも）
ほうじ茶ラテパンケーキ（狭山茶）
2 販売日
令和7年4月22日（火）
※関東甲信越地区（埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県）のローソン店舗で販売
● 問合せ先- 第75回全国植樹祭について
埼玉県 農林部 全国植樹祭推進課 電話 048-830-4326
- 商品について
株式会社ローソン 広報部 電話 03-5435-2773