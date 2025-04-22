聖隷福祉事業団×日本老人福祉財団『第4回有料老人ホーム実践研究発表会』開催

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社会福祉法人　聖隷福祉事業団

社会福祉法人聖隷福祉事業団（法人本部：静岡県浜松市、理事長：青木善治）が運営する介護付有料老人ホーム〈エデンの園〉と、一般財団法人日本老人福祉財団（本部：東京都中央区、理事長：小口明彦）が運営する介護付有料老人ホーム〈ゆうゆうの里〉は、2法人合同で『第4回有料老人ホーム実践研究発表会』を令和7年7月5日（土）に東京都港区の品川グランドセントラルタワーにて開催いたします。有料老人ホーム事業における更なるサービスの質の向上を目的として職員が日常業務内で抱える課題を「研究課題」として共有、職員皆で「課題解決」を図ったことを発表します。




ポスター表




ポスター裏




有料老人ホームのパイオニアの2法人が実施する課題共有と解決の研究発表会を開催



第4回目となる発表会のテーマは前回同様に「新しい歩み、新しい学び」となっており、新しい知見を得て、お互いに高め合い、新たな一歩を踏み出すという思いが込められています。


聖隷福祉事業団〈エデンの園〉、日本老人福祉財団〈ゆうゆうの里〉は、共に50年以上の実績があり、超高齢社会を迎えている日本社会において、”高齢者介護の最前線”を支えてきた両法人だからこそ見える課題、現場で働く職員だから感じる課題などに対して、実践的な解決を探ります。



名称： 『第4回有料老人ホーム実践研究発表会』


（愛称：Study Festival スタディフェスティバル）


■ 主催： 社会福祉法人聖隷福祉事業団、一般財団法人日本老人福祉財団


　 共催： 公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団


■ 日時： 令和7年7月5日（土）10時30分～16時30分（開場10時）


＊聴講に関しては、事前申込不要、入場無料


■ 会場： 品川グランドセントラルタワー3階


[所在地］〒108-0075　東京都港区港南2-16-4


　　　　　


■ プログラム：


● 開会式 挨拶：一般財団法人日本老人福祉財団


理事長　小口 明彦


● 発表 第1グループから第4グループ 計20テーマ


● 閉会式／表彰式 挨拶：社会福祉法人聖隷福祉事業団


理事 高齢者公益事業部長 平川 健二



■ 交通案内： JR品川駅より徒歩3分



2024年 第3回 開会式

2024年 受賞者（閉会式後）

【社会福祉法人 聖隷福祉事業団 概要】


基本理念：キリスト教精神に基づく「隣人愛」


設 立：昭和5年（1930年）5月


所 在 地 ：静岡県浜松市中央区元城町218番地26


理 事 長 ：青木 善治


事業内容：


1.医療事業（病院・診療所・ホスピスなど）


2.保健事業（健康増進・健康診断・人間ドック・疾病予防・労働環境測定など）


3.福祉事業（特別養護老人ホーム・障がい者支援施設・救護施設・無料または


定額診療・保育事業・有料老人ホーム事業など）


4.介護事業（介護老人保健施設・通所事業・訪問看護ステーション・在宅訪問事業など）


ホームページ: https://www.seirei.or.jp/hp/



【一般財団法人 日本老人福祉財団 概要】


基本理念：～豊かな福祉社会の実現を目指して～


1. 私達は、老後の”安心”と”幸せ”を提供することにより社会へ貢献します。


2. 私達は、はたらく人達の”人間性”を大切にします。


設 立：昭和48年（1973年）12月


所 在 地 ：東京都中央区日本橋堀留町1-7-7MID日本橋堀留町ビル5F


理 事 長 ：小口 明彦


事業内容：介護付有料老人ホーム〈ゆうゆうの里〉を全国7箇所で運営


（佐倉、湯河原、伊豆高原、浜松、京都、大阪、神戸）


特 徴：創立52年目を迎える老舗の有料老人ホーム運営事業者。自立の時期に


入居し最後まで暮らせる住まい（終の棲家）を提供。


1施設あたり平均300戸を超える大型施設のCCRC「高齢者コミュニティ」を


展開している。


ホームページ: https://jscwo.jp/


当プレスリリースURL


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/00000013G.000077508.html


社会福祉法人聖隷福祉事業団のプレスリリース一覧


https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/77508


報道関係者の皆さまにおかれましては、ご多忙とは存じますが、『第4回有料老人ホーム実践研究発表会』の取材をご検討いただきたく、ご案内申し上げます。事前申し込みは行いません。当日受付へお越しください。


■ 本件に関するお問い合わせ


社会福法人聖隷福祉事業団 高齢者公益事業部 松下裕美／猿田一成


Tel 053-413-3234 / Mail ed-jissen@sis.seirei.or.jp




一般財団法人日本老人福祉財団 本部 施設支援部サービス推進課　吉橋真知子


Tel 03-3662-3611 / Mail yoshihashi-mk@yuyunosato.or.jp