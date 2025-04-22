聖隷福祉事業団×日本老人福祉財団『第4回有料老人ホーム実践研究発表会』開催

社会福祉法人 聖隷福祉事業団

社会福祉法人聖隷福祉事業団（法人本部：静岡県浜松市、理事長：青木善治）が運営する介護付有料老人ホーム〈エデンの園〉と、一般財団法人日本老人福祉財団（本部：東京都中央区、理事長：小口明彦）が運営する介護付有料老人ホーム〈ゆうゆうの里〉は、2法人合同で『第4回有料老人ホーム実践研究発表会』を令和7年7月5日（土）に東京都港区の品川グランドセントラルタワーにて開催いたします。有料老人ホーム事業における更なるサービスの質の向上を目的として職員が日常業務内で抱える課題を「研究課題」として共有、職員皆で「課題解決」を図ったことを発表します。

ポスター表

ポスター裏

有料老人ホームのパイオニアの2法人が実施する課題共有と解決の研究発表会を開催

第4回目となる発表会のテーマは前回同様に「新しい歩み、新しい学び」となっており、新しい知見を得て、お互いに高め合い、新たな一歩を踏み出すという思いが込められています。

聖隷福祉事業団〈エデンの園〉、日本老人福祉財団〈ゆうゆうの里〉は、共に50年以上の実績があり、超高齢社会を迎えている日本社会において、”高齢者介護の最前線”を支えてきた両法人だからこそ見える課題、現場で働く職員だから感じる課題などに対して、実践的な解決を探ります。

名称： 『第4回有料老人ホーム実践研究発表会』

（愛称：Study Festival スタディフェスティバル）

■ 主催： 社会福祉法人聖隷福祉事業団、一般財団法人日本老人福祉財団

共催： 公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団

■ 日時： 令和7年7月5日（土）10時30分～16時30分（開場10時）

＊聴講に関しては、事前申込不要、入場無料

■ 会場： 品川グランドセントラルタワー3階

[所在地］〒108-0075 東京都港区港南2-16-4

■ プログラム：

● 開会式 挨拶：一般財団法人日本老人福祉財団

理事長 小口 明彦

● 発表 第1グループから第4グループ 計20テーマ

● 閉会式／表彰式 挨拶：社会福祉法人聖隷福祉事業団

理事 高齢者公益事業部長 平川 健二

■ 交通案内： JR品川駅より徒歩3分

2024年 第3回 開会式2024年 受賞者（閉会式後）

【社会福祉法人 聖隷福祉事業団 概要】

基本理念：キリスト教精神に基づく「隣人愛」

設 立：昭和5年（1930年）5月

所 在 地 ：静岡県浜松市中央区元城町218番地26

理 事 長 ：青木 善治

事業内容：

1.医療事業（病院・診療所・ホスピスなど）

2.保健事業（健康増進・健康診断・人間ドック・疾病予防・労働環境測定など）

3.福祉事業（特別養護老人ホーム・障がい者支援施設・救護施設・無料または

定額診療・保育事業・有料老人ホーム事業など）

4.介護事業（介護老人保健施設・通所事業・訪問看護ステーション・在宅訪問事業など）

ホームページ: https://www.seirei.or.jp/hp/

【一般財団法人 日本老人福祉財団 概要】

基本理念：～豊かな福祉社会の実現を目指して～

1. 私達は、老後の”安心”と”幸せ”を提供することにより社会へ貢献します。

2. 私達は、はたらく人達の”人間性”を大切にします。

設 立：昭和48年（1973年）12月

所 在 地 ：東京都中央区日本橋堀留町1-7-7MID日本橋堀留町ビル5F

理 事 長 ：小口 明彦

事業内容：介護付有料老人ホーム〈ゆうゆうの里〉を全国7箇所で運営

（佐倉、湯河原、伊豆高原、浜松、京都、大阪、神戸）

特 徴：創立52年目を迎える老舗の有料老人ホーム運営事業者。自立の時期に

入居し最後まで暮らせる住まい（終の棲家）を提供。

1施設あたり平均300戸を超える大型施設のCCRC「高齢者コミュニティ」を

展開している。

ホームページ: https://jscwo.jp/

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/00000013G.000077508.html

社会福祉法人聖隷福祉事業団のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/77508



報道関係者の皆さまにおかれましては、ご多忙とは存じますが、『第4回有料老人ホーム実践研究発表会』の取材をご検討いただきたく、ご案内申し上げます。事前申し込みは行いません。当日受付へお越しください。

■ 本件に関するお問い合わせ

社会福法人聖隷福祉事業団 高齢者公益事業部 松下裕美／猿田一成

Tel 053-413-3234 / Mail ed-jissen@sis.seirei.or.jp

一般財団法人日本老人福祉財団 本部 施設支援部サービス推進課 吉橋真知子

Tel 03-3662-3611 / Mail yoshihashi-mk@yuyunosato.or.jp