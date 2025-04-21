【北海道イタリアン ミア・ボッカ、いただきコッコちゃん他】ご来店者様全員に“ありがとう”の気持ちを込めて！数量限定「500円OFFサンクスクーポン」をプレゼント！美味しく食べてお得に楽しもう！

株式会社イーストン

北海道札幌を中心に東北・関東で「ミアボッカ」「いただきコッコちゃん」など45店舗を経営する株式会社イーストン(所在地：札幌市北区、代表取締役社長：大山 泰正、以下「イーストン」)は、2025年４月21日（月）から数量限定で日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「北海道イタリアン ミア・ボッカ」、「北海道焼鳥いただきコッコちゃん」他各店にて、ご飲食いただいたご来店者様全員に3000円以上のお会計毎にご利用いただける『500円OFFサンクスクーポン』をプレゼントするキャンペーンを開催いたします。ぜひ、この機会に美味しく食べて、お得にお楽しみください。

キャンペーン内容

【配布期間】2025年4月21日（月）～ 各店なくなり次第終了

【割引額面】500円OFF ※ご利用条件は下記をご確認ください。

【配布対象】ご飲食いただいたお客様全員（お１人様１枚）

【利用条件】3000円以上のお会計毎に１枚利用可・パーティ―コース・テイクアウト商品はご利用不可、他券・他サービス併用不可、換金不可、ご利用可能店舗はチケットの裏面に記載

【利用可能期間】

■北海道イタリアン ミア・ボッカ／北海道イタリアン ミア・アンジェラ／イタリア料理クッチーナ

（ミア・アンジェラは仙台エリア限定）

2025年５月7日（水）～2025年6月3日（火）

■焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん／北海道焼鳥いただきコッコちゃん

2025年４月22日（火）～2025年6月30日（月）

■中華居酒屋 香香厨房

2025年４月22日（火）～2025年6月30日（月）

■対象店舗

■『北海道イタリアン ミアボッカ』（北海道・関東）

https://www.eastone.co.jp/mia-bocca/

店舗情報▶https://www.eastone.co.jp/mia-bocca/shop-list/

■『北海道焼鳥いただきコッコちゃん』・『焼鳥ダイニングいただきコッコちゃん』

（北海道・宮城・関東）

https://www.eastone.co.jp/cocco/

店舗情報▶https://www.eastone.co.jp/cocco/shop-list/

■『北海道イタリアン ミアアンジェラ』（宮城） ※大丸札幌店は対象外

https://www.eastone.co.jp/mia-angela/

店舗情報▶https://www.eastone.co.jp/mia-angela/shop-list/

■『イタリア料理 クッチーナ』（北海道）

https://www.eastone.co.jp/trattoria-cucina/

店舗情報▶https://www.eastone.co.jp/trattoria-cucina/shop-list/

■『中華居酒屋 香香厨房』 （北海道）

https://www.eastone.co.jp/shanshan/

店舗情報▶https://www.eastone.co.jp/shanshan/shop-list/

■会社概要

■会社名：株式会社イーストン

■所在地：北海道札幌市北区12条西3丁目2-13

■代表者：代表取締役 大山 泰正



事業内容：「北海道イタリアン ミアボッカ」・「北海道焼鳥いただきコッコちゃん」「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」など札幌を中心に仙台・関東エリアで全45店舗の飲食店を経営（2025年4月現在）



創立：1990年7月

資本金：4800万円



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