4/27 東京大学校内にオープン「猿田彦珈琲 Special Edition」

猿田彦珈琲株式会社

猿田彦珈琲株式会社(本社:渋谷区/代表取締役:大塚朝之)が運営するスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」は、2025年4月27日(日)より、東京大学 ダイワユビキタス学術研究館1階に、猿田彦珈琲の中でも上位ランクの特別なコーヒー豆のみを使用したコンセプトショップ「猿田彦珈琲 Special Edition」をオープンいたします。

当店舗では、最高級コーヒー豆の持つ味わったことのないようなユニークなフレーバーのコーヒーや、猿田彦珈琲がジャパン バリスタ チャンピオンシップ 2024で優勝した際に披露した、バリスタの知識と経験を駆使したカスタムミルクによるカフェラテなどの新商品も登場いたします。

猿田彦珈琲は、東京大学という日本の頂点の大学に相応しいコーヒー体験をお届けいたします。

店名:猿田彦珈琲 Special Edition 東京大学 ダイワユビキタス学術研究館1階

SARUTAHIKO COFFEE Special Edition The Daiwa Ubiquitous Computing Research Building 1F in The University of Tokyo

住所:〒113-0033東京都文京区本郷7-3-1 東京大学本郷キャンパス春日門 ダイワユビキタス学術研究館1階

TEL:03-5990-9099

営業時間:11:00-18:00(ラストオーダーなし)

オープン日:2025年4月27日(日)

席数:店内12席、テラス32席

「ESPRESSO / エスプレッソ」\770

オープン時期に提供する豆は【Peru Randu Geisha Natural】を使用した、ストーンフルーツやブラッドオレンジのフレーバーを体験できるエスプレッソ。

エスプレッソ

「CUSTOM CONCENTRATED MILK LATTE」/濃縮カスタムミルクラテ」 HOT/ICED \1100-

バリスタの国内大会出場経験のある精鋭バリスタ中心に構成される「猿田彦珈琲 Special Edition」では、ミルクのスチーミング技術やエスプレッソの調整技術にも細心の注意が払われます。

滑らかな舌触りや、ミルクとのシナジーによる、エスプレッソのみでは味わえないフレーバーをお楽しみください。

濃縮カスタムミルクラテ

「POUR OVER / プアオーバー」 HOT/ICED \1650-

オープン時期に提供する浅煎りコーヒー【Panama Elida Falda Geisha Natural】をハンドドリップで抽出し、マスカットのフレーバーやフローラルな風味を存分に味わえます。

プアオーバー(ICED)

「SHAKERATO / シェケラート」 ICED のみ \1,100-

その時期のエスプレッソと牛乳、てんさい糖をシェイクし、コーヒーの粉をかけた冷たいドリンク。カクテルのような見た目とは裏腹に、まろやかでエスプレッソ由来の華やかさを感じられる1杯です。

シェケラート

※コーヒーメニューは時期に応じて、一番おすすめのコーヒー豆がラインナップされます。

※コーヒーメニューは使用豆によって価格を変更いたします。

くろぎ 楽屋弁当 \2800-(持ち帰り)

港区芝大門に店舗を構える、日本料理「くろぎ」さんの楽屋弁当を特別にご用意いたしま した。素材の個性を最大限に引き出すその姿に猿田彦珈琲は強く共感し、日々勉強させていただいています。ふっくらと炊き上げた白米の上には鮭や磯辺揚げなど、食欲をそそら れるお弁当です。店内、お持ち帰りどちらも利用可能です。

※4/27, 4/28, 4/29 以降は翌週 5/5 以降の販売となります。

くろぎ 楽屋弁当

4種のバターで味わうミルクブレッド \380-

北海道産の原料にこだわった北海道旭川市にある「コートルミエール」のテーブルロールを、北海道産バターを使用したミルククリーム、自家製キャラメルで作ったキャラメルクリーム、ラム酒に漬け込んだ有機カレンズとバターで作ったラムカレンズのバタークリー ム、てんさい糖とアーモンドを使用したアーモンドクリームの、4種のバタークリームでお召し上がりいただけます。

猿田彦珈琲の取引するコーヒー農園は国際品評会で4年連続1位を獲得。

4種のバターで味わうミルクブレッド猿田彦珈琲のサステナブルな取り組みとは

猿田彦珈琲ではコーヒーの国際品評会「カップ・オブ・エクセレ ンス」(COE)にて評価されるコーヒー農園の中でも、素晴らしいポテンシャルを持つ農園を探し出し、取引を行っています。始まりは2020年。私たちはコスタリカのカップ・オブ・エクセレンス9位のコーヒーを買い付けました。その対価はコーヒー農園に直接支払われ、小規模農園でも設備投資をすることが可能となり、コーヒー豆の品質向上に繋がりました。そして、なんと翌年2021年のカップ・オブ・エクセレンスでは1位を獲得したのです。その後は、2022年グアテマラ、2023年コロンビア、 2022年・2024年のホンジュラスで買い付けたコーヒー農園も同じく1位を獲得しました。

国際品評会において1位を獲得すると言う成長貢献を4年連続で実現できたのは、私たちがコーヒー豆を取引きすると同時に、店舗でお客様に対して実践しているような「美味しいコーヒー」に対する思いをコーヒー生産者の方にも伝え、共感してもらい、お互いに成長し合えたからだと信じています。猿田彦珈琲はこのスペシャルティコーヒーの良さを、純粋に広げたいと思っています。それも猿田彦珈琲が行える、サスティナブルな取り組みの一つです。

メニューの監修はジャパン バリスタチャン ピオンシップ 2024 優勝の猿田彦珈琲 伊藤大貴バリスタが担当

最高品質のコーヒー豆のみを取り扱う、猿田彦珈琲 Special Edition はその繊細な味わいをお客様一人一人に届けるべく、ジャパン バリスタ チャンピオンシップ 2024 優勝の伊藤バリスタを中心に、メニューの味わいや、抽出方法に至るまで再 検証・再構築いたしました。

バリスタ大会で培った知見を発揮し、今まで味わうことのできなかった特別なコーヒー体験をお届けいたします。また、オープン後の約1週間、伊藤バリスタも店舗に立ち、お客様にコーヒーをサーブいたします。

猿田彦珈琲とは

「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」をコンセプトに掲げる東京・恵比寿発のスペシャルティコーヒー専門店。自分たちの目と鼻と経験と味覚で厳選した最高品質のスペシャルティコーヒー豆は、コーヒー農園と良好な関係を築きながら直接調達(ダイレクトトレード)しています。また、焙煎から抽出まで、お客様にお届けする一杯のコーヒーのために徹底的にこだわり、真心を込めて提供します。