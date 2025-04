Madhappy ＆ HYSTERIC GLAMOUR & Crocs コラボレーション

株式会社Madhappy Japan

ロサンゼルス発Madhappy(https://madhappy.jp/)は、HYSTERIC GLAMOUR(https://www.hystericglamour.jp/)およびCrocs(https://www.crocs.co.jp/)との新たなコラボレーションを発表し、スタイル、カルチャー、そしてカリフォルニアの持つ常に変化し続ける二面性を融合させたコラボレーションプロジェクトを発表します。このコレクションは、南カリフォルニアの美学を祝うと同時に、各ブランドのルーツを讃えています。さらに、Channel Islands Surfboards(https://cisurfboards.com/)とYAMAHA WaveRunnerとのプロモーションプロジェクトも加わり、その世界観を広げます。

MadhappyとHYSTERIC GLAMOURのコラボレーションは、南カリフォルニアの美学、文化的背景、そして陽気なムードを称えることをコンセプトに誕生しました。両ブランドは「二面性」という共通のテーマに着目し、そこからさらなるつながりを見出しました。Madhappyが持つ「遊び心と誠実さ」「快適さと洗練」の二面性、HYSTERIC GLAMOURが持つ「幻想と現実」「反抗とエレガンス」の二面性が、ブランドのアイデンティティとしてコレクションに反映されています。本コレクションは、フリース、Tシャツ、デニム、ヘッドギアなどを展開し、HYSTERIC GLAMOURのアイコニックなグラフィックやロゴをベースに、Madhappyのシグネチャーであるハンドステッチやグラフィックデザイン、細部へのこだわりが融合されています。

さらに、Crocsとのコラボレーションでは、クラシッククロッグのシルエットを採用し、ホワイト、ブラック、クロームの3色を展開。カスタマイズ可能な仕様となっており、MadhappyとHYSTERIC GLAMOURがデザインした限定Jibbitz(TM)パックが付属します。

また、コラボレーションプロジェクト発表にあたり、LA/SANTA MONICA PIERで開催するイベントにおけるプロモーションプロジェクトとして制作されたChannel Islands Surfboardsとは、The Trip Plane Hull Singleを共同開発。ミッドレングスモデルであり、Al Merrickが1970~80年代に改良したTri Plane Hullボトムデザインをベースに、Greenoughスタイルのプランニングハルを採用。サーファーのDevon Howardと協力し、トリムスピードとターンのドライブ性能に優れたエッグスタイルのシングルフィン・ミッドレングスボードを実現しました。小波から中級以上のコンディションまで対応可能なパフォーマンスボードとなっています。そして、YAMAHA WaveRunnerとのスペシャルプロジェクトでは、特別仕様のJetBlasterWaveRunnerを2機製作いたします。このコレクションは、南カリフォルニアがMadhappyおよびコラボレーションブランドに与えた「カリフォルニア・マインド」の進化し続ける探求を体現するコレクションとなりました。

Madhappy& HYSTERIC GLAMOURのコレクションおよびCrocs Clogは、5月3日(土)午前10時より販売いたします。

MADHAPPY & HYSTERIC GLAMOUR COLLECTION LINE UP

Hysteric Glamour Lightweight Fleece Zip Up /\40,700(taxin) / Color: Charcoal / Size: XS~LHysteric Glamour Raglan Hoodie /\38,500(taxin) / Color: Icy / SIZE: XS~LHysteric Glamour / Raglan Hoodie /\38,500(taxin) / Color: White / SIZE: XS~LHysteric Glamour Lightweight Fleece Zip Up /\40,700(taxin) / Color: Rouge / SIZE: XS~LHysteric Glamour Lightweight Fleece Straight Leg Sweatpant /\35,200(taxin) / Color: Charcoal / Size: XS~LHysteric Glamour Lightweight Fleece Straight Leg Sweatpant /\35,200(taxin) / Color: Icy / Size: XS~LHysteric Glamour Lightweight Fleece Short /\29,700(taxin) / Color: White / SIZE: XS~MHysteric Glamour Lightweight Fleece Short /\29,700(taxin) / Color: Rouge / SIZE: XS~MHysteric Glamour Midweight Fleece Hoodie /\38,500(taxin) / Color: Verbena / Size: XS~LHysteric Glamour Midweight Tee /\16,500(taxin) / Color: Icy / SIZE: XS~XLHysteric Glamour Midweight Tee /\16,500(taxin) / Color: Crown / SIZE: XS~XLHysteric Glamour Thermal /\18,700(taxin) / Colors: Rouge / SIZE: XS~MHysteric Glamour Shrunken Zip Hoodie /\40,700(taxin) / Color: Zebra / Size: XS~LHysteric Glamour Zebra Print Denim Short\/ 66,000(taxin) / Color: Zebra / SIZE: XS~LHysteric Glamour Dad Hat /\13,200(taxin) / Color: Crown / SIZE: ONE SIZEHysteric Glamour Trucker Hat /\14,300(taxin) / Color: Gum / SIZE: ONE SIZE

MADHAPPY & HYSTERIC GLAMOUR & CROCS COLLABORATION

5月3日(土)午前10時より発売開始いたします。

MADHAPPY & HYSTERIC GLAMOUR COLLABORATION 展開店舗:

◦MadhappyJapan公式オンラインストア(https://madhappy.jp)

◦Madhappy新宿伊勢丹ポップアップストア「Madhappy: Following Optimism」

◦HYSTERIC GLAMOUR公式オンラインストア(https://store.hystericglamour.jp/)

◦HYSTERIC GLAMOUR渋谷店

◦HYSTERIC GLAMOUR名古屋店

◦HYSTERIC GLAMOUR大阪店

ABOUT MADHAPPY

「Madhappy(マッドハッピー)」はロサンゼルスを拠点とするファッションブランドであり、世界をもっと楽観的でポジティブなものに変えるために、アパレル、イベント、そして実験的なリーテルスペースを通じて個々の表現を追求しています。 「ローカルオプティミスト(Local Optimist)」という理念を基に、日常生活の中の小さな喜びや幸せを強調し、コミュニティのつながりを深めることを目指しています。メンタルヘルス問題を抱える人々の生活や精神状態を改善するための経験を共有し、季節ごとのレディ・トゥ・ウェアコレクションで楽観的でポジティブな信念を表現。

さらに詳しい情報についてはhttps://madhappy.jp および公式Instagramアカウント@madhappyjp (https://www.instagram.com/madhappyjp/)にアクセスしてください。

ABOUT HYSTERIC GLAMOUR

デニム、ミリタリー、ワーク、アウトドアを核とする、アメリカンカジュアルをベースとしたリアルクローズ。そこに1960~80年代のロックミュージックやアート、ポルノグラフィティ、マスプロダクツといったポップカルチャーのエッセンスを注入し、洗練のシルエットをもって表現することで、オリジナリティに満ちたファインコレクションを提案。

また素材から縫製、加工にまで息づく、物作りへの飽くなき探求心&クラフツマンシップも重要なエレメント。ヴィンテージピースに見られる古き良き仕様に敬意を払う一方、テクノロジーを駆使した先進技術も意欲的に取り入れ、同時に独自のマテリアル開発にも余念がない。

併せて、その世界観をビジュアル化したグラフィックワークも、ブランドを象徴するひとつ。

さらに名立たるミュージシャンやアーティスト、リスペクトメーカーとのコラボレーションを通し、本物からのみ得られるプレミアムな悦びを提供する。

ABOUT CROCS

クロックス社(NASDAQ:CROX)は、女性、男性、子供向けのカジュアルフットウェアの世界的リーダーであり、快適さとスタイルが消費者に愛され続けています。同社のブランドにはクロックスとHEYDUDEがあり、製品は卸売と直販を通じて85以上の国で販売されています。クロックス社に関する詳細は、investors.crocs.com(https://investors.crocs.com/overview/default.aspx)を訪問してください。同社のブランドについては、www.crocs.co.jp(https://www.crocs.co.jp/)またはwww.heydude.com(https://www.heydude.com/)をご覧いただくか、インスタグラム、Xで@crocsjp または@heydudeをフォローしてください。