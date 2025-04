RVCA x 山本“KID”徳郁創設の格闘家集団・KRAZY BEE x GAKKIN トリプルコラボレーションが4月26日より発売

ボードライダーズジャパン合同会社

RVCA x KRAZY BEE x GAKKIN

日本を代表するTATTOOアーティストの一人であるGAKKIN。そんな彼が2000年代の日本の格闘技界を牽引し「神の子」と呼ばれた国民的スター山本“KID”徳郁の体に沿ってフリーハンドで彫った『鶴と日の丸』は今となっては拝見することが出来ない有名な作品だ。

Photo by Kurofin

当時KIDはGAKKINの作品を求め京都のスタジオへ幾度と足を運んでいた。2015年にはそんな二人の親交もあり、KRAZY BEE x GAKKINのコラボレーションが実現。衣類の中でも皮膚に最も近いラッシュガードへ彼を象徴する作品の一つでもある”雲と渦” が施され発売された。あれから10年の月日を経て、復刻版コレクションが遂に発売。前回のコラボレーションでは、内側のデザインへ六角形の蜂の巣紋が使用されていたが、今回発売される復刻版では不断長久、ファミリーの繁栄や長寿への願いを込め”紗綾形紋”が使用されている。前回からアップデートされたラッシュガードの上下に加え、 「KRAZY BEE」を象徴する“狂蜂”の文字を大胆に施したインナーショーツ、そこに合わせスリットが深く入ったウォークショーツの4つのアイテムがリリース。

左から)ラッシュガード \13,200 / ラッシュレギンス\12,100 / ファイトショーツ\11,000/ インナーショーツ \6,600 ※全アイテム S, M, L, XLでサイズ展開

■RVCA x KRAZY BEE x GAKKIN

[発売日] 2025年4月26日(土)

[問い合わせ先] ボードライダーズジャパン TEL 0120-32-9190

■特別付属品

コレクションアイテム4点以上のご購入者様へプレゼント。

*数に限りがありますので先着になります。

*イベントの詳細はRVCA JAPAN公式インスタグラムにてご確認下さい。

■ ローンチイベント開催 - 4月26日(土) 大阪 アメリカ村三角公園

本企画に伴い制作されたドキュメントフィルム、 『 LOVE WILL FIND A WAY 』を会場にて特別限定上映。この作品は以前公開されたドキュメンタリー映画『山本KIDの愛と夢 ~IT WAS ALL A DREAM~』のスピンオフ作品となり、イベント後の上映は未定となっている、貴重なフィルムになる。この作品を通し、知られざるKIDの素顔や甥っ子であるERSONのストーリー、GAKKINとの関係性をぜひ出演者と共に会場にて目にしてほしい。当日会場では生前の山本“KID”徳郁が深い交流を持っていた Shingo★西成によるスペシャルライブや、RVCA OSAKA ストアでは同じく親交が深かったカメラマンKurofinによるKIDの貴重な写真や美品が展示される。

2008年にKIDが設立した総合格闘技のジム及び格闘技チームであるKRAZY BEEが、昨年2024年をもってYamamoto Sports Academy(YSA)から独立することを発表した。本コレクションはそんな彼らに向け、新たな拠点での更なる発展への願いも込められている。ブランド創立当初から多くのアスリートをサポートしてきたRVCAは、生前の山本”KID”徳郁と長きに渡り深い親交を持ち続けてきた。KRAZY BEEとRVCAは格闘技を通して世界が明るくなることを願い、彼の遺志を引き継いで、今後もより多くのアスリートが活躍できる環境づくりをサポートしていく。

KRAZY BEE Online Store

GAKKIN GXX

RVCA STORE SHIBUYA

RVCA STORE OSAKA

RVCA Online Store

KRAZY BEE

総合格闘技界の全盛期を築き上げたカリスマ格闘家・山本“KID”徳郁を筆頭に2008年結成した、プロのみが所属する格闘家集団。

2018年山本“KID”徳郁が逝去後、彼のレガシーを受け継いだ選手達がKRAZY BEEを牽引。

GAKKIN

ブラックワークとフリーハンドで世界的に有名なタトゥーアーティスト。現在はアムステルダムで活動している。

2000年に設立され、様々なアーティストやクリエイターによって命を吹き込まれたアパレルやアクセサリーを展開するカリフォルニア発のグローバル・ライフスタイルブランド。アート、スケートボード、サーフィン、格闘技という4つのルーツを持ち、ブランドコンセプト“THE BALANCE OF OPPOSITES(相反するバランス)”の世界観は、自然と人工、過去と現在、秩序と無秩序など、相反するものが共存するさまを象徴。また、有名無名問わずアーティストやアドボケーターとしての支持者たち、ミュージシャン、そして想像力の限界を押し広げ続ける若者たちを世界へ発信するプログラム「Artist Network Program(ANP)」にも力を入れており、クリエイティブな感性を持った人々のサポートや数多くのコラボレーションも手がけている。

■商品着用画像

Model: 山本アーセン、スソン、萩原京平

