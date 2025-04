10分間の運動が、未来のスポーツを支える1ユーロの寄付に。アディダスによるスポーツを通じたグローバルムーブメント「MOVE FOR THE PLANET」が今年も開催

アディダス ジャパン株式会社

アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:萩尾 孝平)は、未来のスポーツ環境を支えるためのグローバルムーブメント「MOVE FOR THE PLANET(ムーブ・フォー・ザ・プラネット)」を、2025年5月12日(月)~25日(日)まで開催いたします。5月12日(月)の計測開始に先駆け、アースデイ(地球の日)である本日4月22日(火)より「アディダス ランニングアプリ」および「STRAVA」での事前登録が可能となります。

アディダスは、ひとりひとりの運動を未来のスポーツ環境支援のアクションへと繋げるグローバルムーブメント「MOVE FOR THE PLANET(ムーブ・フォー・ザ・プラネット)」を、2023年より開始しました。このムーブメントは、「アディダス ランニングアプリ」または「STRAVA」にて設定されたスポーツアクティビティのいずれかを10分間行うたびに、アディダスがスポーツ環境に関する様々なプロジェクトに1ユーロを寄付するという取り組みです。集まった寄付金は、パートナー団体を通じて、熱波や洪水といった異常気象への対策を講じたスポーツ施設の建築・改修や、サステナビリティに関する教育などのプロジェクト支援に使用されます。「MOVE FOR THE PLANET」では、今までに全世界でのべ約4億分のアクティビティ時間を記録。8,000名以上の人々がサステナビリティに関する教育プログラムを受けられるように、また23,000人以上の人々がより良いスポーツ施設を利用できるよう支援してきました。

3回目の開催となる本年度は、5月12日(月)から5月25日(日)の間に「アディダスランニングアプリ」および「STRAVA」で記録されたスポーツアクティビティに関して、10分ごとに1ユーロを、アディダスが世界各地のプロジェクトに寄付します(全世界合計上限:150万ユーロ)。ランニングや水泳、車いすラグビー、eスポーツなど、計100種類以上のアクティビティが計測対象となっており、誰もが気軽に楽しめる競技やエクササイズを通じて、未来のスポーツ環境支援に参加することが出来ます。

今年もより多くの方に「MOVE FOR THE PLANET」にご参加いただくため、開催期間中には、プロクライマー野中生萌選手によるスペシャルクライミングセッションや、アディダスのグローバルランニングコミュニティ「ADIDAS RUNNERS」の期間限定セッションなど、日本においても様々なイベントを開催していきます。

「MOVE FOR THE PLANET」実施概要

「MOVE FOR THE PLANET」は、スポーツの可能性を通してより持続可能な未来を目指すアディダスによる年に一度のグローバルムーブメントです。集まった寄付金は、スポーツを通して社会変革を目指すプロジェクト「COMMON GOAL」を介して、世界各地のコミュニティでスポーツを通じた環境保護の意識啓発や活動を促すプロジェクトの支援に充てられます。また、国連によるスポーツを通じた気候変動の脅威に対する行動イニシアチブ「UN CLIMATE CHANGE(国連気候変動枠組条約事務局)」とのパートナーシップのもと、サステナビリティに関する教育を推進するNGOやスポーツ団体に、アクセスしやすい教育プラットフォームを提供していきます。

過去には、変化をもたらすためのインフラ開発・設置を行うギリシャの社会団体「オーガニゼーション アース」では、寄付金を使用して既存のスポーツ施設を改修し、より安全なスポーツ環境を創出。またインドの「イネーブル リーダーシップ」では寄付金をもとに廃棄物管理システムを導入するなど、地域社会のインフラ整備と改善にも役立てられています。

本年度からは、ガールズ ユナイテッド(メキシコ)、エル リオ(コロンビア)、レッド デポルテ(スペイン)、ユナイテッド・スルー・スポート(南アフリカ)が支援対象プロジェクトに加わり、引き続き様々なスポーツの力を活用して、地域社会の未来を支えることを目指します。

「MOVE FOR THE PLANET」実施概要

・事前登録期間:2025年4月22日(火)~5月11日(日)

・開催期間(計測実施期間):2025年5月12日(月)~25日(日)

・参加方法:参加方法:「アディダス ランニングアプリ」、「STRAVA」にてチャレンジに参加

・公式HP:https://www.adidas.jp/go/campaign/impact/planet-move-for-the-plane

・アディダスランニングアプリ:https://adirun.app/9Cns

2025年支援対象プロジェクト

ガールズ ユナイテッド(メキシコ)、エル リオ(コロンビア)、レッド デポルテ(スペイン)、ユナイテッド・スルー・スポート(南アフリカ)、RURKA KALANユース フットボールクラブ(インド)、イネーブリング リーダーシップ(インド)、ラブ・フットボール(ブラジル)、フットボール・フォー・オール(ベトナム)、ティエンポ デ フエゴ(コロンビア)、オーガニゼーション アース(ギリシャ)

※支援対象プロジェクトは変更となることがあります。

「adiClub」ポイント支援がスタート

全世界で3億人以上が利用するアディダスの会員プログラム「adiClub(アディクラブ)」では、普段のお買い物やアディダス ランニングアプリで貯めたポイントを「MOVE FOR THE PLANET」支援対象プロジェクトへの寄付へと変えることが出来る取り組みを、本年度より開始します。本日から5月30日(金)までの開催期間中、ポイントでの支援が上限金額である150万ユーロの寄付金に加算され、「COMMON GOAL」を通じて世界各地のプロジェクトに役立てられます。

・詳細はアディダスアプリ:https://go.adidas.com/ihha/5iul83es

※5月30日(金)より前に上限金額に達した場合は、寄付の受付も終了となります。

「MOVE FOR THE PLANET」担当者のコメント

■アディダス グローバル パーパス マーケティング シニアディレクター アシュリー・チャルノフスキー

「MOVE FOR THE PLANET」が、今年で3年目を迎えられることを大変嬉しく思います。「MOVE FOR THE PLANET」は、異常気象の影響に直面しているスポーツコミュニティを支援する、非常に重要な取り組みです。計測対象のスポーツや支援対象プロジェクトも増え、より多くの人々へとこのムーブメントを届け、より大きなインパクトを起こせることを楽しみにしています。今年は、ひとりひとりがアクションを起こす”触媒”になっていただき、周りの身近な方々を巻き込んで、みんなでカラダを動かしていただければと思います。

■COMMON GOAL ヘッド・オブ・インパクト ルーテ・カルデイラ

「MOVE FOR THE PLANET」は、スポーツ施設の対候性を高める緊急アクションを推し進めていくための、コラボレーションの力を体現したプロジェクトです。イノベーションとインパクトを融合した本パートナーシップは、私たちにとって非常に重要であることはもちろんですが、こうして地域社会に深く根ざし、スポーツを通じた社会貢献活動を目指す団体を活用していくことこそが、目標を成し遂げるための大きな戦略的一歩だと信じています。「MOVE FOR THE PLANET」は過去2年に渡り、世界で最も資源が乏しい地域において様々な改善を実現し、目覚ましい成果を残してきました。私たちは、3年目となる今年もこの重要な活動を継続し、支援を必要とする地域社会がより明るい未来を築いていく手助けを出来ることを嬉しく思います。

■UN CLIMATE CHANGE スポーツを通じた気候行動リード リンディータ・ザフェリ

私たちは本パートナーシップを通して、スポーツ団体やスポーツNGOに多様な専門知識や過去の事例・ケーススタディを提供し、スポーツコミュニティにおけるサステナビリティに関する知識や行動の強化を目指しています。異なる視点やニーズを共有し、解決策をともに検討することで、ポジティブな変化を促進し、スポーツを通じた地域社会の強化や永続的なインパクトを生み出すことに繋がると信じています。

開催期間中の取り組みについて

■MOVE FOR THE PLANET AR SESSION

世界に70箇所以上で展開するアディダスのグローバルランニングコミュニティである「ADIDAS RUNNERS TOKYO」では、「スポーツには人々の人生を変える力がある」という信念のもと、ランニングと連動したさまざまな活動を展開しています。走るだけじゃない運動もしたい、スポーツを通じてなにかを変えたいなど、様々なランニングライフスタイルを応援します。

今年も「MOVE FOR THE PLANET」と連動したスペシャルARセッションを開催します。詳細は下記ウェブサイトをご確認ください。

・実施日程:

2025年5月13日(火) Adidas Runners Speed Session

2025年5月16日(金) Adidas Runners Conditioning Session

2025年5月18日(日) Adidas Runners Yoga Session

2025年5月20日(火) Adidas Runners Speed Session

2025年5月22日(木) Adidas Runners City Session

・応募詳細および最新情報:https://www.runtastic.com/groups/14fc9853-a773-4e46-962f-44ddb73592b1

■MOVE FOR THE PLANET @ 第4回FunTrails Round みなの 50K/30K

2025年5月10日(土)~11日(日)、埼玉県秩父にて開催されるトレイルランニング大会「FunTrails Roundみなの 50K/30K」の会場にて、アディダス ランニングアプリを通して「MOVE FOR THE PLANET」への参加登録をいただいた方を対象に、スペシャルギフトが当たる抽選会を開催します。詳細は下記ウェブサイトをご確認ください。

・実施日程:2025年5月10日(土)、11日(日)

・場所:埼玉県秩父郡 皆野スポーツ公園野球場内 adidas TERREXブース

・応募詳細および最新情報: https://fun-trails.com/race/minano/

