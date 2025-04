「ガンマ波サウンド(TM)」13th Asia Pacific Eldercare Innovation Award 2025において最優秀賞を受賞

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

塩野義製薬株式会社(本社:大阪府大阪市中央区、以下「塩野義製薬」)とピクシーダストテクノロジーズ株式会社(本社:東京都中央区、以下「PxDT」)は、両社が共同で開発・展開する「ガンマ波サウンド(TM)」が、2025年4月9日にシンガポールで開催された第13回 Asia Pacific Eldercare Innovation Awards(アジア太平洋エルダーケア・イノベーション・アワード、以下「本アワード」)において最優秀賞を受賞したことをお知らせします。

本アワードは、アジア太平洋地域で最も権威ある高齢者ケアイノベーションの国際賞とされ、「The Oscars of Eldercare(高齢者介護業界のオスカー)」と評されています1。世界各国の医療・福祉機関、スタートアップ、研究機関などから数百件にのぼる多数の応募がある中、我々の取り組みが、厳正な審査を経て世界の舞台で高く評価されました。

「ガンマ波サウンド(TM)」13th Asia Pacific Eldercare Innovation Award 2025において最優秀賞を受賞このたびの受賞内容は以下の通りであり、以下の3部門で受賞しました。

部門名: TECHNOLOGY - DEMENTIA CARE

認知症とともに生きる高齢者のリハビリテーションや幸福、そして社会的関与を支える革新的テクノロジーに贈られる賞

<受賞> 最優秀賞

<受賞対象> Gamma Wave Modulation Technology

部門名: PRODUCT (COGNITIVE TRAINING & REHABILITATION)

認知症とともに生きる高齢者が、より自立し、リハビリに取り組み、幸福感を感じながら生活できるよう支援する、最も優れた製品・機器に贈られる賞

<受賞> 優秀賞

<受賞対象> Gamma Wave Sound Speaker -kikippa-

部門名: DEMENTIA EMPOWERMENT

認知症の高齢者が尊厳を持って暮らすための支援・自立促進において最も優れたプログラムに贈られる賞

<受賞> 優秀賞

<受賞対象> SoundCare - Gamma Wave Sound

本アワードの審査委員からは次のような評価を頂いております。

「このたびのご受賞、誠におめでとうございます。認知機能に関する取り組みでは、これまでゲームやアクティビティなど、利用者が意識的に取り組むものが多く、継続的な活用が一つの課題とされていました。その点、本技術のように、日常生活の中で自然に取り入れられる形で“認知機能を支える環境”を設計している点に、大きな可能性を感じました。また、認知機能と聴覚の関連については、これまでも多くの研究がなされてきましたが、多くは音楽療法に基づくアプローチが中心でした。

そうした中、「ガンマ波」という周波数に着目した視点は非常にユニークであり、新たなアプローチとして注目すべきものと感じ、評価させていただきました。」

私たちはこの技術の力を通じて、介護施設や病院といった「特別な場所」だけでなく、「音を伴うすべての場所を認知機能ケアの場に変える」未来の実現に向け、今後も取り組みを続けてまいります。

塩野義製薬株式会社 執行役員・DX推進本部長 三春 洋介 のコメント

このたび、アジア太平洋地域で最も権威ある高齢者ケアイノベーションアワードにおいて、PxDT社と開発した「ガンマ波サウンド(TM)」がテクノロジー部門の最優秀賞を受賞したことを、心より光栄に思います。

当社はこれまで、医薬品を通じて人々の健康に貢献してまいりましたが、今後の超高齢社会を見据え、医療の枠を超えた新たなソリューションの提供にも取り組んでいます。今回評価された「ガンマ波サウンド(TM)」は、その象徴ともいえる取り組みです。

“音”という誰もが自然に触れる手段を通じて、認知機能のケアを日常に取り入れていきたいという私たちの姿勢が、多くの専門家の皆さまに支持いただけたことは、私たちの取り組みを次のステージへと導く大きな一歩になると考えています。

今後も私たちは、パートナーとの共創を通じて、“新しいヘルスケア体験”を社会に届けてまいります。

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 代表取締役社長 COO 村上泰一郎 のコメント

このたび、世界的に権威あるアワードにおいて、日本発のテクノロジーが高く評価されたことを大変光栄に思います。

ガンマ波サウンド(TM)やkikippaは、塩野義製薬の知見と当社のコア技術である波動制御技術を融合させ、“音”という誰もがアクセスできる手段を通じて、ケアの形を変え、生活の中に寄り添う新しいアプローチを目指してきました。今回の受賞は、私たちが描いたビジョンや挑戦が、世界の専門家の皆さまにも共感・支持いただけた証だと受け止めています。

今後も、「社会的意義」や「意味」があるものを連続的に生み出す孵卵器となるというミッションのもと、社会価値を追求してまいります。

■ガンマ波サウンドについて

40Hzの周波数は、ヒトが記憶や推論などの問題解決型の思考をしているときに現れる脳波「ガンマ波」と同じ帯域です2。また、40Hz周期の音の呈示によって、マウスの認知機能が改善した研究結果や3、ヒトを対象とした臨床試験においても40 Hz周期の音と光を用いて認知機能悪化の抑制や脳萎縮の抑制を示唆する研究結果が得られており4、40Hz周期の音は世界的に注目を集めています。一方、これまでの研究に用いられてきた40Hz周期の音は音声情報などを含めることの出来ない単調なパルス音であり、毎日聞き続けるのは難しく、日常生活の中に取り込みづらい可能性がありました。PxDTと塩野義製薬は「より生活に溶け込んだ形で、自然に五感を刺激することによって長期的な介入を可能とし、認知症の予防や認知機能ケアに挑戦する」というコンセプトを掲げ、テレビやラジオなどの音をリアルタイムに40Hz変調を施すことができる特殊な技術、ガンマ波変調技術を用いた「ガンマ波サウンド(TM)」を開発しました。

■塩野義製薬株式会社について

塩野義製薬は、取り組むべきマテリアリティ(重要課題)の一つに「健やかで豊かな人生への貢献」を特定しています。引き続き、アンメットメディカルニーズの高い認知機能障害に対する画期的な治療法を患者さまにお届けできるよう努力し、精神・神経系疾患を抱える患者さまとそのご家族のQOLの向上に貢献してまいります。

URL:https://www.shionogi.com/jp/ja/

■ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について

ピクシーダストテクノロジーズは、計算機科学(コンピュータサイエンス)と、音や光などを自在に操る独自の波動制御技術の融合により、コンピュータと非コンピュータが不可分な環境を構築し、言語や現象、アナログとデジタルといった二項対立を循環的に超えていく「デジタルネイチャー」の到来を見据えています。 私たちは、現在、波動制御技術をメカノバイオロジーや視覚・聴覚・触覚への介入・補助をする「パーソナルケア&ダイバーシティ」領域と、メタマテリアル(材質ではなく構造で特性を生み出す技術)やオフィス・工事現場等の課題解決のために適用する「ワークスペース&デジタルトランスフォーメーション」領域の2つの主要な領域に重点を置いて製品を展開しています。 急速に進化していくコンピュータに対して、私たち生物の身体(ハードウェア)の進化は非常に遅く、その差はますます開こうとしています。ピクシーダストテクノロジーズはこの両者の間をうまく調停し、生活に対してよりよい価値を生み出し続けます。

URL:https://pixiedusttech.com/

参考:

*1 13th Asia Pacific Eldercare Innovation Awards 2025 - AwardStage

*2 Herrmann, C. S. & Demiralp, T. Human EEG gamma oscillations in neuropsychiatric disorders. Clinical Neurophysiology 116, 2719-2733 (2005)

*3 Martorell, A. J. (2019). Multi-sensory gamma stimulation ameliorates alzheimer’s-associated pathology and improves cognition. Cell. 177(2), 256-271.e22.

*4 Hajos, M. et al. Safety, tolerability, and efficacy estimate of evoked gamma oscillation in mild to moderate Alzheimer’s disease. Front Neurol 15(2024)

※ガンマ波サウンド(TM)及び関連するロゴは、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社の商標又は登録商標です。

※記載されている会社名、ロゴ、システム名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。