ぷよぷよeスポーツU-15『ギーゴカップ』SEASON3 全国8会場と決勝大会の全9戦を開催！

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩 以下「当社」）は、ジャパン・eスポーツ・プロライセンス認定タイトルの対戦アクションパズル「ぷよぷよ」シリーズで15歳以下を対象とした、ぷよぷよeスポーツU-15「ギーゴカップ」のSEASON3を昨年に引き続き2025年度も開催いたします。

本シーズンは、初開催となる「マーケットスクエアささしま」（愛知県）や「ららぽーとTOKYO-BAY」（千葉県）「イオンモール岡山」（岡山県）が加わり、全国８会場での開催を予定しております。

【ぷよぷよ「ギーゴカップ」について】

本大会は、「株式会社GENDA GiGO Entertainment」が主催し、参加条件を満たすすべての選手が参加資格を持つeスポーツ大会です。各会場では「予選会」と「決勝トーナメント」を行い、優勝・準優勝には表彰状と、ぷよぷよ「ギーゴカップ」オフィシャルユニフォームを授与いたします。また、参加者全員に参加賞を進呈いたします。

イベントホームページ：https://tempo.gendagigo.jp/puyopuyo/

【大会概要】

大会名：ぷよぷよeスポーツU-15「ギーゴカップ」

採用タイトル：PlayStation(R)4用ソフト「ぷよぷよeスポーツ」

大会形式 ：各地会場にて大会開催（オフラインのみ）

参加条件 ：15歳以下

予選会：「公式チャレンジ」モードのスコアアタックによりランキング。スコアの上位16名（補欠2名）が「決勝トーナメント」へ進出。練習1回/アタック2回

決勝トーナメント：トーナメント方式。「ぷよぷよ通」ルールで1対1の対戦。1セット5勝先取で勝利

参加費 ：無料

■開催スケジュール・会場（2025年度）

・【第1回】 ららぽーとTOKYO-BAY 千葉県 2025年5月17日（土）18日（日）

・【第2回】 イオンモール川口 埼玉県 2025年7月19日（土）20日（日）

・【第3回】 イオンモール岡山 岡山県 2025年8月16日（土）17日（日）

・【第4回】 イオンモールむさし村山 東京都 2025年9月13日（土）14日（日）

・【第5回】 神戸umieサウスモール 兵庫県 2025年9月27日（土）28日（日）

・【第6回】 グランベリーパーク 東京都 2025年10月5日（日）

・【第7回】 マーケットスクエアささしま 愛知県 2025年10月19日（日）

・【第8回】 アミュプラザ熊本 熊本県 2025年11月8日（土）9日（日）

■参加受付

・当日受付：各会場にて直接エントリー受付

■協力：株式会社セガ

▲「ギーゴカップ」オフィシャルユニフォーム（イメージ）

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

■チャレンジイベントを同時開催

「ギーゴカップ」の各会場では、誰でもその場で参加できる「スコアアタック」や「連鎖チャレンジ」、ファミリーやグループで協力してCPUと戦う「グループチャレンジ」などのチャレンジイベントを同時開催いたします。

各チャレンジの成績に応じて、ぷよぷよオフィシャルグッズをプレゼントいたします。

【グランドチャンピオンシップを新たに実施、ぷよぷよグランプリ ファイナルの出場権を付与】

SEASON3より新たに、ぷよぷよeスポーツU-15「ギーゴカップ グランドチャンピオンシップ」を開催いたします。

SEASON3の全日程終了後に優勝者を招待して「グランドチャンピオンシップ大会」を実施。グランドチャンピオンとなった1名に、2025年12月に開催予定のプロ・アマチュア混合の賞金大会「ぷよぷよグランプリ ファイナル」への出場権が付与されます。

グランドチャンピオンシップの開催により、ぷよぷよeスポーツU-15「ギーゴカップ」から本格的なeスポーツの賞金大会への接続を実現すると共に、15歳未満のプレーヤーにeスポーツの競技シーンへチャレンジする機会の創出を強化いたします。

ぷよぷよeスポーツU-15「ギーゴカップ グランドチャンピオンシップ」の実施詳細は、イベントホームページ並びに「GiGOグループのお店 公式」Xなどで後日発表いたします。

■「ぷよぷよ」とは

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上愛される、国民的落ち物アクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版にて発売され、1992年には「株式会社セガ」よりアーケード版、メガドライブ版を発売。単純で分かりやすいゲームシステム、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。以降、アクションパズルゲームの定番ゲームとして、さまざまなゲーム機や携帯電話、スマートフォンで展開され、年代を問わず幅広い層に遊んでいただき、現在に至っております。2018年3月には「JeSU（日本eスポーツ連合）」公認タイトルとなり、プロ選手も誕生。eスポーツシーンでも盛り上がりを見せ、現在、多数の競技大会を実施しております。

■「eスポーツ」とは

「eスポーツ(esports)」は、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉で、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称です。

■製品情報

商品名：ぷよぷよeスポーツ

対応機種：PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)

発売日：パッケージ版：発売中（2019年6月27日（木）発売）

ダウンロード版：配信中（2018年10月25日配信）

希望小売価格：パッケージ版：1,990円（税込2,189円）

ダウンロード版：1,851円（税込2,036円）

ジャンル：アクションパズル

プレイ人数：1～4人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

公式X（旧Twitter）：https://X.com/puyopuyo20th

※アーケード版『ぷよぷよeスポーツ アーケード』も稼働中。https://puyo-esports-ac.sega.jp/

商品名：Puyo Puyo Champions / ぷよぷよeスポーツ

対応機種：Steam

発売日：配信中（2019年5月8日（水）配信）

希望小売価格：1,000円（税込1,100円）

ジャンル：アクションパズル

プレイ人数：1～4人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

※欧米版公式サイト：https://puyo.sega.com/champions/

販売ページ：https://store.steampowered.com/app/971620/

※PC版は、日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・韓国語・繁体字中国語・簡体字中国語の言語テキストを収録しております。また、ボイスはオプションにて、英語と日本語の音声切り替えが可能です。

※PC版の必要スペックについては、Steamの商品紹介ページよりご確認をお願いいたします。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です