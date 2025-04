Solvvy LAB.が研究開発するNeuro Switchアプリを活用した千葉大学医学部附属病院の論文が国際学術誌「Scientific Reports」に掲載

Solvvy株式会社

Solvvy株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:安達慶高、以下「当社」)は、Solvvy LAB.が研究開発するNeuro Switchアプリを活用した千葉大学医学部附属病院痛みセンターによる臨床研究において、その研究成果が英国のNature Portfolio発行の学術誌『Scientific Reports』に掲載されたことをお知らせいたします。

Solvvy LAB.が従前より技術協力を行っていた本研究は、慢性腰痛患者に対する認知行動療法(CBT)の効果を予測する新たなバイオマーカーとして、脳波の複雑性(EEG complexity)を用いたスクリーニング手法の有効性を検証したものです。

■掲載論文情報

掲載誌:Scientific Reports(※1)

論文タイトル:Screening system for assessing suitability of cognitive behavioral therapy for chronic low back pain

掲載URL:https://www.nature.com/articles/s41598-025-95948-1

■研究の背景と目的

慢性腰痛は日本人の約8割が生涯に経験するとされ、そのうち20%以上が原因不明の「非特異的腰痛」に分類されます。本研究では、CBTの効果が見込めるかどうかを客観的に判断する手法として、脳波の複雑性を示す指標「Multiscale Fuzzy Sample Entropy(MFSE)」の有用性を検証しました。

■主な成果と意義

・MFSEはCBT適応の有無を高精度で識別可能

特に低周波帯域のMFSE値は、高い識別精度(AUC = 0.825)を示し、1.25を閾値とすることでCBTの適応判断に寄与しました。

・CBT効果の有無と強く関連する因子を特定

言語性IQの低さ、注意の切り替え困難、想像力の乏しさ、細部への固執などの特徴がCBT効果の減弱と相関しており、MFSEによってそれらが包括的に可視化可能であることが示されました。

・臨床現場への貢献

MFSEを活用したスクリーニングにより、CBTの効果が期待できない患者への過剰治療を避け、医療リソースの最適化が可能になります。

■今後の展望

本研究成果は、慢性腰痛のみならず、うつ病や発達障害など他の慢性疾患におけるCBT適応判断への応用可能性を示すものです。今後も、この技術を活用した実用的なメンタルヘルス支援の実現を目指し、様々な分野の研究機関との連携を拡大してまいります。

※1:Scientific Reportsは、Nature Portfolio社が発行するオープンアクセスの科学ジャーナルで、世界最大級の学術雑誌の一つです。自然科学のすべての分野を網羅し、投稿された論文の科学的妥当性のみに基づいて審査・掲載されます。

※本プレスリリースに記載の会社名および商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリース記載の情報は発表日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

■ Solvvy株式会社について

Solvvyは、独自のSAaaS(Smart Assurance as a Service)メソッドを用いて企業が抱える課題を解決するストックビジネスコンサルティング企業です。様々な課題に対応する豊富なアイデアで、ともに考え、ともに解決する共創パートナーとして、企業の事業拡大に貢献します。

■ Solvvy LAB.について

Solvvy LAB.(ソルヴィーラボ)は、BrainTech(ブレインテック)や生成AIを活用した新たな技術や商品開発を行う最先

端技術研究機関です。詳しくは下記のURLをご覧ください。

https://solvvy.co.jp/news/20250311/

<事業について>

住宅・不動産領域にサービスを提供する「HomeworthTech事業」、再エネ・教育ICT領域にサービスを提供する「ExtendTech事業」、その他の領域に対してサービスを提供する「LifeTech事業」、金融領域のサービスを提供する「FinTech事業」の4事業を展開しております。

<Solvvy株式会社>

本社 : 東京都新宿区

設立 : 2009年 3月

代表者 : 代表取締役社長 安達慶高

事業内容 : HomeworthTech事業 / ExtendTech事業 / LifeTech事業 / FinTech事業

会社HP : https://solvvy.co.jp

<取材等 お問合せ先>

経営本部 広報担当

mail:strategic-management@solvvy.co.jp