ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター、特別企画「炎のゴブレット」お披露目セレモニー実施

ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社

世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター(以下、スタジオツアー東京)は、映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』公開20周年を記念し、特別企画「炎のゴブレット」を9月8日(月)までの期間限定で開催中です。本企画では、スタジオツアー東京開業以来初めて、ひとつの作品のテーマに沿って、セットや小道具、衣装、クリーチャー等を展示。中には、今回が初公開となる展示も含まれており、館内の随所でお楽しみいただけます。

開催を記念し、4月22日(火)に 「炎のゴブレット」お披露目セレモニーを実施しました。イベントには、「ハリー・ポッター」ファンであるチョコレートプラネットの‎長田庄平さんと松尾‎駿さん、元日向坂46で現在は女優として活躍する加藤史帆さん、そして<伝説の試合>にちなみ、数々の伝説が生まれる戦いの場に挑んでいる柔道家でパーク24株式会社所属の阿部詩選手が登場。

トークセッションでは、自身の<伝説エピソード>や、映画でハリーがドラゴンと戦うシーンにちなんだ<ドラゴンと戦うための技>について、伝説級の熱いストーリーが飛び出しました。

■「炎のゴブレット」お披露目セレモニー レポート

イベントでは、映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』の世界観を再現し、三大魔法学校対抗試合の出場者をイメージした衣装でゲストが登場しました。

チョコレートプラネットの長田さんは、ホグワーツ代表のセドリック・ディゴリー風、松尾さんは、ライバル校であるダームストラング専門学校のビクトール・クラム風の衣装で登場し、「私服で来ました」とボケて笑いを誘いました。また、「ハリー・ポッター」の大ファンである加藤さんは、ボーバトン魔法アカデミーの生徒をイメージしたエレガントな装いで登場しました。

大広間に展示された「炎のゴブレット」を前に、長田さんと加藤さんは「間近で見られてテンション上がります!」と興奮。20年前の映画公開当時、映画館で作品を鑑賞したという長田さんは「映画の中でも『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』が一番好き、ディテールの作り込みがすごい」と、小道具や衣装などを手作りする“芸人クラフトマン”だけあって、ユニークな視点で語りました。

すると突然、<伝説の試合>の出場者を選出する「炎のゴブレット」の炎が青から赤へと変化。ゴブレットから1枚の羊皮紙が舞い上がり、そこに書かれていた名前は――“阿部詩”。柔道家として、数々の伝説が生まれる試合に挑み続けている阿部詩選手の登場に、会場は一気にヒートアップ。

ホグワーツの生徒のような衣装で登場した阿部選手は「映画で観た世界に入ったみたいで嬉しい!」と笑顔でコメント。長田さんは「魔法を唱える前に投げられそう!」とツッコミ。阿部選手は「いつもは身体ひとつだけど、杖があると心強い」と語り、「杖を使うなら“魔法界の長”を目指したい」と意気込みました。

ダンブルドアの合図で、トライウィザードカップが出現。ここから<伝説>をテーマにしたフリップトークバトルがスタート!

最初のお題「思い出深い<伝説>の試合エピソード」では、阿部選手が「兄妹優勝!」と東京オリンピックを挙げ、「兄妹二人で伝説を作れた」と誇らしげに語りました。加藤さんは「日向坂46のライブ中に落下しても“クルックシャンクス(ハーマイオニーの猫)のように”着地して途中から合流した」、松尾さんは「ネタ中に失神したがなんとかやりきった」とピンチを乗り越えた伝説エピソードを披露。最後に、長田さんは「2014年のキングオブコントでのシソンヌとの戦いを経て、2018年のリベンジでは1回戦で最高得点を記録し、そのまま優勝まで駆け上がった」と回想すると、すかさず松尾さんが「2本目ですべって3位でしたよね?」とツッコミを入れ、会場は爆笑に包まれました。

続くお題は「ドラゴンとの戦いで、どんな技を使いますか」。阿部選手は「投げる!」と即答。「上から羽ばたいて回り込んで、背負い投げ!」と柔道家らしい戦法を披露。加藤さんは「変身術でドラゴンに変身して交渉で解決」と知的な作戦を語り、松尾さんは「ドラゴンの話を聞いてあげたい」と平和に回答。長田さんは「インパクトドライバーでうろこを剥がす」とクラフトマンらしい(?)技を繰り出し、笑いと拍手が飛び交いました。

そして迎えた結果発表――勝者として阿部選手が選ばれ、満面の笑みでトライウィザードカップを手に。会場は歓声と笑いに包まれました。

最後に、これからスタジオツアー東京を訪れる方へのメッセージが寄せられました。

長田さんは「シリーズの中でも内容が濃い映画の名シーンが楽しめます。セットや小道具の細部までじっくり見てほしい」と見どころを熱くアピール。松尾さんは「映画を観てない僕でも楽しめたので、観てる人はもっとワクワクできるはず。子どもと一緒に改めて観てからまた来たいです」と語りました。

赤い炎のゴブレットトライウィザードカップを前にフリップトークをする様子トライウィザードカップを前にフリップトークをする様子トライウィザードカップを手にした 阿部詩 選手【ゲスト・プロフィール】

■チョコレートプラネット 長田 庄平(おさだ しょうへい)、松尾 駿(まつお しゅん)

(長田 庄平 1980年1月28日生まれ、京都府出身)

(松尾 駿 1982年8月18日生まれ、神奈川県出身)

NSC東京11期生として養成所で出会い、2006年にお笑いコンビ「チョコレートプラネット」を結成。

2008年、2014年、2018年の3度「キングオブコント」決勝に進出。

TT兄弟をはじめとするキャラクターやものまねで一躍人気を獲得し、現在「ヒルナンデス!」(日本テレビ系)、「新しいカギ」(フジテレビ系)などにレギュラー出演中。

YouTubeチャンネル「チョコレートプラネット チャンネル」は登録者数240万人にのぼる(2025年4月現在)

■加藤 史帆(かとう しほ)

(1998年2月2日生まれ、東京都出身)

元・日向坂46の一期生メンバー。

日向坂46の5thシングル『君しか勝たん』ではセンターを務める。

マルチな魅力により現役生時代はトップクラスの人気を誇る。

「CanCam」(集英社)の専属モデル。

親近感のあるおしゃれな私服企画がいつも大人気!

現在は女優・タレントとしてドラマやバラエティなどでも活動している。

■阿部 詩(あべ うた)

(2000年7月14日生まれ、兵庫県出身)

パーク24株式会社所属。 柔道女子52kg級。

5歳の時に兄・一二三の練習を見に道場へ訪れたのがきっかけで柔道を始める。2017年2月にIJFワールド柔道ツアー史上最年少優勝。その後は2018年、2019年、2022年、2023年の世界選手権女子52kg級で金メダルを獲得。2021年の東京2020オリンピックでは52kg級で金メダル、混合団体で銀メダルを獲得。2024年に開催されたパリ2024オリンピックでは混合団体で銀メダルを獲得。

PHOTO:(C)パーク24/小川和行

■映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』公開20周年記念、特別企画「炎のゴブレット」

特別企画「炎のゴブレット」では、スタジオツアー東京開業以降はじめて、映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』に登場する印象的な小道具や、クリーチャーを全館の随所に展示いたします。館内ではレストランでの限定フードの提供や関連商品の展開など、特別企画に合わせた様々な企画を実施します。

Warner Bros. Studio Tour Japan - The Making of Harry Potter.ボーバトン魔法アカデミーの生徒入場シーンHarry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc. HarryPotter Publishing Rights (C) J.K.R.(C) 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

【実施概要】

映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』公開20周年記念 特別企画「炎のゴブレット」

・実施期間:2025年4月18日(金)~9月8日(月)

・特設サイト:https://www.wbstudiotour.jp/the-goblet-of-fire-2025/

映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』STORY(2005年公開)

ヨーロッパの三大魔法学校(ホグワーツ魔法魔術学校、ボーバトン魔法アカデミー、ダームストラング専門学校)が一堂に会し、勇気・知性・魔法を競い合う伝説の三大魔法学校対抗試合が、100年ぶりに開催されることに。各校の代表者を選ぶのは、〈炎のゴブレット〉と呼ばれる魔法のゴブレット。その過酷さから、出場資格は17歳以上と決められているが、なぜか14歳のハリーが選ばれ、はからずも3つの危険な課題に挑むことに。果たして彼の運命とは?ハリーの成長と試練、友人との確執や別れ、そして闇の帝王ヴォルデモートの復活――。壮大な戦いが幕を開ける。

■リアルでもデジタルでも楽しめる「炎のゴブレット」キャンペーンを展開

特別企画「炎のゴブレット」の開催を記念して、スタジオツアー東京のペアチケットが当たるキャンペーンを実施します。キャンペーンサイトにアクセスし、名前入りのゴブレットに入れるオリジナル羊皮紙を作成いただき、Xでスタジオツアー東京のオフィシャルアカウントをフォローのうえ、作成画像を投稿いただくと、抽選で5名様にスタジオツアー東京のペアチケットをプレゼント。また、東京、大阪、名古屋に登場する「炎のゴブレット」の駅広告からも同キャンペーンにご応募いただけます。

詳細は、キャンペーンサイト(http://cp.studiotour-gof.jp/)よりご覧ください。

■ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターとは

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、2023年6月16日(金)にとしまえん跡地に開業しました。ここスタジオツアー東京では、ホグワーツ魔法魔術学校の象徴的な大広間、ダイアゴン横丁、禁じられた森をはじめとする息を呑むような映画のセットにファンを誘い、映画制作の裏側を学びながら、魔法動物に遭遇したり、豪華な衣装を目にしたりすることができます。またほうきに乗ったり、爽やかなバタービールを飲んだり、ホグワーツの廊下で動く肖像画になってみたり、クィディッチの試合の観衆に加わったり、スタジオツアー東京限定のグッズのショッピングなど、たくさんの楽しいアクティビティを満喫できます。

さらに、ここスタジオツアー東京には、13のテーマに分かれた世界最大のハリー・ポッターのショップがあります。店内は特別に作られた1,500を超える小道具で装飾されており、ハニーデュークス、 オリバンダーの店、フローリシュ・アンド・ブロッツ書店をはじめとするダイアゴン横丁の数々のお店のエレメントからインスピレーションを得た美しいデザインが施されています。ここでしか手に入らない限定アイテムも数多く販売されます。またレストランやカフェでは、フィッシュ・アンド・チップス、ローストビーフ、イングリッシュ・ブレックファースト、アフタヌーンティーなど英国の伝統料理をお楽しみいただけます。

アジアでは初のオープンとなり、「ハリー・ポッター」の屋内型施設としては世界最大規模の大きさを誇るこの施設をまわるのには、4時間ほど要します。2012年のオープン以来、ご好評をいただいているワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン - メイキング・オブ・ハリー・ポッターの成功に続き、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京では、東京でしか見られないセットも用意されており、他では味わえない体験をすることができます。

■公式ウェブサイト : https://www.wbstudiotour.jp/

▼最新情報入手のためのメルマガ登録はこちら

お客様登録URL : https://www.wbstudiotour.jp/newsletter/

■公式X : https://twitter.com/wbtourtokyo (@wbtourtokyo)

■公式Instagram : https://www.instagram.com/wbtourtokyo/

●ワーナー ブラザース スタジオツアー東京のチケットは公式(https://www.wbstudiotour.jp/)ウェブサイト(https://www.wbstudiotour.jp/)にて、事前に購入する必要があります。

チケット料金は公式ウェブサイトのチケットページでご確認いただけます。

■「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、1つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了し、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界5カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」、アイコニックな旗艦店「ハリー・ポッター ニューヨーク」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。

https://warnerbros.co.jp/franchise/wizardingworld/

■ワーナーブラザース・ディスカバリーについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。 ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、TNT Sports、Eurosport、HBO、Max、HGTV、Food Network、OWN、Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナーブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースアニメーション、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com(https://www.wbd.com/) をご覧ください。