「鬼平犯科帳」「振り返れば奴がいる」「西部警察」「サラリーマン金太郎４」「家政婦は見た！」「コンビニのセッピョル」「哲仁王后」などGWイッキに見せます！CSホームドラマチャンネル

「鬼平犯科帳第2シリーズ」(全21話/出演:中村吉右衛門ほか)

4/29(火)スタート

番組詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/6865

「鬼平犯科帳スペシャル」14作品も放送!

「山吹屋お勝」「兇賊」「一本眉」「引き込み女」「雨引の文五郎」「高萩の捨五郎」「一寸の虫」「盗賊婚礼」「泥鰌の和助始末」「見張りの糸」「密告」「浅草・御厩河岸」「THE FINAL 前編 五年目の客」「THE FINAL 後編 雲竜剣」

詳しい放送日はこちら :https://www.homedrama-ch.com/search?cnt_type=1&q=%E9%AC%BC%E5%B9%B3%E7%8A%AF%E7%A7%91%E5%B8%B3%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB&o=1

「振り返れば奴がいる」(全11話/出演:織田裕二、石黒賢ほか)

4/30(水)スタート

「サラリーマン金太郎4」(全10話/出演:高橋克典ほか)

番組詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/18141
「サラリーマン金太郎4」(C)ドリマックステレビジョン/TBS

4/29(火)スタート

番組詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/special/gwikki2025

「西部警察」(第13話~第33話/出演:渡哲也、寺尾聰、舘ひろし、石原裕次郎ほか)

5/1(木)スタート

「家政婦は見た!」(4作品/出演:市原悦子ほか)

4/29(火)ほか

「コンビニのセッピョル」(全16話/出演:チ・チャンウク、キム・ユジョンほか)

番組詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/search?cnt_type=1&q=%E5%AE%B6%E6%94%BF%E5%A9%A6%E3%81%AF%E8%A6%8B%E3%81%9F&o=1
「コンビニのセッピョル」(C)2020 Taewon Entertainment All Rights Reserved

5/3(土)スタート

「哲仁王后~俺がクイーン!?~」(全20話/出演:シン・ヘソン、キム・ジョンヒョンほか)

番組詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/14127
「哲仁王后~俺がクイーン!?~」(C) STUDIO DRAGON CORPORATION

5/4(日)スタート

「ロマンスは一目惚れから」(全7話/出演:ルー・イエンチー、ヤン・ゾーほか)

番組詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/17670
「ロマンスは一目惚れから」(C) 2022 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

5/4(日)スタート

視聴者グルメプレゼントも実施中!

番組詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/17521

ローストビーフの店 鎌倉山より黒毛和牛モモローストビーフ300gを5名様にプレゼント!

<応募方法>

放送内で発表されるキーワードをGETして応募ページからご応募ください。

<締切>

2025年5月6日(火)23:59

応募ページはこちら! :https://www.homedrama-ch.com/gift/detail/1416

★★★放送作品の詳しい番組内容・放送日時などは、以下の特設ページでご確認ください★★★

【GWイッキに見せます!7DAYS】 :https://www.homedrama-ch.com/special/gwikki2025

ホームドラマチャンネルは、スカパー!、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。

録画に最適!本編中はノーCMで放送!



