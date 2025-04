『プロジェクトEGG』パッケージ第26弾『イースCollection（仮）』2025年4月22日より情報公開・予約開始！

株式会社D4エンタープライズ

レトロゲームの復刻やデジタルコンテンツの配信を行なっている株式会社D4エンタープライズ(東京都中央区 代表取締役・鈴木直人)は、2025年4月22日より、WindowsPC向けパッケージ『イースCollection(仮)』の事前予約を開始しました。本パッケージはアクションRPG『イース』シリーズを収録したパッケージとなり、往年のアクションRPGファンが楽しめることはもちろん、新しいイースファンには、その原点を知るチャンスとなるでしょう。本パッケージについての詳細や続報をお楽しみに!

Windows11で『イース』が楽しめる!アクションRPGファンのための珠玉のパッケージ!

今なお高い知名度を誇るアクションRPG『イース』シリーズが復刻マニュアルと共に一つのパッケージに集結! 往年のアクションRPGファンなら必携の1本!

『イースCollection(仮)』 https://ac-mall.jp/egpc-0026

■収録タイトル一覧

『イース』(PC-8801SR版 / PC-9801版 / X1版 / FM-7版 / FM77AV版 / MSX2版)

1987年にリリースされたアクションRPG。「今、RPGは優しさの時代へ」というコンセプトで、当時の高難度RPG業界に革新をもたらした作品として知られています。赤毛の冒険家アドルが六冊のイースの本を求めて冒険する物語で、経験値稼ぎの面倒さを排除した絶妙なレベルアップ設定や理不尽なトラップの排除、軽快に動くキャラクターなど、プレイヤーが快適に楽しめる「優しさ」にあふれた工夫が多数盛り込まれています。要所に配置されたボスモンスターとの戦闘はゲームの見せ場となっており、トリッキーな攻撃を仕掛けてくる強敵も物語に緊張感を与えています。現在も続編やリメイク版が発売され続けており、本作はその原点として高い知名度を誇っています。

『イースII』(PC-8801SR版 / PC-9801版 / X1版 / FM77AV版 / MSX2版)

1988年にリリースされたアクションRPG。「優しさから、感動へ」をキャッチコピーとする作品で、主人公アドルが天空の世界へ導かれ、古代王国イースの謎に挑む物語です。前作同様の体当たり攻撃というシンプルなゲームシステムに加え、魔法という新要素が戦闘に迫力を与え、特に「魔物と会話できる魔法」は物語を豊かにしています。処理速度の向上や自動位置補正、漢字の使用といった細かな改良点に加え、迫力あるオープニングアニメーションやドラマチックなイベントシーン、緊迫感のあるボス戦など、続編として進化を遂げています。前作と併せてプレイすれば楽しさが倍増する、良質のアクションRPGです。

『イースIII』(PC-8801SR版 / PC-9801版 / X68000版 / MSX2版)

1989年にリリースされたアクションRPG。前作までの「ハーフ・トップ・ビュー」から「サイド・ビュー」へと視点が変更され、攻撃方法も体当たりから剣を使った「ジャンプ切り」や「下突き」など多彩なアクションが可能になりました。魔法は戦闘の補助的役割に留まり、戦闘の勝敗はプレイヤーのテクニックに委ねられているため、アドルの成長はプレイヤー自身の技術向上の証とも言えます。「誰もが楽しめるRPG」というイースシリーズのコンセプトを継承しつつ、ケレン味のあるストーリー、「多重スクロール」による美しい背景演出、軽快な音楽など、細部まで行き届いた意欲作となっています。

『イースV』-失われた砂の都ケフィン-(コンシューマー版)

1995年にリリースされたアクションRPG。赤毛の冒険家アドルが伝説の都「ケフィン」を目指す冒険を描いています。本作はコンシューマータイトルとしてアクション性を高め、ボタン操作で武器攻撃、魔法、防御、ジャンプを行うシステムを採用。ジャンプと近接戦闘の組み合わせや障害物回避など、コンシューマー的な要素がファンの間で話題となりました。イースの特徴であるボス戦も健在で、炎のドラゴンや空中浮遊するボスなど相手に激しい戦いが楽しめます。シリーズファンやアクションRPG愛好者であれば、ぜひ一度は体験してみる価値がある作品です。

■『プロジェクトEGG』特製プラパケ採用!

プロジェクトEGGではもうおなじみの80-90年代を彷彿とさせる完全オリジナルプラスチックパッケージでお届け!

■ゲーム以外のこだわり同梱物! 当時のマニュアルを忠実に再現!

パッケージには当時のマニュアルの復刻版も同梱されており、インクや紙質など可能な限り当時の素材感を再現しています。これは古参ファンには懐かしさを感じさせる貴重なアイテムとなり、新規ファンには当時の雰囲気やゲームの魅力を伝える重要な役割を果たすでしょう。

■早期予約キャンペーン開催中!いま予約すると送料が無料に!

現在予約すると送料820円が無料になります。なお送料が発生する他商品との同時購入や予約の場合は本キャンペーンは適応されません。あらかじめご了承ください。

本パッケージについての詳細や続報をお楽しみに!

タイトル:イースCollection(仮)

URL :https://ac-mall.jp/egpc-0026

価 格:25,600円(税別)/ 28,160円(税込)

発 売:2026年内発売予定

対応OS:Windows10 32bit・64bit / Windows11 64bit

対応ハード: CD-ROM読み込み可能ディスクドライブ

※タッチパネル式タブレット端末、またMac上などでWindowsエミュレータを介した動作は保証外です。

権利表記:

(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

(C) D4Enterprise Co.,Ltd.

(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

‘MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

『プロジェクトEGG』URL :

http://www.amusement-center.com/project/egg/(http://www.amusement-center.com/project/egg/)

動画でゲーム紹介! YouTube内チャンネル『EGGチャンネル』URL :

http://www.youtube.com/ProjectEGG(http://www.youtube.com/ProjectEGG)

最新情報を即ゲット! 公式Twitter『EGGなう!』URL :

https://twitter.com/project_egg(https://twitter.com/project_egg)