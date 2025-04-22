4/30(水)AKB48、SKE48、NMB48出演「UP-T×AKB48 Group Special Live」ニコ生での独占生中継が決定！

株式会社ドワンゴ

ニコニコ生放送では4月30日に開催される「UP-T×AKB48 Group Special Live」の2部のLive Eventを全編生中継いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1085_1_dd26a7b20cf46e4b25309c126b15f769.jpg ]

※各グループのライブパフォーマンス冒頭には無料視聴パートがございますが、全編を視聴するには「ニコニコプレミアム会員」のご登録が必要です。

ニコニコプレミアム会員登録はこちら≫(https://premium.nicovideo.jp/payment/registration?site=nicolive&ref=WatchPage-Anchor&sec=nicolive&next_url=%2Fwatch%2Flv347483190&sub=description)

※タイムシフト期間：30日間（何度でも視聴可）

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

（プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。）

イベント情報

【UP-T×AKB48 Group Special Live】

日程：2025年4月30日(水)

1部 Secret Event OPEN11:30/START12:00(前方VIPチケットのみ参加可能)

2部 Live Event OPEN17:00/START18:00

会場：ヒューリックホール東京

料金：

前方VIPチケット：\15,000(1部Secret Event参加権＋2部Live Event前方エリア)

一般チケット：\9,900(2部Live Eventのみ)

(各別途1D600円)

チケット：https://tiget.net/events/386283

出演：AKB48 / SKE48 / NMB48 / ラフ×ラフ(O.A.)

出演メンバー（予定）：

■AKB48

伊藤百花、大盛真歩、小栗有以、佐藤綺星、下尾みう、千葉恵里、徳永羚海、平田侑希、正鋳真優、山内瑞葵、山崎空、八木愛月

■SKE48

伊藤虹々美、熊崎晴香、坂本真凛、野村実代、伊藤実希、井上瑠夏、佐藤佳穂、菅原茉椰、浅井裕華、大村 杏、河村優愛、森本くるみ

■NMB48

青原優花、池帆乃香、池田典愛、板垣心和、坂下真心、坂田心咲、桜田彩叶、塩月希依音、高橋ことね、龍本弥生、芳賀礼、三鴨くるみ

■ラフ×ラフ

齋藤有紗、佐々木楓菜、高梨結、永松波留、夏目涼風、日比野芽奈、藤崎未来、吉村萌南

「UP-T（アップティー）」

URL ：https://up-t.jp/(https://up-t.jp/)

取り扱いアイテム： Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

UP-T FESTIVAL 公式X：https://x.com/upt_festival