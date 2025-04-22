Web3¥Èー¥¯¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFiNANCiE¡Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡ÖÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¡¡2025Ç¯4·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢½é²ó¥Èー¥¯¥ó¤ÎÈÎÇä·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥Éー¥à(½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ COO¡§Ä¹²¬ ¶Ð)¤Ï¡¢Web3»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤ÎWeb3¥Èー¥¯¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFiNANCiE¡Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ë¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Ô¢¸÷ ¹¨¾°¡Ë¤Ë¡ÖÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤ò³«Àß¤·¡¢2025Ç¯4·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢½é²ó¥Èー¥¯¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://financie.jp/users/tokyodomecity
¡¡¡ÖFiNANCiE¡×¤Ï¡¢¥Áー¥à¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎWeb3»þÂå¤Î¿·¤·¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤Î¥Áー¥à¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥Èー¥¯¥ó¤òÈ¯¹Ô¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Èー¥¯¥ó¤òÊÝÍ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸¢Íø¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¤¡¢¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¶¦¤ËÌ¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖFiNANCiE¡×Æâ¤Ë¡ÖÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥ì¥¸¥ãー¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊÌîµå¡¢¥³¥ó¥µー¥È¡¢³ÊÆ®µ»¡¢Í·±àÃÏ¡¢²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¤¡¢¼«Í³¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê¤«¤é¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤ÊIP³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç³èÆ°¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤·¤¤¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Î·Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³«»Ï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£Íè¾ì¼Ô¤Ø¤ÎNFT¡ÊNon-Fungible Token¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ£°ìÀ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¡Ë¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¡¢Web3µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡¢¤è¤ê³×¿·Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¡ÖFiNANCiE¡×¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê¥Èー¥¯¥ó¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥Èー¥¯¥óÊÝÍ¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¤Î¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÆÃÊÌ»²²Ã¸¢¤ä¡¢´ë²è¤ÎÆâÍÆ¤ò·è¤á¤ëÅêÉ¼¸¢¤Î³ÍÆÀ¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¤Î»ÜÀß¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆÃÅµ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢£½é²ó¥Èー¥¯¥óÈÎÇä
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥ó¥Ðー¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê¥Èー¥¯¥ó¡Ë¤¬¡¢ËÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë³Æ»Üºö¤Î³èÆ°»ñ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½é²ó¥Èー¥¯¥óÈÎÇä´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¤´¹ØÆþ¼Ô¤Ë¹ØÆþ¶â³ÛÊ¬¤Î¥Èー¥¯¥ó¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢½é²ó¥Èー¥¯¥óÈÎÇä´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¥Èー¥¯¥ó¤ÎÆó¼¡Î®ÄÌ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æó¼¡Î®ÄÌ¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Èー¥¯¥ó¤Î¼ûÍ×¤Ë¤è¤ê¥Èー¥¯¥ó²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Æó¼¡Î®ÄÌ¤Ç¤Ï¡¢1¥Èー¥¯¥ó¤«¤é¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇäÆü»þ¡§2025Ç¯4·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë 18¡§30～
ÈÎÇä¶â³Û¡§1¸ý500±ß¡Ê500±ßÊ¬¤ÎFiNANCiE¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
¢¨ÀèÃå½ç¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤ª1¿ÍÍÍ1¸ý¤Î¤ß¹ØÆþ²Ä¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤´¹ØÆþ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖFiNANCiE¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤È²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Èー¥¯¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëFiNANCiE¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Á¥ãー¥¸¤ò¤ªºÑ¤Þ¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¤¹ØÆþÊýË¡¤Ï¡¢²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ÖFiNANCiE¡Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ë¤Î¤Ï¤¸¤á¤«¤¿¡×¡§https://note.com/financie/n/nd36628921c93
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§
App Store¡ÊÂÐ±þOS¡§iOS 15.0°Ê¾å¡Ë
https://apps.apple.com/jp/app/financie/id1470196162
Google Play¡ÊÂÐ±þOS¡§Android 6.0°Ê¾å¡Ë
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.financie.ichiba
¢¨¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Èー¥¯¥ó¡ÊCT¡Ë¤Ï¡ÖFiNANCiE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Í²Á¾Ú·ô¤ä°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥Éー¥à ¿·µ¬»ö¶È¼¼¡¡ÀÖÌÚ¡¦µÈÅÄ¡¦¾®Åç
TEL : 03-3817-6724 ¡ÊÊ¿Æü10:00～17:00¡Ë