クラウド型SEO順位チェックツール「GMO順位チェッカー」「ITreview Grid Award 2025 Spring」で6期連続となる最高位「Leader」を受賞【GMOインターネット】

GMOインターネットグループの、GMOインターネット株式会社(代表取締役 社長執行役員:伊藤 正 以下、GMOインターネット)が提供するクラウド型SEO順位チェックツール「GMO順位チェッカー」(https://rank-checker.com/)は、アイティクラウド株式会社が運営する「ITreview Grid Award 2025 Spring」のSEOツール部門で、6期連続最高位となる「Leader」を受賞しました。

「GMO順位チェッカー」は、指定したキーワードの検索順位をPC・スマートフォンそれぞれで毎日自動取得し、順位の推移や検索ボリューム、難易度などを視覚的に確認できるクラウド型のSEOツールです。その高い利便性と実用性が評価され、今年1月に発表された「IT企業担当者が選ぶSaaS BEST10 2024」(※1)への選出に続き、多くのユーザーの皆さまに継続的に高くご評価され、今回の受賞となりました。

なお、「GMO順位チェッカー」では、現在、国内最速レンタルサーバー(※2)「ConoHa WING byGMO」(https://www.conoha.jp/wing/)のご契約者を対象に、初月無料&最大40%OFFで「GMO順位チェッカー」がご利用いただけるキャンペーンを2025年5月30日まで開催しています。(※3)

【「ITreview Grid Award 2025 Spring」受賞について】

「ITreview Grid Award」は、アイティクラウド株式会社が運営するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビューサイト「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、半期ごとに支持された製品を表彰する場です。2025年3月までに掲載されたレビューの集計結果が「2025 Spring」として発表され、その中で、「GMO順位チェッカー」は、SEOツール部門において6期連続最高位の「Leader」に選出されました。

・ITreview Grid Award 2025「Spring SEOツール部門」

・ITreview 「SEOツールのおすすめ10製品」

【「ITreview」に寄せられた利用者の声(一部抜粋)】

『GMO順位チェッカー』に関するレビュー

【「GMO順位チェッカー」について】( https://rank-checker.com/(https://rank-checker.com/) )

「GMO順位チェッカー」は、指定したキーワードの検索順位を毎日自動で取得・表示し、順位変動の推移や月間検索ボリューム、難易度などを視覚的に把握できる、クラウド型SEOツールです。これらの機能により、SEO対策における優先順位の設定や戦略立案を支援します。

2022年5月にサービスを開始し、2024年12月にはサービスサイトをリニューアルしました。デザインの統一とナビゲーション整理により、ユーザー体験の向上を図っています。また、「AI リライトチケット」では、記事のURLを入力することで、約3分でコンテンツのリライトが完了する機能を実装しています。1回199円(税込)という利用しやすい価格も特長の一つです。

ITreview(https://www.itreview.jp/)において、ユーザーレビュー数が160件を突破し、満足度4.3(5段階評価)という高い評価を獲得しています。(※4)



(※4)2025年4月22日時点

■主な特徴・メリット

・毎日自動で順位チェックを実行。

・推移をグラフで一括確認 PC版・スマートフォン版両方の順位取得が可能

・クラウド型で場所やデバイスを問わず利用可能

・1キーワードあたり5円からという業界最安値水準(※5)の料金

・指定エリアの検索順位取得機能

・キーワードの月間検索ボリュームを自動取得

(※5) 2025年3月末時点、自社調べ。

【「ConoHa WING byGMO」ご契約者様限定キャンペーンについて】

現在、「ConoHa WING byGMO」のご契約者を対象に、「GMO順位チェッカー」の全プランが初月無料、2ヵ月目以降も最大40%OFFでご利用いただけるキャンペーンを開催しています。

■「GMO順位チェッカー」キャンペーン料金[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4823_1_fb54490ac493dd3c14793b994089c61d.jpg ]

キャンペーン期間:2025年3月17日(月)~2025年5月30日(金)17:00まで

キャンペーンURL:https://rank-checker.com/conoha_0317/

【「ConoHa WING byGMO」について】( https://www.conoha.jp/wing/(https://www.conoha.jp/wing/) )

「ConoHa WING byGMO」は、GMOインターネット株式会社の国内最速レンタルサーバーです。初期費用無料で"簡単"、"使いやすく"を徹底的に追求したサービスとなっており、国内最安値水準の月額968円(税込)からご利用いただけます。レンタルサーバーのご利用初心者の方や個人事業主、法人など、幅広いお客様にご利用いただいています。大量に同時アクセスが発生した場合の高負荷にも強く、サイトのパフォーマンスに安定性を求める方にも最適です。

●「ConoHa WING byGMO」の料金プランはこちら

https://www.conoha.jp/wing/pricing/?btn_id=wing-startsupport2025apr--wingHeader_wing-pricing

【今後の展開】

GMOインターネット株式会社は、今後も「ConoHa WING byGMO」と「GMO順位チェッカー」の連携強化をはじめとする、お客様のWebサイトに役立つ機能拡充を進めてまいります。2025年度は、AI技術を活用したSEO分析機能の高度化や改善提案機能の拡充に積極的に取り組んでまいります。

