¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥ó¥È¡Û¥í¥¹¸ÞÎØÄÉ²Ã¶¥µ»¡Ö¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡×¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ª¡Ø¥¨¥¢-¥¹¥«¥Ã¥·¥åÂÎ¸³ in Àîºê¥¢¥¼¥ê¥¢¡Ù¤Ë¶¨»¿¤·¤Þ¤¹
¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤È¤Ï
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÈ¯¾Í¤·¤¿¡¢»ÍÊý¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥³ー¥È¤Ç¹Ô¤¦¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡££±»þ´Ö¤Ç1,500kcal¤Ë¤âµÚ¤Ö±¿Æ°ÎÌ¤Î¹â¤µ¤Î°ìÊý¤Ç¡¢±¿Æ°¶¯ÅÙ¤ÎÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢À¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç2,000Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¶¥µ»¤Ë·èÄê¤·¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦ÃíÌÜ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¶¥µ»¤Ç¤¹¡£
¥ì¥ó¥È¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦À¸¡¦¶¦ÁÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢¥¹¥«¥Ã¥·¥åÁª¼ê¤Î°éÀ®ÊÂ¤Ó¤Ë¡¢¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëBe-Win³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Be-Win³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ä¥¹¥Ýー¥Ä½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦´ë²è¤µ¤ì¡¢¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¡¢ÀìÍÑ¥³ー¥È¤Ç¹Ô¤¦¶¥µ»¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¶õµ¤¤ÇËÄ¤é¤Þ¤»¤ë°ÜÆ°¼°´Ê°×¥³ー¥È¤Ç¡Ö¥¨¥¢ー¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡×¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¡¢¼ê·Ú¤«¤Ä°ÂÁ´¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥Üー¥ë¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹²÷´¶¤ä¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥¨¥¢ー¥¹¥«¥Ã¥·¥åÂÎ¸³inÀîºê¥¢¥¼¥ê¥¢
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯5·î2Æü(¶â)¡¡11:00～18:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯5·î3Æü(ÅÚ)¡¡10:00～18:00
²ñ¾ì¡¦¶¨ÎÏ¡§Àîºê¥¢¥¼¥ê¥¢¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥È¹¾ì¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶è±ØÁ°ËÜÄ®26ÈÖÃÏ2
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(JRÀîºê±ØÅì¸ý¤ò½Ð¤ÆÆþ¸ý³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¹¤°¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþµÞÀîºê±Ø¤è¤êÄ¾ÄÌ¡£¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÂÎ¸³ÆâÍÆ¡§¤ª°ì¿Í2Ê¬´Ö¤òÌÜ°Â¤È¤·¤¿¥é¥êーÂÎ¸³¡ÊÅöÆüÀèÃå½ç¡Ë
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2Ê¬´ÖÂÎ¸³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÃåÂØ¤¨¤ÎÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Òー¥ë¤Î¹â¤¤·¤Åù¤Ç¤Ï°ÂÁ´ÌÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÂÎ¸³¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ¡§Be-Win³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨»¿¡¦¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥Ç¥£´ë²è¸¦µæ½ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¥Ã¥×¥Í¥¹¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥«¥Ã¥·¥å¶¨²ñ(¥¨¥¢ー¥¹¥«¥Ã¥·¥å¥³ー¥È ¥ì¥ó¥¿¥ë) Â¾
¡Ú¼çºÅ¼Ô³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§Be-Win³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©212-0052 ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹¬¶è¸Å»Ô¾ì2-79-10 ¥¢¥ë¥¹¿·Àîºê501
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¹¥«¥Ã¥·¥å¥¹¥¯ー¥ë¤Î±¿±ÄÁ´ÈÌ¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ÎÍÜÀ®¡¢ÇÉ¸¯
¡¦¥¹¥«¥Ã¥·¥å¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥×Åù¤Î´ë²è±¿±Ä
¡¦¥¹¥«¥Ã¥·¥åÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦Í¢Æþ¡¦²·ÈÎÇä
¡¦¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅù¤ÎÈÎÇä
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://bewin-squash.com/