感謝の気持ちとともに、カーネーションやハートモチーフのチョコレート細工をプレゼント　母の日、父の日商品を販売【ザ・プリンス パークタワー東京】

左より、エテルネル タンドレス、ミルメルシー

ザ・プリンス パークタワー東京(所在地:東京都港区芝公園4-8-1 総支配人:神田泰寿)は、ホテルパティシエが手掛けたチョコレート細工の母の日ギフトを2025年5月11日(日)まで、父の日ギフトを2025年5月17日(土)から6月15日(日)まで販売いたします。

フランス語で永遠の優しさという意味の“Eternelle tendresse(エテルネル タンドレス) ”は、お母さんの優しさをカーネーションで表現し、その気持ちをより永く、永遠のものにしたいという想いを込め、チョコレートで作ったカーネーションを額縁に入れ形にしました。まるで本物のカーネーションと見間違えるほど繊細に表現された一品です。真っ赤で大きなハート型のチョコレートは、日頃伝えられないお母さんへのたくさんのありがとう“Mille merci(ミル メルシー) ”という気持ちをハートに詰めました。

父の日商品は、ゴルフ好きのお父さんに向けたゴルフバッグとボールのセット、良質なクーベルチュールチョコレートでネクタイとワイシャツをあしらった3種類のタブレットショコラをご用意。

左より、タブレットショコラ「ネクタイ」3種類、ゴルフバッグ

精巧なチョコレート細工をサプライズプレゼントとして、普段なかなか言えないご両親への感謝の気持ちを伝えるきっかけをご提供いたします。

母の日・父の日 チョコレート細工 概要

【期 間】 <母の日>2025年5月11日(日)まで <父の日>2025年5月17日(土)~6月15日(日)まで

【場 所】 THE SHOP at the Park(1F)

【時 間】 11:00A.M.~7:00P.M.

【商 品】

<母の日>・エテルネル タンドレス \6,000 ・ミルメルシー \4,800

<父の日>・ゴルフバッグ \7,000 ・タブレットショコラ「ネクタイ」(スイート・ミルク・ホワイト) 各\1,300

※1週間前までの予約制。タブレットショコラは除く

【WEB】 https://www.princehotels.co.jp/parktower/restaurant/theshopatthepark/#moved-shop-data

【お問合せ・ご予約】 レストラン予約 TEL:03-5400-1170(10:00A.M.~6:00P.M.)

※料金には消費税が含まれております。

※上記内容はリリース時点(4月22日)の情報であり変更になる場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目(えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※写真はイメージです。