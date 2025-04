福岡在住の外国人のみなさんを募集中。毎週水曜日18:00から開催の「よるごはんmeeting」

一般社団法人YOU MAKE IT

一般社団法人YOU MAKE IT(本社:福岡市、代表理事:Kenji Umeki)は、2023年4月より、外国人向けの夜の居場所「よるごはんmeeting」を福岡市内で運営しています。本取り組みは、毎週水曜日の夜間に中洲川端にある弊団体オフィス(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000060503.html)で開催しており、これまで約100回の開催、延べ1400人以上の在留外国人の方にご参加頂きました。

「よるごはんmeeting」は、単なる物理的な居場所の提供にとどまらず、外国人住民の方々が主体となって地域貢献活動を実施する場でもあります。外国人が「教える」「助ける」といった能動的な役割担うことで、自己肯定感の向上を促すとともに、地域社会とのつながりを深め、外国人住民が安心して暮らせるコミュニティ形成を支援しています。

これまでのよるごはんmeetingの活動例

「よるごはんmeeting」とは

下記の動画で、よるごはんmeetingについて詳しく説明しています。

現在、Season.13 の参加者を募集中!

We are now looking for participants for Season 13!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6K5vYny0KeY ]

2025年4月16日(水)より、「よるごはんmeeting Season13」がスタートしました。

今シーズンのテーマは、「日本でもできる!あなたの国の料理 ~日本で手に入る食材で各国の料理を作り、レシピを発表しよう!~」です。本取り組みにご参加いただける福岡在住の外国人の皆さんを募集しています。

よるごはんmeeting 「Season13 日本でもできる!あなたの国の料理!」 参加者募集中

Yoru-Gohan Meeting Season13 “You can do it in Japan! Cuisine of your country!”- Now Accepting Participants!

◯どんなことをするの?/What do we do?

・各国の料理について話し合い(Brainstorming)

Brainstorm about cooking in Japan

・実際に料理を作ってみる(Experiment)

Try cooking your dish!

・レシピを作成・発表!(Preparation & Give Day)

Make and present your recipe!

・最後はみんなで振り返り(Reflection)

Reflect on the experience together

◎途中参加、途中の時間からでもOK!

◎It’s OK to join partway through the season or come late!

◎参加費無料!(飲み物やお菓子も用意しています)

◎Participation is free! Drinks and snacks are also provided.



◯スケジュール/Schedule

All sessions are on Wednesdays, 6:00-9:30 PM

・4/16:Brainstorming「日本に来て、料理を作る時困ったことはある?」

Brainstorming: Have you had trouble cooking in Japan?

・4/23:Experiment「料理を作ってみよう!」

Let’s try cooking your dish!

・4/30:Preparation「レシピを作ろう!」

Let’s write the recipe!

・5/14:Preparation「レシピを完成しよう!」

Finalize your recipe!

・5/21:Preparation「発表の準備をしよう!」

Get ready to present your recipe!

・5/28:Give Day「作ったレシピを発表しよう!」

Present your completed recipe!

・6/4:Reflection「どんなSeasonだった?」

What was this season like for you?



◯タイムテーブル/Timetable

・18:00~19:30:自己紹介&アイスブレイクゲーム

6:00-7:30 PM: Introduction & Icebreaker Game

・19:30~21:30:ミーティング&プランニング

7:30-9:30 PM: Meeting & Planning



◯開催場所/Location

福岡市博多区上川端町9-35 冷泉荘A21(2階)

Reizensou A21 (2F), 9-35 Kamikawabata, Hakata Ward, Fukuoka

※自転車は冷泉荘前に停められます

※You can park your bicycle in front of Reizensou.

◯参加費/Fee

無料

Free



◯対象/Who can join?

福岡に住んでいる外国人の方、留学生、家族の方、働いている方など

Foreign residents of Fukuoka, international students, workers, and their families are welcome!

※英語通訳あり

※English interpretation is available



◯参加方法/How to join

1. LINEでQRコードをスキャン( @694cochk(https://lin.ee/8CytMaE) )

Scan the QR code with LINE

2. 名前と出身国を送信

Send your name and nationality

3. 申込フォームに記入してね!

Fill out the form we send you

※LINEが使えない方は、メールでの申し込みもOK!

No LINE? No problem! You can also register via email.

<jimukyoku@youmakeit.jp>



たくさんのご参加、お待ちしています!

We look forward to seeing you!

【会社概要】

会社名 : 一般社団法人 YOU MAKE IT(非営利型)

設立 : 2020年4月24日

代表理事 : Kenji Umeki

所在地 : 〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町9-35 冷泉荘A21号

HP : https://youmakeit.jp

【報道問い合わせ先】

一般社団法人YOU MAKE IT事務局

jimukyoku@youmakeit.jp