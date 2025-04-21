ミュージカル『刀剣乱舞』 江 おん すていじ ぜっぷつあー りぶうと DMM TVでライブ配信の予約販売スタート！
合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO：亀山敬司 以下「DMM」）はミュージカル『刀剣乱舞』 江 おん すていじ ぜっぷつあー りぶうとの【東京公演初日】2025年5月3日(土・祝)の14:00公演と18:30公演、2025年5月29日(木)の14:00公演と【大千秋楽】となる2025年5月29日(木)18:30公演の全4公演を「DMM TV」にてライブ配信いたします。本日4月21日(月)よりDMM TV特設サイトにて、ライブ配信の予約販売を開始いたしました。ライブ配信は公演終了後も期間限定で楽しめる見逃し配信付きです。
ライブ配信概要
■配信公演
・【東京公演初日】2025年5月3日(土・祝)14:00公演
・【東京公演初日】2025年5月3日(土・祝)18:30公演
・2025年5月29日(木)14:00公演
・【大千秋楽】2025年5月29日(木)18:30公演
＜販売期間＞
・【東京公演初日】2025年5月3日(土・祝)14:00公演／【東京公演初日】2025年5月3日(土・祝)18:30公演
2025年4月21日(月)13:00～5月7日(水)18:00まで
・2025年5月29日(木)14:00公演／【大千秋楽】2025年5月29日(木)18:30公演
2025年4月21日(月)13:00～6月2日(月)18:00まで
＜販売価格＞
各公演：3,800円(税込)
＜ライブ配信時間＞
各公演開始1時間前～ライブ配信終了まで(予定)
＜見逃し配信期間＞
・【東京公演初日】2025年5月3日(土・祝)14:00公演／【東京公演初日】2025年5月3日(土・祝)18:30公演
2025年5月4日(日・祝)18:00～5月7日(水)23:59まで
・2025年5月29日(木)14:00公演／【大千秋楽】2025年5月29日(木)18:30公演
2025年5月30日(金)18:00～6月2日(月)23:59まで
＜視聴方法＞
１.DMM.com無料アカウントへ登録し、ログイン
※DMMプレミアム会員でなくても視聴可能です。
２.下記ライブ配信販売ページより購入
３.「DMM TV」（ブラウザ版 / アプリ）にて視聴
＜ライブ配信販売ページ＞
https://pictures.dmm.com/lp/toukenranbu-goods/
■ご注意
※公演開始1時間前からライブ配信視聴ページに入場可能となります。
※ライブ配信終了後は見逃し配信のみの視聴になります。配信スケジュールをご確認いただきご購入の際はご注意ください。
※見逃し配信とは、ライブ配信の映像を後日期間限定で何度でも視聴出来るサービスです。
※見逃し配信について、諸事情により下記対応が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
・ライブ配信と一部内容が異なる場合があります。
・配信開始時間に遅れが発生した場合は準備でき次第配信開始となります。
※詳しい視聴デバイスに関してはサービスサイトをご覧ください。
作品概要
2023年12月～2024年1月に上演し、Zeppを巡るライブツアーという新たな試みが好評を博した「江 おん すていじ ぜっぷつあー」。
再び集まった、篭手切江、豊前江、桑名江、松井江、五月雨江、村雲江、大典太光世、水心子正秀の8振りが、Zeppへと赴きます。
新たな要素も盛り込んで“りぶうと”する「江 おん すていじ ぜっぷつあー」に、どうぞご期待ください！
キャスト
篭手切江役：田村升吾
豊前江役：立花裕大
桑名江役：福井巴也
松井江役：笹森裕貴
五月雨江役：山崎晶吾
村雲江役：永田聖一朗
大典太光世役：雷太
水心子正秀役：小西成弥
スタッフ
原案：「刀剣乱舞ONLINE」より (DMM GAMES/NITRO PLUS)
構成・演出：茅野イサム
脚本：浅井さやか
音楽監督：YOSHIZUMI with DJ RAITA
振付・ステージング：本山新之助 TETSUHARU
▼ミュージカル『刀剣乱舞』 シリーズ作品好評配信中！
https://www.dmm.com/digital/cinema/musical_toukenranbu/
▼ミュージカル『刀剣乱舞』公式サイト
https://musical-toukenranbu.jp/
■DMM TVとは
DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。
月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は2年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,100作品、エンタメを含む19万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。
※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります
※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）
※3 国内定額制動画配信サービスで配信されている新作アニメの見放題作品が対象。
調査期間： 2023年12月1日～2023年12月22日、2024年12月1日～12月20日
調査委託先：(株)コミュニケーション科学研究所
調査手法：デスクリサーチ
※4 2025年4月時点
・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/
・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/
■「DMM TV」公式SNS
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■合同会社DMM.comについて
会員数4,507万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。
※2024年2月時点
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