「be my flora クレンズファースト」Amazon・楽天市場で販売開始 -腸の汚れをお掃除

株式会社RESALON

株式会社RESALON(本社:東京都港区)が展開するウェルビーイングブランド「be my flora(ビーマイフローラ)」の人気商品「クレンズファースト」が、ついにAmazon・楽天での販売を開始いたしました。クレンズファーストは、活性酸素にアプローチしながら腸内環境を整え、健康的な体作りをサポートする粉末タイプのドリンクです。

「クレンズファースト」について

「クレンズファースト」は、活性酸素にアプローチし、豊富な食物繊維で腸内環境を整える粉末タイプのクレンズドリンクです。便通を促し腸内のクレンズを行うことで、栄養の吸収を高め、健康的な体へ導くことを目的に開発されました。

販売情報

開発背景

特長- 活性酸素にアプローチし、腸内環境をサポート- 便のカサを増やす不溶性食物繊維・便を出しやすくする水溶性食物繊維をバランスよく配合- 22種類の野菜+7種類の穀物麹をブレンド- 添加物不使用(白砂糖・香料・着色料・保存料不使用)- 1本で4.5gの食物繊維を摂取可能- 米麹由来のやさしい甘さで飲みやすい主要成分- 抗酸化成分:アラビノキシラン- 食物繊維:不溶性・水溶性食物繊維をバランスよく9種類配合- その他:穀物麹(大麦・あわ・ひえ・きび・紫黒米など)- 販売開始日:2025年4月22日(火)- 販売価格:7,200円(税込)- 内容量:180g(6g × 30本)- 販売チャネル:Amazon(https://amzn.asia/d/7zXw9ac)/楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/bemyflora/bmf-cf/)

発売以来、多くの方にご愛用いただいている「be my flora 10年熟成酵素+」とペアで摂ることで、腸活をより効果的にするブースター製品として「クレンズファースト」を開発しました。まずは腸をクレンズすることで、酵素の栄養を効率的に届け、体の巡りをサポートします。

私たちの体内では、紫外線、ストレス、食品添加物、スマホなどによる電磁波の影響によって、活性酸素が発生します。これが腸の汚れ、シミ、免疫低下、白髪などの不調の原因となります。「クレンズファースト」は、この活性酸素にアプローチしながら、体に溜まった老廃物を排出し、体の内側から健康をサポートします。

