¡ÚÄ¹Ìî¸©¤Î¶õ¤²È¼ÂÂÖÄ´ºº2025¡Û¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙÄ´ºº
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ë¥Æ¥£¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿ àöÊ¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ý¥ë¥Æ¥£¡×¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¶õ¤²È¥ªー¥Êー¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÁêÂ³Í½Äê¤ÎÊý¡Ë250Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¼þÊÕ´Ä¶¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ëÁ¼ÃÖ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÄøÅÙÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤¬58.8¡ó¤ÈÌó6³ä¤òÀê¤á¡¢Ä´ºº¤·¤¿¶õ¤²È´ØÏ¢¥ー¥ïー¥É¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ¾Á°¤À¤±Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê23.2¡ó¡Ë¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢82.0¡ó¤ÎÊý¤¬¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¤Þ¤«¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Êý¤Ï15.2¡ó¡¢¡Ö¾Ü¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×Êý¤Ï¤ï¤º¤«2.8¡ó¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Çー¥¿°úÍÑ»þ¤Î¤ª´ê¤¤
ËÜÄ´ºº¥Çー¥¿¤ò°úÍÑ¡¦ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤È½ÐÅµ¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL: https://porty.co.jp/corp/news/akiya-specified-vacant-house-awareness-nagano
½ÐÅµ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ë¥Æ¥£¡ÖÄ¹Ìî¸©¤Î¶õ¤²È¼ÂÂÖÄ´ºº2025¡×
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î28Æü～3·î29Æü
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ë¥Æ¥£
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ä¹Ìî¸©¤Î¶õ¤²È¥ªー¥Êー¡Ê¶õ¤²È¤ò½êÍ or ÁêÂ³Í½Äê¤ÎÊý¡Ë
Í¸ú²óÅú¿ô¡§250
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡ÊÃ±°ì²óÅú·Á¼°¤Ç4ÃÊ³¬É¾²Á¡Ë
Ä´ºº·ë²Ì¡§¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤
ÀßÌä¡§¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡© (Ã±°ì²óÅú·Á¼°¤Ç4ÃÊ³¬É¾²Á, N=250)
- Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡§58.8¡ó
- Ì¾Á°¤À¤±Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡§23.2¡ó
- Âç¤Þ¤«¤ËÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡§15.2¡ó
- ¾Ü¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡§2.8¡ó
¹Í»¡
¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤Ï¡¢¶õ¤²ÈÂÐºöÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÅÝ²õ¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¡¢±ÒÀ¸¾åÍ³²¡¢·Ê´Ñ¤òÂ»¤Ê¤¦¤Ê¤É¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¶õ¤²È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¶õ²È¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½êÍ¼Ô¤Ï¹ÔÀ¯¤«¤é½õ¸À¡¦»ØÆ³¡¢´«¹ð¡¢Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¡Ê¶¯À©Åª¤Ê²òÂÎ¤Ê¤É¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î½»ÂðÍÑÃÏÆÃÎã¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇÉéÃ´¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½êÍ¼Ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¶õ¤²È½êÍ¼Ô¡¦ÁêÂ³Í½Äê¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤¬Ìó6³ä¡¢¡ÖÌ¾Á°¤À¤±Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ò´Þ¤á¤ë¤È8³ä°Ê¾å¤¬ÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¿È¤¬½êÍ¤¹¤ë¶õ¤²È¤¬ÆÃÄê¶õ²È¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍýÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÍ¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤È°Õ¼±·¼È¯¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ë¥Æ¥£¤Îº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¥Ý¥ë¥Æ¥£¤ÏÄ¹Ìî¸©¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÃíÎÏÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¶õ²È¥ªー¥ÊーÍÍ¤ä¾ÍèÅª¤ËÁêÂ³¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶õ¤²È¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤äÈ½ÃÇ´ð½à¡¢»ØÄê¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¡¢Ëü¤¬°ì»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢½êÍ¼ÔÍÍ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¶õ¤²È´ÉÍý¤äÁá´ü¤ÎÍø³èÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
porty(¥Ý¥ë¥Æ¥£)¤È¤Ï
porty(¥Ý¥ë¥Æ¥£)¤Ï¡¢¶õ¤²È¤äÌ¤ÍøÍÑÉÔÆ°»º¤ò¡ÖÇä¤ê¤¿¤¤¡×¥ªー¥Êー¤È¡¢¡ÖÇã¤¤¤¿¤¤¡×¥æー¥¶ー¤òÄ¾ÀÜ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥»¥ë¥Õ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°·¿¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ç´ÊÃ±ÅÐÏ¿¡§ ¼Ì¿¿¤È½»½ê¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿ôÊ¬¤Ç½ÐÉÊ
Çä¤ê¼ê¡¦Çã¤¤¼ê¤¬Ä¾ÀÜ¤ä¤ê¼è¤ê¡§ Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢²Á³Ê¸ò¾Ä¤ä¾ÜºÙ³ÎÇ§¤¬¥¹¥Ôー¥Ç¥£
Âð·ú»Î¤Ë¤è¤ë·ÀÌó¥µ¥Ýー¥È¡§ ½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ¤ä·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®Âå¹Ô¤â¹Ô¤¤¡¢½é¤á¤Æ¤Î¼è°ú¤Ç¤â°Â¿´
¶õ¤²È¤ÎÇäµÑ¡¦½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÊÃ±¤ËÊª·ï¤ò·ÇºÜ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§porty(¥Ý¥ë¥Æ¥£) ¥¢¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¢§
iOSÃ¼Ëö¤Ç¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É(https://porty.go.link/6sdCw)
AndroidÃ¼Ëö¤Ç¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É(https://porty.go.link/6sdCw)
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ë¥Æ¥£
ÂåÉ½¼Ô¡§Ê¿ àöÊ¿
E-mail¡§info@porty.co.jp
HP¡§https://porty.co.jp/
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÂ¿Ëà¶èÄ¹Èø1-5-8-302
Âð·úÌÈµöÈÖ¹æ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÃÎ»ö¡Ê1¡ËÂè32227¹æ