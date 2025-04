英語ペラペラ家族「こたせな」ファミリーができるまで、まるっと大公開『世界を友だちにする英語キッズの育て方』4月22日発売

株式会社アルク

株式会社アルク(東京都品川区 代表取締役社長:天野 智之、以下アルク)より、新刊書籍『世界を友だちにする英語キッズの育て方』のご案内を申し上げます。

『世界を友だちにする英語キッズの育て方』

YouTubeチャンネル登録者数690万人超え!

バイリンガル兄弟「こたせな」は、こんな家庭で育ちました

YouTube「こたせなチャンネル」で英会話を披露している“英語家族”。

著者のまゆみ(母親)と、和久(父親)は英語の先生、息子のたつや(こたつ)は俳優・アーティスト・兼YouTuber、娘のせなはガールズグループの一員としてダンスと歌で活躍中。

そんな彼らは、一体どんな家族なの?

子どもたちが流暢に英語は話せるのは、なぜ?

どんな育て方をしたら、積極的で主体性あふれる子どもになったの?

お互いに尊重し合う家族になりたいなら、何をすべき?

子どもが大ピンチのとき、親はどうしたらいい?

英語を学び直すのって、遅くないの?

「こたせな」ファミリーの“自分らしく”生きるコツを、一挙大公開!

You can start whenever you want.

親も子どもも、人生を楽しむヒント満載の1冊です。

※付録「子どもに話しかけたい英語フレーズ77」はダウンロード音声付き(無料)です。

<目次>

はじめに

Chapter 1 こたせなファミリーは「英語で会話をする」ってホント!?

#1 赤ちゃんの頃から英語で会話が当たり前

生まれたときから英語での子育て、スタート!

家の中では英語、保育園では日本語

夜眠る前も英語でおとぎ話を聞かせる(From こたせなパパ)

#2 インターナショナルスクールでバイリンガルまっしぐら

インターの歴史の授業で最初に教えること

1つを極めるのではなく、いろいろなことを体験させる

学校の先生とは友だちのように仲良し

文化祭を見て、インターに通いたくなった友人

#3 日本の学校に全力で通ってみる

2人が日本の学校に行ってみたいと言い出したとき(From こたせなパパ)

日本の学校は外から見ると不思議?

#4 英語ができると世界はこんなに広がっていく!

英語は多様性を受け入れやすい

世界中に100人の友だちをつくろう

こたせな家では英語でケンカ?

Chapter 2 こたせなファミリーは「保証された無人島」である

#1 濱田家のルールは「自由だけど、自分でレールを敷いていく」こと

「主体性」の育て方

お互いを尊重する家族にしたいなら(From こたせなパパ)

やりたいことは何でもやらせてあげる(From こたせなパパ)

長所と短所はコインの裏表

自由だけど甘すぎない濱田家のルール(From こたせなママ&パパ)

たつやがゲームにハマっていたとき(From こたせなパパ)

#2 子どもの頃から全部、自分で決めてきた!

ある日突然、たつやが「俳優になりたい」と言い出した

せな、子役の事務所を探して通い始める

#3 初公開! 「こたせな」の人生事件簿

たつやと連絡が取れなくなった!

Chapter 3 こたせなファミリーは「好きを仕事に」している

#1 子どもたちは「早く大人になりたい!」と言ってくれた

親が人生を楽しんでいる姿を見せる

ホームパーティーで大人の世界に触れさせる

英語と出会って世界が広がった子ども・学生時代

念願の留学ではカルチャーショックの連続

子どもの頃から英語の歌を聞いて育つ(From こたせなパパ)

英語嫌いな生徒を「英語が好き」に変える授業(From こたせなママ&パパ)

両親には尊敬しかない!

#2 登録者数600万人超えのYouTuberになれたこと

自分の子どもがYouTuberになるとは思ってもみなかった

#3 英語を武器にしたいのなら

楽しくないと続きません!

「子どもにどうなってほしいのか」を考えましょう

英会話スクールの選び方

やっぱり、英語を話せてよかった!

Chapter 4 英語子育てQ&A

1 英語子育てのお悩み

Q1 周囲の目が気になります。挫折しそうです。

Q2 私は英語ができないのですが、英語子育てはできますか?

Q3 子どもが英語を嫌がることはありませんでしたか?

Q4 日本語が怪しくなることはないですか?

Q5 男の子と女の子では違いはありますか?

Q6 海外留学についてどう思いますか?

Q7 英検(実用英語技能検定)は受けさせたほうがよいのでしょうか?

「イエス」の場合、何歳で何級を目指すのがよいでしょうか?

2 英語学習のお悩み

Q1 ご自身はどのように英語を身につけましたか?

Q2 リスニング力を鍛えたいのですが、今からでは遅いですか?

Q3 文法はブロークンでもどんどん話すほうがよいのでしょうか?

Q4 受験英語への切り替えは難しいですか?

Q5 1日どのくらい英語を勉強すれば身につきますか?

おわりに

付録 子どもに話しかけたい英語フレーズ77

『世界を友だちにする英語キッズの育て方』本文(1)

『世界を友だちにする英語キッズの育て方』本文(2)

『世界を友だちにする英語キッズの育て方』本文(3)

<商品情報>

【タイトル】世界を友だちにする英語キッズの育て方

【URL】https://www.amazon.co.jp/dp/4757442548

【価格】1,650円(税込)

【サイズ】四六判、240ページ

【ISBNコード】978-4-7574-4254-2

【著者】濱田 まゆみ(はまだ・まゆみ)

【著者プロフィール】

流通科学大学准教授。作家。翻訳者。研究分野は英語教育、ポジティブ心理学、認知神経科学。科学的根拠に基づく自己実現法を英語教育に組み込んだ独自のメソッドを開発し、大学では英語学習とキャリア教育を組み合わせた内容言語統合型学習(CLIL)コースとして提供。英語学習意欲に加え、自己実現力、自己肯定感、幸福度を向上させる取り組みを行っている。

英語テキストに『映画「ローマの休日」で学ぶ日常で使える英語表現 新装版』、『Grammar Network~コミュニケーションにリンクする英文法』など、一般書に山田ヒロミとの共著『どんなとき、人は願いが叶うのか?実践「引き寄せ」大全』、『未来先取り日記』など著書、多数。

2024年には女性音楽ユニット【UNIVERSE★STARS】のメンバー、プレアとして音楽活動も開始。歌の力で潜在意識を書き換えることを意図し、「意識革命で達成される世界平和」に向けて活動の幅を広げている。

『世界を友だちにする英語キッズの育て方』書影

大人気YouTubeチャンネル「こたせな (KOTATSU&SENA)」でも紹介

【チャンネル名】こたせな (KOTATSU&SENA) @KotaSena2023

【チャンネル登録者数】719万人(※4月21日現在)

【チャンネルURL】https://www.youtube.com/@KotaSena2023

【関連動画URL】https://www.youtube.com/watch?v=pZELYoYViMs

https://www.youtube.com/watch?v=a-Bgt5n4rrc