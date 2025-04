【PLAZA先行販売】SKINNYDIP LONDON × サンリオキャラクターズ第2弾コラボが登場！キャンディストアの世界観を詰め込んだ、とびきりスイートなアイテムたち

株式会社エスツー・ラボ

株式会社エスツー・ラボ(本社:愛知県一宮市、代表取締役:米川 実)は、イギリス・ロンドン発のライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON(スキニーディップ ロンドン)」の日本における正規販売代理店として、株式会社サンリオのキャラクターとのコラボレーション第2弾となる新作モバイルアクセサリーコレクションを、2025年4月30日(水)より全国のPLAZA・MINiPLA、およびPLAZA オンラインストアにて発売いたします。

日本国内限定のコレクションです。

今回のコレクションには、「ハローキティ」、2025年に50周年を迎えた「マイメロディ」、20周年を迎えた「クロミ」が登場。

デザインテーマは「キャンディストア」。お菓子のパッケージやキャンディ、ガムなどをイメージしたカラフルでスイートな世界観に、SKINNYDIPらしいポップで遊び心のあるテイストをプラス。アイテムごとに異なるアプローチで、お菓子の楽しさやときめきを雑貨に落とし込んでいます。

■発売日情報

先行販売:2025年4月30日(水)より全国のPLAZA・MINiPLA、PLAZA オンラインストアにて

一般販売:2025年5月14日(水)よりSKINNYDIP日本公式オンラインストアにて

URL:https://www.skinnydip.co.jp/

■アイテムラインナップ(価格はすべて税込)

iPhone用ケース:3,960円



ステッカーを散りばめたようなレイアウトに、ホログラム&グリッターを重ねたSKINNYDIPらしいキャンディストア風デザイン。

ワイヤレスイヤホンケース:2,970円

お菓子のパッケージをモチーフにした、カラビナ付きマルチポーチ。イヤホンはもちろん、小物入れにもおすすめ。

ビーズフォンストラップ:2,420円

キャンディやグミのようなビーズを使用した、ポップでユニークなアクセントアイテム。バッグチャームにもぴったり。

フォンリング:2,200円

個包装キャンディのような遊び心たっぷりのダイカットデザイン。グリッター加工でデバイスまわりも華やかに。

IDカードチャーム:2,750円

チャック付きで小銭収納も可能。お気に入りのパスやフォトを入れて使えるほか、バッグチャームとしても◎。マスコットとの組み合わせも楽しめます。

ポーチ:2,750円

お菓子のパッケージをイメージしたユニークなデザイン。特に裏面にはパッケージ裏面の要素を細部まで再現しており、360度どこから見ても楽しめる仕上がりです。

各キャラクターの個性に合わせてデザインも一新。

クロミはスイート&スパイシー、マイメロディはドリーミーで優しいトーン、ハローキティは遊び心あふれるカラフルなスタイルで、それぞれの魅力を引き立てています。

これらのアイテムはすべて、SKINNYDIP本社ロンドンのデザインチームが日本限定販売向けに特別に企画・制作。SKINNYDIPらしいポップな世界観とグローバルな感性が融合した、他では手に入らない特別なコレクションです。

日本限定・数量限定のため、ぜひお早めに店頭・オンラインストアにてご覧ください。

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※店舗により、取り扱いアイテムが異なる場合がございます。

■SKINNYDIP LONDONについて

SKINNYDIP LONDON(スキニーディップ ロンドン)は、2011年にロンドンで創立されたライフスタイルブランド。モバイルアクセサリー、バッグ、ファッション雑貨、ホームグッズなどを展開し、世界中のファッションラバーから支持を集めています。

ユニークで遊び心あふれるデザインと、トレンドを取り入れたアイテムラインナップが魅力。モバイルアクセサリーは特に人気が高く、世界各国で販売されています。

・日本公式Instagram: https://www.instagram.com/skinnydipjapan/

・日本公式X(旧Twitter): https://x.com/SkinnydipJapan

・日本公式オンラインストア:https://www.skinnydip.co.jp/



(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L657399