ANAの保険「明日へのつばさ」自動車保険提供開始

三井ダイレクト損害保険株式会社

MS&ADインシュアランス グループの三井ダイレクト損害保険株式会社（本社：東京都文京区、取締役社長：河村 隆之）は、2025年4月22日からANAマイレージクラブ会員向けに、保険料のお支払い金額に応じて「マイル」がお得にたまる「ANAの保険「明日へのつばさ」自動車保険」の販売を開始します。本商品はWeb 上で簡単にお申し込みができ、たまったマイルは、航空券に限らず、日常のさまざまなシーンでご利用いただけます。

＜商品詳細について＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2355/table/190_1_6f989a725d745e8cf62a049910fa27db.jpg ]

＜ANAの保険「明日へのつばさ」自動車保険の概要・お申込み方法＞

以下、ANAウェブサイトよりご確認ください。

https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/anahoken/car_insurance/

(注1) ペットネームであり、正式名称は、「総合自動車保険」です。

(注2) 保険加入に伴うマイル積算は、募集経費の削減効果などをお客さまに還元する制度です。

＜引受保険会社＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2355/table/190_2_ece30901399cd66f78de26539e99c30b.jpg ]

＜取扱代理店＞[表3: https://prtimes.jp/data/corp/2355/table/190_3_7c7ba0673d80970217874cc0c15167d3.jpg ]

以上