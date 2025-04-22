RENATUS ROBOTICS、愛知本拠点での採用を開始
RENATUS ROBOTICS株式会社
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RENATUS ROBOTICSは世界の物流現場における労働環境をアップデートすべく、完全無人の自動倉庫開発へ取り組んできた。
このたび開発体制の強化を目的として愛知県内へ新たに開発拠点を設置し本拠点化することを決めた。
採用するポジションは以下の通り。
・組み込み・制御エンジニア/Embedded Softwareエンジニア
・電子回路設計エンジニア
・電気設計エンジニア
・機械設計技術者
・フロントエンドエンジニア
・バックエンドエンジニア
各ポジションの詳細はこちら
https://www.renatus-robotics.com/jp-recruitment/#position
ご応募は上記採用ページのフォームからご連絡ください。
RENATUS ROBOTICS株式会社 会社概要
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RENATUS ROBOTICS 株式会社
メールアドレス：info@renatus-robotics.com