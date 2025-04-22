Magda Butrym H&M、バラをモチーフにしたアイテム全45型を4月24日（木）より渋谷店および公式オンラインストアにていよいよ発売。

H&MH&M 2025年春 デザイナーコラボレーション 「Magda Butrym H&M（マグダ・ブトリム・エイチ・アンド・エム）」

購入に関して

本コレクションは、4月24日（木）より渋谷店および 公式オンラインストア (hm.com) にて発売いたします。より多くのお客様にお楽しみいただくため、販売開始から3時間はお一人様につき各アイテム1点までの購入制限がございます（本コレクション商品のみ対象）。返品については、オンラインでのご購入は商品到着日を含む7日以内にオンラインストアにて、渋谷店でのご購入はご購入日を含む7日以内に同店舗にて承ります。いずれも未使用かつタグ付きで、購入時と同じ状態の商品に限り、レシートまたは返品フォームのご提示が必要です。

キャンペーン・ページ :https://www2.hm.com/ja_jp/free-form-campaigns/magda-butrym-hm.html#/index/view

H&M 2025年春 デザイナーコラボレーション 「Magda Butrym H&M（マグダ・ブトリム・エイチ・アンド・エム）」

キャンペーン・フィルムについて

バラは、Magda Butrymの名を冠したブランドを象徴するシグネチャーです。単なる繰り返しのモチーフではなく、女性という存在の複雑さと深さを映し出すヴィジュアル的メッセージであり、スラブ文化に根ざしたMagda自身のバックグラウンドを反映しています。その象徴性は、今回のキャンペーン・フィルムにも美しく反映されています。

キャンペーン・フィルム １ :https://www.youtube.com/watch?v=Ya1nUXSrAPUキャンペーン・フィルム ２ :https://www.youtube.com/watch?v=f774fDbLCwQ

H&M 2025年春 デザイナーコラボレーション 「Magda Butrym H&M（マグダ・ブトリム・エイチ・アンド・エム）」

コレクション詳細

発売日：2025年4月24日（木）

商品型数：全45型

商品価格帯：3,999円～69,999円（税込）

展開店舗： H&M渋谷店および公式オンラインストア（hm.com）

H&M 2025年春 デザイナーコラボレーション 「Magda Butrym H&M（マグダ・ブトリム・エイチ・アンド・エム）」