株式会社REMARE、「SusHi Tech Tokyo 2025」愛知県パビリオン出展企業に選出

株式会社REMARE

株式会社REMARE（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：間瀬 雅介）は、2025年5月8日（木）～10日（土）に東京ビッグサイトで開催される国際スタートアップイベント「SusHi Tech Tokyo 2025」において、愛知県、Central Japan Startup Ecosystem ConsortiumおよびSTATION Ai株式会社（以下、愛知県等）が共同で設置する「愛知県パビリオン」の出展企業に選ばれました。

REMAREの製造端材から制作されたSTRUCTURE SURVIVE.のスピーカーも展示予定（※変更可能性あり）

SusHi Tech Tokyo 2025は、東京都が主催するアジア最大級のスタートアップイベントであり、「持続可能な都市（Sustainable High City）」をテーマに、世界中のスタートアップ、大企業、投資家、行政関係者などが一堂に会する国際的なイノベーションプラットフォームです。

当社REMAREは、海洋プラスチックなどの複合廃棄プラスチックを独自技術で再資源化し、意匠性と機能性を兼ね備えた板材としてアップサイクルする事業を展開しております。今回の出展では、実物サンプルの展示を通じて、当社の素材開発や循環型社会への貢献に向けた取り組みをご紹介いたします。

今後もREMAREは、地域社会・企業・自治体・クリエイターとの連携を深めながら、サステナブルな未来の実現に向けて歩みを進めてまいります。

【イベント概要】

■名称：SusHi Tech Tokyo 2025（スシテック トーキョー 2025）

■日程：2025年5月8日（木）・9日（金）＜ビジネスデイ＞

2025年5月10日（土）＜パブリックデイ＞

■時間：9:00～18:30（※パブリックデイは10:00開始）

■会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール（東京都江東区有明3-11-1）

■主催：SusHi Tech Tokyo 2025 実行委員会（東京都）

■公式サイト：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社REMARE

代表取締役 ：間瀬 雅介

名古屋オフィス：愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目2番32号（STATION Ai内）

三重工場 ：三重県伊勢市朝熊町3-8

URL ：https://remare.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/remare_jp/

メールアドレス：info@remarematerial.com

お問い合わせフォーム：https://remare.jp/contact