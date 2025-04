台湾×日本が出会う、AIとDXで未来を共創する国際ビジネスイベント「Taiwan Innovation Night 2025」5月8日（木）東京で開催！

MIGHT ELECTRONIC CO., LTD.

2025年5月8日(木)、東京・JETRO Innovation Gardenにて、台湾と日本のスタートアップ・企業がAIとDXをテーマに共創する国際交流イベント「Taiwan Innovation Night 2025」を開催いたします(主催:Mighty Net、株式会社ニリック、Startup Island TAIWAN、JETRO)。

本イベントは、AIやデジタルトランスフォーメーション(DX)を活用し、グローバルな社会課題を解決しようとするスタートアップや事業関係者が一堂に会し、ピッチ・パネルディスカッション・デモ展示・ネットワーキングを通じて、日台間の協業機会を創出することを目的としています。

ドリンクと軽食をご用意したカジュアルな雰囲気の中で、未来のパートナーとつながる機会をお楽しみください!

今年のテーマは「Shaping the Future with AI & Digital Transformation (DX)」

SusHi Tech Tokyo 2025出展の注目の台湾スタートアップが多数参加し、日本企業との新たな連携の可能性を広げます!

本イベントはこのような方におすすめ

お申し込みはこちら :https://lu.ma/mkykdcvz

AI・DXを活用した技術連携や海外展開を検討している企業担当者

台湾市場・スタートアップとの協業に関心のある新規事業担当者

最新テクノロジーの活用事例や国際的な動向を知りたいエンジニア・イノベーター

開催概要

イベント名:Taiwan Innovation Night 2025 / 台湾イノベーションナイト 2025

テーマ:Shaping the Future with AI & Digital Transformation (DX)

日時:2025年5月8日(木) 19:00~21:00

会場:JETRO Innovation Garden(東京都港区)

形式:対面開催

言語:英語・日本語(セッションはどちらかの言語で実施)

主催:Mighty Net|株式会社ニリック|Startup Island TAIWAN|JETRO

🗓 タイムスケジュール(予定)

◆18:30 - 19:00|受付開始・会場オープン

◆19:00 - 19:05|オープニングトーク

◆19:05 - 19:20|ライトニングピッチセッション

- Sho Yamanaka(Salesforce Ventures)

- Yula Xiong(Fujitsu Ventures)

- JETRO

- AWS

◆19:25 - 19:45|パネルディスカッション

テーマ:「AI × DXの最新事例と現場のリアル」

- 台湾より著名スピーカーが登壇予定

◆19:00 - 21:00|ネットワーキング & デモブース展示

AI・DXを中心に、サプライチェーンやリサイクルといったリアルな課題にも挑む注目のスタートアップたちが集結!シード期からPre-IPOまで、成長フェーズもさまざまです!

-Avalanche Computing Taiwan Inc. (AI開発の高速化を支援するプラットフォーム)

-Eslitec Co., Ltd. (AIチャットボットプラットフォーム)

-VM-Fi (多言語対応のAI同時通訳ソリューション)

-Mobagel Inc. (AutoMLプラットフォーム)

-ECOCO (スマートリサイクルシステム)

-Gocochain Co., Ltd. (サプライチェーン向けスマートデバイス)

※内容は変更となる場合がございます。最新情報は申込サイト(https://lu.ma/mkykdcvz)・SNSをご確認ください。

📸 2024年開催時の様子(昨年実績)

国内外からVC、スタートアップ、中小企業・大企業のプレイヤーなどが集結し、全14社の日本/台湾のプレイヤーが登壇したTIN 2024は、のべ来場者数230名、オンライン参加を含め300名の方にご参加いただきました。

🏢 主催について

Mighty Net(MIGHT ELECTRONIC CO., LTD.)

台湾のハードウェアスタートアップを支援するアクセラレーターおよび電子機器IoT製品のEMS製造。製造現場とスタートアップをつなぐ支援を展開。

株式会社ニリック

海外企業の日本市場進出、日本企業のクロスボーダー事業展開を支援するビジネスデベロップメント・マーケティング会社。スタートアップ支援イベントの企画・実行も多数手がける。

その他の主催

Startup Island TAIWAN|JETRO

