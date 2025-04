分散液の分散性・分散安定性に関するISO規格の邦訳版を発行いたしました。

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会(本部:東京都港区、理事長:朝日弘)は、2025年4月15日(火)に「ISO/TS 22107:2021 固体粒子の液体への分散性」と「ISO/TR 13097:2013 分散安定性評価の指針」の邦訳(英・日対訳版)を発行いたしました。

▼規格情報 ISO/TS 22107:2021 固体粒子の液体への分散性 Dispersibility of solid particles into a liquid

《英語》税込価格:25,410円 A4判・22ページ

《邦訳(英・日対訳版)》税込価格:45,738円 A4判・56ページ

本規格は、一般的に適用可能な (すなわち、用途を特定しない) 分散性の定義を定めており、分散性を評価するための重要な特性を定め、様々な用途で分散性を評価するために使用される方法の例を挙げております。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO%2FTS+22107%3A2021&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250415_d_1

▼規格情報 ISO/TR 13097:2013 分散安定性評価の指針 Guidelines for the characterization of dispersion stability

《英語》税込価格:18,865円 A4判・15ページ

《邦訳(英・日対訳版)》税込価格:33,957円 A4判・42ページ

本規格は、新製品の設計、既存製品の最適化、製品の加工時及び使用時の品質管理などの用途における、液相分散系(懸濁液、乳濁液、泡及びそれらの混合物)の安定性評価について取り上げたものです。本規格で意味する分散系の安定性は、所定の期間中における一つ以上の物理的特性の変化という意味で定義されております。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO%2FTR+13097%3A2013&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250415_d_2

《4月発行の注目規格のご案内》

▼規格情報 ISO 56001:2024 イノベーション・マネジメントシステム-要求事項Innovation management system - Requirements

《英語》税込価格:25,410円 A4判・22ページ

《邦訳(英・日対訳版)》税込価格:45,738円 A4判・68ページ

インダストリー4.0に代表するAIやビッグデータといった新技術が広く一般的になるなど急速な変化を続けている現代において、今やこれら技術を活用し既存のビジネスモデルを転換・発展させ、生産性向上を図るために「組織にイノベーションを興していく」ことは大変重要になっています。

本規格は企業の経営マネジメントシステムとしてイノベーション創出を促す「イノベーション・マネジメントシステム(IMS)」を推進することを目的とし、IMSに向けた具体的なマネジメントの手順や必要要件を示した枠組みについて規定しております。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+56001%3A2024&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250415_d_3

