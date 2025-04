株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』の5月9日(金)劇場公開を記念して、B2告知ポスターなどの豪華プレゼントが当たる「『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、4月25日(金)から開催します。

人気ゲームソフトを原作とし、2011年から2016年にわたり、4期まで放送されたテレビアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE』シリーズ。劇中ユニット『QUARTET NIGHT』が中心となる今作は、全編ライブアニメーション&完全オリジナル作品として注目を集めています。

本キャンペーンへ参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」のほか、対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、「TABOO NIGHT XXXX」をはじめとする課題曲を選曲ください。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで、抽選で『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』公式パンフレット 通常版&B2告知ポスターセットを10名様にプレゼントします。なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、ご応募いただけます。

この機会をお見逃しなく、『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』とJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。

===『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』×JOYSOUND コラボキャンペーン 概要 ===

◆実施期間:2025年4月25日(金)11:00 ~ 2025年6月30日(月)23:59

◆対象機種:JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX

◆参加方法:対象機種を導入の店舗にて、アプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、課題曲を予約し、スマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジ下さい。

※1曲につき1日1回応募できます。

【課題曲】

「TABOO NIGHT XXXX」QUARTET NIGHT(寿 嶺二・黒崎蘭丸・美風 藍・カミュ/CV:森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭)/「JINN-Ω-RAY」QUARTET NIGHT(寿 嶺二・黒崎蘭丸・美風 藍・カミュ/CV:森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭)/「零-Zero-」寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)/「Black Panther」黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)/「Am I a fairy or...?」美風 藍(CV.蒼井翔太)/「氷道化師-Ice Pierrot-」カミュ(CV.前野智昭)/「The RUN to the RAY」寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)/「God Love警報発令」美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)/「Jewelful XXXX」寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)/「Seize me if you can」寿 嶺二(CV.森久保祥太郎) コーラス:黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)/「Force & Faith」黒崎蘭丸(CV.鈴木達央) コーラス:寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)/「Wandering in a maze」美風 藍(CV.蒼井翔太) コーラス:寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、カミュ(CV.前野智昭)/「Do you know who I'm」カミュ(CV.前野智昭) コーラス:寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、美風 藍(CV.蒼井翔太)

※《レコおと》版・<劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX 映像>版も対象となります。

◆プレゼント:

『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』公式パンフレット 通常版&B2告知ポスターセット…10名様

▽キャンペーン特設ページ:https://www.joysound.com/web/s/campaign/1406/index

▽『キョクナビアプリ』詳細ページ:https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp