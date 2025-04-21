¡Ø·à¾ìÈÇ ¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö TABOO NIGHT XXXX¡Ù¸ø³«µÇ°¡ªJOYSOUND¤Ç²ÝÂê¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¡¢¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤¬Å¸³«¤¹¤ëÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±¡ÖJOYSOUND¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö TABOO NIGHT XXXX¡Ù¤Î5·î9Æü(¶â)·à¾ì¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢B2¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¡Ø·à¾ìÈÇ ¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö TABOO NIGHT XXXX¡Ù¡ßJOYSOUND ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¡¢4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢2011Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢4´ü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö ¥Þ¥¸LOVE¡Ù¥·¥êー¥º¡£·àÃæ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØQUARTET NIGHT¡Ù¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢Á´ÊÔ¥é¥¤¥Ö¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡õ´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·µ¡¼ï¡ÖJOYSOUND X1¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤òÆ³Æþ¤Î¥«¥é¥ª¥±Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥«¥é¥ª¥±¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¥¥ç¥¯¥Ê¥ÓJOYSOUND¡×¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖTABOO NIGHT XXXX¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²ÝÂê¶Ê¤òÁª¶Ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ôー¥É¤¯¤¸¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ø·à¾ìÈÇ ¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö TABOO NIGHT XXXX¡Ù¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È ÄÌ¾ïÈÇ¡õB2¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿ー¥»¥Ã¥È¤ò10Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ôー¥É¤¯¤¸¤Ë¤ÏËèÆü¡¢1¶Ê¤Ë¤Ä¤1²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö TABOO NIGHT XXXX¡Ù¤ÈJOYSOUND¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡á¡á¡á¡Ø·à¾ìÈÇ ¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö TABOO NIGHT XXXX¡Ù¡ßJOYSOUND ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡³µÍ×¡¡¡á¡á¡á
¢¡¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë11:00¡¡～¡¡2025Ç¯6·î30Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¢¡ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX
¢¡»²²ÃÊýË¡¡§ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤òÆ³Æþ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¡Ö¥¥ç¥¯¥Ê¥ÓJOYSOUND¡×¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²ÝÂê¶Ê¤òÍ½Ìó¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ôー¥É¤¯¤¸¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸²¼¤µ¤¤¡£
¢¨1¶Ê¤Ë¤Ä¤1Æü1²ó±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ÝÂê¶Ê¡Û¡¡
¡ÖTABOO NIGHT XXXX¡×QUARTET NIGHT(¼÷ ÎæÆó¡¦¹õºêÍö´Ý¡¦ÈþÉ÷ Íõ¡¦¥«¥ß¥å/CV:¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡¦ÎëÌÚÃ£±û¡¦Áó°ææÆÂÀ¡¦Á°ÌîÃÒ¾¼)¡¿¡ÖJINN-¦¸-RAY¡×QUARTET NIGHT(¼÷ ÎæÆó¡¦¹õºêÍö´Ý¡¦ÈþÉ÷ Íõ¡¦¥«¥ß¥å/CV:¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡¦ÎëÌÚÃ£±û¡¦Áó°ææÆÂÀ¡¦Á°ÌîÃÒ¾¼)¡¿¡ÖÎí-Zero-¡×¼÷ ÎæÆó(CV.¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)¡¿¡ÖBlack Panther¡×¹õºêÍö´Ý(CV.ÎëÌÚÃ£±û)¡¿¡ÖAm I a fairy or...?¡×ÈþÉ÷ Íõ(CV.Áó°ææÆÂÀ)¡¿¡ÖÉ¹Æ»²½»Õ-Ice Pierrot-¡×¥«¥ß¥å(CV.Á°ÌîÃÒ¾¼)¡¿¡ÖThe RUN to the RAY¡×¼÷ ÎæÆó(CV.¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)¡¢¹õºêÍö´Ý(CV.ÎëÌÚÃ£±û)¡¿¡ÖGod Love·ÙÊóÈ¯Îá¡×ÈþÉ÷ Íõ(CV.Áó°ææÆÂÀ)¡¢¥«¥ß¥å(CV.Á°ÌîÃÒ¾¼)¡¿¡ÖJewelful XXXX¡×¼÷ ÎæÆó(CV.¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)¡¢¹õºêÍö´Ý(CV.ÎëÌÚÃ£±û)¡¢ÈþÉ÷ Íõ(CV.Áó°ææÆÂÀ)¡¢¥«¥ß¥å(CV.Á°ÌîÃÒ¾¼)¡¿¡ÖSeize me if you can¡×¼÷ ÎæÆó(CV.¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)¡¡¥³ー¥é¥¹¡§¹õºêÍö´Ý(CV.ÎëÌÚÃ£±û)¡¢ÈþÉ÷ Íõ(CV.Áó°ææÆÂÀ)¡¢¥«¥ß¥å(CV.Á°ÌîÃÒ¾¼)¡¿¡ÖForce & Faith¡×¹õºêÍö´Ý(CV.ÎëÌÚÃ£±û)¡¡¥³ー¥é¥¹¡§¼÷ ÎæÆó(CV.¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)¡¢ÈþÉ÷ Íõ(CV.Áó°ææÆÂÀ)¡¢¥«¥ß¥å(CV.Á°ÌîÃÒ¾¼)¡¿¡ÖWandering in a maze¡×ÈþÉ÷ Íõ(CV.Áó°ææÆÂÀ)¡¡¥³ー¥é¥¹¡§¼÷ ÎæÆó(CV.¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)¡¢¹õºêÍö´Ý(CV.ÎëÌÚÃ£±û)¡¢¥«¥ß¥å(CV.Á°ÌîÃÒ¾¼)¡¿¡ÖDo you know who I'm¡×¥«¥ß¥å(CV.Á°ÌîÃÒ¾¼)¡¡¥³ー¥é¥¹¡§¼÷ ÎæÆó(CV.¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)¡¢¹õºêÍö´Ý(CV.ÎëÌÚÃ£±û)¡¢ÈþÉ÷ Íõ(CV.Áó°ææÆÂÀ)
¢¨¡Ô¥ì¥³¤ª¤È¡ÕÈÇ¡¦<·à¾ìÈÇ ¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö TABOO NIGHT XXXX ±ÇÁü>ÈÇ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§
¡Ø·à¾ìÈÇ ¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö TABOO NIGHT XXXX¡Ù¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È ÄÌ¾ïÈÇ¡õB2¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿ー¥»¥Ã¥È¡Ä10Ì¾ÍÍ
¢¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.joysound.com/web/s/campaign/1406/index
¢¦¡Ø¥¥ç¥¯¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¡Ù¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp