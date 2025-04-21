【5月の第2日曜日は”母の日”】特典あり！早割でお得◎感謝の気持ちをお肉のギフトに添えて届けてみませんか？宮崎牛や宮崎県産豚肉のスペシャルギフトを多数ご用意しました
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、4/21(月)～5/6(火)の期間中、母の日限定の特別ギフトをご用意した”母の日キャンペーン”を開催します！さらに、4/28(月)までのご注文で、「早期割引価格」でお得にお買い求めいただけます。
母の日特集ページ
⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=141
母の日特集 販売期間：2025/5/6(火)23:59迄
ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
■キャンペーン限定特典について
※早期割引は4/28(月)までに入金確認が取れたご注文が対象となります。
※一部商品は早期割引対象外
【母の日限定商品ラインナップ】
限定50個 宮崎牛2種焼肉盛り合わせ【母の日】【早割】
【母の日キャンペーン早割価格】4,500円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/6609
☆数量限定 朱瑠璃豚しゃぶセット【母の日】【早割】
【母の日キャンペーン早割価格】4,980円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/6612
N-960 定番セット【母の日】【早割】
【母の日キャンペーン早割価格】3,000円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/6604
その他、母の日におすすめな特別セットを多数ご用意しております。
■お問い合わせ先
インターネットのご注文や各種お問い合わせは、下記フリーダイヤルよりご連絡ください。
ミヤチクギフトセンター
TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】
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株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
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●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
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●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
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