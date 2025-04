傘ブランド「Wpc.」が心斎橋PARCOにてPOP-UP SHOPを開催！新作や限定商品など約220点が集結

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は、心斎橋PARCOにて約220点のアイテムを集めたPOP-UP SHOPを2025年4月19日(土)~8月31日(日)の期間で開催しております。

SNSで話題のキャラクター商品をはじめ、普段は直営店舗&オンラインでしか購入できない限定商品もご用意しております。雨の日が待ち遠しくなるようなおしゃれな雨傘や強い日差しから守ってくれる機能性の高い日傘など、数多くの傘を取り揃えておりますので、この機会にぜひお立ち寄りください。

Wpc. POP-UP SHOP概要

開催期間 :2025年4月19日(土)~8月31日(日)

場所 :心斎橋PARCO 5階 (大丸本館 連絡通路手前)

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

営業時間 :10:00~20:00

取扱ブランド:Wpc.

▼Wpc. 心斎橋PARCO店 Instagram(https://www.instagram.com/wpc_shinsaibashiparco/)

▼Wpc.(https://wpc-worldparty.jp/)

▼心斎橋PARCO(https://shinsaibashi.parco.jp/)

「Wpc.(ダブリュピーシー)」とは

『新たな可能性を生み出す』をスローガンに2004年に誕生した日本発の傘ブランド。様々な世代やジャンルの方に傘を持つことへの美意識を発信し続けます。そして雨の日も晴れの日も幸せを感じてもらえる製品をお届けします。

おすすめ商品をピックアップ!

3月に発売し、SNSで大きな話題に

“お気に入りのパートナーと一緒に楽しく冒険しよう”をテーマに、世界中で愛される人気のポケモンをWpc.のアイテムに落とし込んだチャーミングな日傘がPOP-UP SHOPに登場!これからの季節に相棒となる1本を探してみて。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/306_1_a0e68881ad19ad5d2fe64a171b1f065f.jpg ]

直営店舗&オンライン限定商品も

今年の新作で、存在感のあるネオンカラーが目を惹く6色の「ネオンパラソル」。直営店舗&オンライン限定商品ですが、今回特別にご用意しました。

日差しが強い日でも安心な遮光率100%・UVカット率100%・UPF50+*生地を使用。傘ケースにはスマホなどの小物を収納できるフロントポケットが付いています。元気が出るような明るいカラーバリエーションで、推し活にも最適!

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/306_2_566cb4d9437a5bf0b9bebb2c12f2f6ca.jpg ]

日傘は超軽量&コンパクトがトレンド!

超軽量129g(ケース込み)でありながらも全カラー遮光率100%・UVカット率99.9%・UPF50+*生地を使用した機能性の高さが魅力!スリムな形状なので、バッグに入れて持ち運べばいつでもどこでも手軽に紫外線対策が可能。花柄やバタフライ柄など、直営店舗&オンライン限定デザインも展開します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/306_3_eccf4552e7275dc08d9941f9cf8b7969.jpg ]

*遮光率100%…JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を遮光率100%生地としております。

UVカット率100%/99.9%…JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100%(または99.9%)の測定値が出た生地を

UVカット率100%(または99.9%)生地としております。

UPF50+…JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

※上記記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

本社所在地 :558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 :06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立 :1985年9月

事業内容 :レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド :Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU