「板チョコアイス30周年」×『アイドルマスター』シリーズ20周年の周年コラボが実現！「板チョコアイス」のブランドアンバサダーに『アイドルマスター』シリーズのアイドル6名が就任！

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長COO・森 信也）は、パキッと分厚いチョコでバニラアイスを包んだ板チョコ型のアイス「板チョコアイス」と、人気コンテンツ『アイドルマスター』シリーズとのコラボキャンペーンを2025年4月28日（月）よりスタートいたします。

「板チョコアイス」は、パキッとした食感の分厚いチョコと、すっきりとした味わいのバニラアイスの組合せで、たっぷりのチョコを思いっきり味わうことができる板チョコ型のアイスです。1995年に誕生し、今年2025年に30周年を迎えました。また、『アイドルマスター』シリーズも2025年7月26日にシリーズ20周年を迎え、お互いの周年を記念して今回のコラボが実現いたしました。

「板チョコアイス」のブランドアンバサダーに、天海春香（アイドルマスター）・三村かな子（アイドルマスター シンデレラガールズ）・矢吹可奈（アイドルマスター ミリオンライブ！）・東雲荘一郎（アイドルマスター SideM）・大崎甘奈（アイドルマスター シャイニーカラーズ）・姫崎莉波（学園アイドルマスター）の6名を迎え、「板チョコアイス」の魅力を訴求するプロモーションを展開します。

商品を購入したレシートで、本プロモーションのために録り下ろした各アイドルのボイスが楽しめる「ボイス入りアクリルスタンド」や、「オリジナルQUOカード（500円分）」など豪華賞品が抽選で当たるキャンペーンを実施します。

また、ブランドアンバサダーの皆さんが登場するWebCMを本日11時より公開。加えて、各アンバサダーが「板チョコアイスのイチ推しポイント」をプレゼンするプレゼンチャレンジ動画も今後特設サイトや森永製菓株式会社の公式YouTubeチャンネルにて公開予定です。

楽しい企画が盛りだくさんの本プロモーションを通じて、より多くのお客様に「板チョコアイス」の魅力を伝えるとともに、お客様に笑顔をお届けしてまいります。

■特設サイト

https://www.morinaga.co.jp/itachoco/idolmaster2025/

■「板チョコアイス」 『アイドルマスター』シリーズキャンペーンパッケージ

■オリジナル動画概要

1.ブランドアンバサダー集合WebCM

ブランドアンバサダーに就任した6名が「板チョコアイス」の魅力を紹介するWebCM「板チョコアイス×ブランドアンバサダー6人ver.」篇を2025年4月21日（月）11時より特設サイトおよび森永製菓公式YouTubeチャンネルにて公開いたします。

動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=1WOoP-cNiKA

2.板チョコアイス イチ推しポイント プレゼンチャレンジ動画

各アンバサダーが「板チョコアイスのイチ推しポイント」をプレゼンするプレゼンチャレンジ動画を2025年4月28日（月）～2025年5月9日（金）にかけて、森永製菓アイス公式X（旧Twitter）アカウント（@MorinagaIce）および森永製菓公式YouTubeチャンネルにて順次公開いたします。

こちらの動画は2025年5月12日（月）11時より、特設サイトでも全6篇をご覧いただけます。

■キャンペーン概要

１.レシート応募キャンペーン

「板チョコアイス」を購入したレシートで応募できるキャンペーンを開催します。対象商品2個購入で、A賞「ボイス入りアクリルスタンド（全6種）」が各20名様（合計120名様）に、B賞「B2サイズ タペストリー（全6種）」が各40名様（合計240名様）に、C賞「オリジナルQUOカード（500円分）」が300名様に抽選で当たります。さらに、応募者全員に「オリジナルスマホ壁紙（全6種）」をエンゼルPLUSの応募フォーム内、応募完了画面にてプレゼント。対象商品を購入したレシートを写真撮影し、特設サイトからご応募ください。

○応募期間：A賞（全6コース）…2025年4月28日（月）11:00～2025年5月29日（木）23:59

B賞（全6コース）…2025年５月30日（金）11:00～2025年6月30日（月）23:59

C賞 …2025年4月28日（月）11:00～2025年6月30日（月）23:59

壁紙プレゼント …2025年4月28日（月）11:00～2025年6月30日（月）23:59

▼ボイス入りアクリルスタンド（全6種）

▼B2サイズタペストリー（全6種）

▼オリジナルQUOカード（500円分）

▼オリジナルスマホ壁紙（全6種）

※賞品画像はイメージです

■『アイドルマスター』シリーズ紹介

プレイヤーが芸能プロダクションの”プロデューサー”という立場でアイドルを育成する「アイドルプロデュース」コンテンツです。2005年7月にアミューズメント施設向けゲームからスタートし、スマートフォン向けゲームアプリ、家庭用ゲーム、ライブイベント、楽曲CD、テレビアニメ、劇場版、ラジオ、グッズなど、多岐にわたり展開しており、2025年7月26日に20周年を迎えます。

アイドルマスターポータル：https://idolmaster-official.jp/

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

■商品概要