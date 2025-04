【提携先紹介】たった6時間で“今”のベトナム不動産がわかる！「安心・安全・有益なベトナム不動産サイトツアー」開催【主催：ベトナムグルーブ不動産】

Property Access 株式会社

Property Access株式会社との提携先である株式会社ベトナムグルーブ不動産 (以下、ベトナムグルーブ不動産)は、2025年もホーチミン市を舞台にした現地視察プログラム「安心・安全・有益なベトナム不動産サイトツアー」を開催します。

わずか 6時間(9:00-15:00/昼食付) で、インフラ整備の最前線から注目物件の内覧、投資制度の解説までを網羅する濃密ツアーです。2018年以降、延べ数百名の日本人投資家が参加し、購入検討の第一歩として高い評価を得てきました。

ベトナム不動産の“熱量”を6時間で凝縮

東南アジア随一の成長都市ホーチミンでは、メトロ建設や空港拡張、環状道路整備などの大型インフラが同時多発的に進行中です。本ツアーでは、工事現場に足を運び、開発スピードと街の躍動感を肌で感じていただきます。

さらに、市中心部の超高層コンドミニアムから新都市(衛星都市)の大型プロジェクトまで、 “人気”と“将来性”を兼ね備えた物件を厳選してご案内。模型・モデルルーム・完成住戸の内覧に加え、併設する学校・病院・商業施設・公園などのユーティリティを実際に歩いて確認できる点が特徴です。

2025年は年4回開催 - 日程と参加特典

- 2025年4月29日(火)9:00 AM - 3:00 PM- 2025年6月21日(土)9:00 AM - 3:00 PM- 2025年8月10日(日)9:00 AM - 3:00 PM- 2025年9月21日(日)9:00 AM - 3:00 PM

いずれも 定員10名程度の少人数制。日程が合わない場合は個別対応も可能です。参加者には ホーチミン市内ホテル1泊を無償提供。さらにツアー後に物件をご購入いただいた方へは 日本-ベトナム往復航空券(1名分) を進呈いたします。

参加が「安心・安全・有益」と評される理由

- インフラ×都市開発×物件 を一気通貫で視察- ディベロッパーのブランド力・財務基盤・開発ライセンスなど 法的・信用情報まで確認- 購入・賃貸・転売時の税制や送金手続き を専門スタッフが日本語で詳細説明- 実績ベースの 利回り・キャピタルゲインシミュレーション を提示- 人口動態・文化・消費トレンドも含め 多角的に市場を理解

これらを 6時間で完結 させることで、「短期滞在でも判断材料がそろう」と好評を博しています。

Vietnam Groove - Vinhomes日本市場の戦略総代理店

▲ Vinhomesとの戦略総代理店契約調印式(2024年5月9日/ハノイ)

ベトナムグルーブ不動産はホーチミン・ハノイに拠点を置き、ベトナム不動産を購入・投資したい日本人・外国人をサポートするローカル企業です。2024年5月にはベトナム最大手ディベロッパー Vinhomes と日本市場における戦略総代理店契約を締結。開発情報の一次ソースを保持し、日本語でのリーガルチェックやアフターサービスまでワンストップで提供しています。

現地視察のイメージ

▲ 人気プロジェクト「Vinhomes Grand Park」での視察の様子

