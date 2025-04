「THE MODEL」を超える新提案──リード育成型マーケティングで商談数・受注数を最大化する方法とは

株式会社イノーバ

株式会社イノーバ(本社:東京都新宿区、代表取締役:宗像 淳、以下イノーバ)は、2025年4月15日に開催した無料オンラインウェビナー「THE MODELの限界?『リード育成型マーケティング』で商談数・受注数を最大化する方法」のダイジェストレポートを公開しました。

本ウェビナーでは、THE MODELに基づく分業型営業・マーケティングの運用に限界を感じている企業に向けて、新たな営業・マーケ設計の考え方として「カスタマーモデル」を提案。顧客の意思決定行動に寄り添い、部門横断で関係性を育てていくマーケティング手法に関心が集まりました

ウェビナー実施の背景

近年、THE MODEL型の分業体制を導入した企業において、「プロセスは回っているが、顧客が前に進まない」「部門ごとのKPIは達成しているが、全体として成果が上がらない」といった課題が多く聞かれるようになりました。

こうした背景を受け、イノーバは“顧客起点”の視点に立ち返り、「感情の揺れ」や「社内調整のリアル」に寄り添った非線形のマーケティングモデルとして「カスタマーモデル」を提唱しています。

ウェビナーの主な内容(抜粋)



- なぜ、THE MODELでは成果が頭打ちになるのか?- THE MODELからカスタマーモデルへの転換- カスタマーモデルの定義と構築ステップ- 成果につなげる「再定義された三種の神器」(MA/IS/コンテンツマーケティング)

ウェビナーにご参加いただいたお客様の声

- THE MODELに感じる違和感について、非常にクリアに説明して頂けた。- THE MODELでのマーケティング体制に限界を感じていたところ、新しい気付きがあった。- THE MODELはあくまで「プロセス作り」のためのもので、そこから顧客視点で仕組みづくりをうまく行っていかなくてはならないと、改めて考えさせていただきました

ダイジェスト資料のダウンロードについて

今回のウェビナー内容をまとめた無料ダイジェスト資料を以下よりダウンロードいただけます。参加できなかった方、社内での共有をご検討中の方におすすめです。

ダイジェスト資料をダウンロードする :https://innova-jp.com/seminar/p-webinar/the-model-limit-lead-nurturing/digest

「カスタマーモデル」無料相談受付中

現在イノーバでは、「カスタマーモデル」構築支援に関する無料相談会を実施中です。貴社の営業・マーケティング活動における課題をヒアリングし、最適なプロセス設計をご提案いたします。

カスタマーモデル相談会へ申込む :https://go.innova-jp.com/l/904722/2024-10-28/vmfmw

株式会社イノーバについて

株式会社イノーバは、600社以上のBtoB企業を支援してきたマーケティング・営業支援会社です。コンテンツ制作、ウェブサイト構築、リードナーチャリング、MA活用支援などを通じて、成果に直結するマーケティング設計と営業活動の最適化を支援しています。

会社名 :株式会社イノーバ

所在地 :東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル7階

設立 :2011年6月

代表者 :代表取締役 宗像 淳

Webサイト:https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)