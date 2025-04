【 OGIX、広報始めます。】株式会社OGIX、株式会社中西製作所と協業で「学校給食運営スマホゲーム（仮）」の開発をスタート。

株式会社OGIX

株式会社OGIX(本社:東京都千代田区、代表:小木曾 裕介、以下OGIX)は、株式会社中西製作所(東証スタンダード:5941、本社:大阪市生野区、代表:中西 一真、以下中西製作所)が開発するスマートフォン向けゲーミフィケーションアプリ「学校給食運営スマホゲーム(仮)」を、共同で開発することを発表いたしました。

【学校給食運営スマホゲーム(仮)とは?】

学校給食を若い世代にもっと知ってもらうことで、学校給食に纏わる事業へ

興味関心をもってもらうことを目的とした、学校給食の運営シミュレーションゲームアプリです。

また実際に新たに学校給食事業に携わる方々へ向けた、

教育プログラムとしての活用も想定し開発を進める予定です。

2025年度中に、GooglePlay及びAppStoreにて、無料配信を予定しています ※1。

【地方都市「N市」と、児童たちの食育を守れ!】

ゲームをスタートすると、プレイヤーは架空の地方都市「N市」の給食センター管理者に。

最初は市の人口が少なく、必要な給食も少量ですが、調理機器や衛生管理機器を適切に

配置しつつ生産効率を高め、給食の満足度を上げていくと、人口がどんどん増えていきます。

果たしてどんな都市になっていくのでしょうか ※2。

【中西製作所製の調理機器も多数登場!】

ゲーム内では過熱水蒸気調理機「SVロースター」や連続式のフライヤーなども登場予定。アレルギー対応の調理室を設けると満足度が上がりやすくなるなど、学校給食センターの設計の基本もゲーム感覚で身に付けられます。遊ぶことで学校給食センターや業務用厨房機器について、食育の大切さまでが身に付くアプリになる見込みです。

株式会社OGIXについて

ゲーミフィケーション事業を基幹事業とし社会貢献するため、スマートフォンやコンシューマー向けなどのゲームを中心に様々なアプリの開発・運営を手がけ、2025年に9期を迎えた。今後、toBのゲーミフィケーションアプリ開発を加速させていく。

【会社概要】

社名:株式会社OGIX(おぎっくす)

本社所在地:東京都千代田区岩本町3-9-17 スリーセブンビル 6F

代表取締役:小木曾 裕介

事業内容: ゲーミフィケーション事業 / ゲーム開発・運営事業

/ DX推進事業 / プラットフォーム事業

/ アプリ、Webサイト、システム開発・運営事業

設立: 2017年5月1日

HP:https://ogix.co.jp/(https://ogix.co.jp/)

株式会社中西製作所について

創業79年を迎える国内最大手級の総合厨房機器メーカー。学校給食センターを中心に、様々な調理施設に対して厨房機器製造・販売、設計、施工、開発支援等トータルサポートを行っている。

【会社概要】

社名:株式会社中西製作所

本社所在地:大阪府大阪市生野区巽南五丁目4-14

代表取締役:中西 一真

事業内容: 学校、病院、事業所、ファーストフードショップ、

レストラン、ベーカリー等における業務用厨房機器の製造・販売

設立: 1958年8月

HP:https://www.nakanishi.co.jp/(https://www.nakanishi.co.jp/)

本件についてのご案内)

https://www.nakanishi.co.jp/information/20250313132201.html(https://www.nakanishi.co.jp/information/20250313132201.html)

(注釈)

※1)配信開始時期、課金形態は現時点での予定です。

※2)ゲームの内容については、現時点での予定です。