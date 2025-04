武蔵野エリア初出店！2025年5月15日～アトレ吉祥寺に、華やかな薫り広がるラテスイーツ専門店【FiOLATTE(フィオラッテ)】が期間限定で出店いたします。

株式会社シュクレイダックワーズサンド

株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一、本社:東京都港区)は、2025年5月15日(木)より、アトレ吉祥寺に【FiOLATTE(フィオラッテ)】を期間限定で出店いたします。

品川に1店舗しかないフィオラッテが、武蔵野エリアに初出店!品川で1日数量限定の「ダックワーズサンド」も取り揃えて、アトレ吉祥寺に登場する見逃せない催事でございます。

「ダックワーズサンド」は、ほんのりとシナモンが香るサクサクのダックワーズ生地で、ラムレーズンを練り込んだカフェラテ風味の発酵バタークリームをサンドした、見た目もインパクトのある看板商品です。華やかなカフェラテの薫りのなかに、ラムレーズンとシナモンのアクセントが楽しめる濃厚で贅沢な味わいは、甘くて優しい癒しの時間をお届けします。その人気は、これまでメディアでも多数取り上げられ、多くのお客様に愛される商品です。

その他、昨年12月の発売以降、大人気の「サンドクッキー」を初め、期間限定商品など豊富なラインナップで皆さまをお迎えします。ぜひこの機会に癒しのラテスイーツをご堪能くださいませ。

◆店舗情報

【店舗名称】POP UP SHOP by シュクレイ アトレ吉祥寺

【出店期間】2025年5月15日(木)~6月30日(月)

【住 所】〒180-0003

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺本館1F

【営業時間】10:00~21:00(館の営業時間に準じる)

◆商品概要

【商 品 名】 ダックワーズサンド(冷蔵商品)

【入数・価格】 3個入 1,944円(税込)

商品情報

ダックワーズサンド 3個入(冷蔵商品)

サンドクッキー

エスプレッソを効かせたクッキー生地で、ホワイトミルクのチョコレートをサンドしました。ショコララテのようなチョコレートの濃厚な甘さとミルクのクリーミーな味わいが広がります。

9枚入 1,188円/18枚入 2,376円/27枚入 3,564円(全て税込)

サンドクッキーサンドクッキー18枚入

シーズナルギフト・パッション(バームクーヘン)<期間・数量限定商品>

華やかなカフェラテの薫りをシンプルに愉しめる、丁寧に焼き上げた上品なバームクーヘン。しっとりとした生地に、ほどよい苦みとやさしい甘味をとじ込めました。

6個入 1,890円(税込)

シーズナルギフト・パッション(バームクーヘン)シーズナルギフト・パッション(バームクーヘン)

ミルフィユ

ほろ苦いカカオニブと、キャラメルのコクのある甘みがカフェラテクリームの上品な薫りを引き立てます。香ばしく焼き上げたパイとの食感のハーモニーもお愉しみください。

4個入 1,296円/8個入 2,592円(全て税込)

ブランドロゴ&ストーリー

店舗情報

ミルフィユミルフィユ4個入

店舗名称:FiOLATTE エキュート品川店

住 所:〒108-0074 東京都港区高輪3-26-27

営業時間:平日・土 8:00~22:00 日・祝 8:00~21:00

※館の営業時間に準ずる

<公式ホームページ>https://fiolatte.jp/

<公式X(旧Twitter)> https://x.com/FiOLATTE_PR

<公式Instagram>https://www.instagram.com/fiolatte_official/

会社情報

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、バニ、ウーフィ