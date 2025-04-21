「大学進学フェスタ in HYOGO 2025 春」5月31日、神戸サンボーホールで開催！
「大学進学フェスタ in HYOGO 2025 春」
神戸新聞社は、大学進学を考える受験生や保護者の皆さまを対象に進学相談会「大学進学フェスタ in HYOGO 2025 春」を5月31日（土）、神戸サンボーホールで開催します。全国から大学が集結。大学担当者に学校生活や入試傾向などについて質問できる入試相談コーナーのほか、大学受験の基礎知識をテーマにした講演や、受験のプロスタッフ・現役大学生への受験・学習相談も実施します。ぜひご参加ください。
詳細を見る :
https://www.kobe-np.co.jp/info/univ-festa/
開催概要
【対象】
中・高校生、大学進学希望者、保護者の皆さま
【日時】
2025年5月31日（土）午前10時～午後4時
【会場】
神戸サンボ―ホール 神戸市中央区浜辺通5-1-32（各線三宮駅より南へ徒歩10分）
【主催】
神戸新聞社
【協力】
ティエラコム（東進衛星予備校・能力開発センター・山本塾）
【後援】
兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会
【協賛企業】
みなと銀行
【運営協力】
日本政策金融公庫
【参加費用】
無料（要予約）
【申し込み】
事前申し込み制になります。入場時間をご予約いただき、ご来場ください。
お申し込みはこちら :
https://www.kokuchpro.com/event/669c11ad0a246b62589e451dc583fb7b/3238050/
■内容詳細
【入試相談コーナー】
各大学の担当者が、大学での学びや生活、入学試験などの質問や相談に応じます。
【受験相談コーナー】
現役大学生が学習方法をアドバイスします。
相談コーナー設置大学
大阪大学／大阪公立大学／関西大学／関西学院大学／京都大学／神戸大学／同志社大学／兵庫県立大学／立命館大学／医学部医学科向け
入試相談コーナー
受験相談コーナー
【情報発信コーナー】
講演形式で大学紹介や入試対策などの最新情報を発信します。
情報発信コーナー
◎特別講演（ティエラコム）
「知っておきたい神戸大学受験の基本情報」
「知っておきたい大阪大学受験の基本情報」
「小・中学生からの大学受験」
「共通テストの基礎知識」
「医学部医学科受験のための指標」
「中学・高校生のための海外大学進学講座 -超基礎編-」（ティエラコム／海外進学・留学アドバイザー）
「ニュージーランドで多様性を学ぶ アメリカ・カナダ・イギリスでの留学・進学との違いについて」（ニュージーランド国立ワイカト大学日本事務所）
◎大学講演
関西大学、近畿大学、同志社大学
【学習相談コーナー】
受験のプロスタッフに学習方法の相談ができます。
【海外進学・留学相談コーナー】
海外進学・留学のための英語学習対策相談
参加大学
【ブース出展】
大阪経済大学／大阪工業大学／大阪公立大学／金沢工業大学／関西大学／関西医科大学／芸術文化観光専門職大学／京都外国語大学／京都工芸繊維大学／京都産業大学／近畿大学／甲南大学／神戸学院大学／神戸松蔭大学／神戸女子大学／神戸薬科大学／摂南大学／筑波大学／同志社大学／同志社女子大学／日本歯科大学／兵庫県立大学／大和大学
【資料参加】
お茶の水女子大学／九州大学／神戸市外国語大学／国際教養大学／上智大学／東京大学
WEBページ
https://www.kobe-np.co.jp/info/univ-festa/
お問い合わせ
大学進学フェスタ in HYOGO 事務局（神戸新聞社メディアビジネス局内）
TEL 078-362-7077（平日午前10時～午後5時）