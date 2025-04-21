「タツノコレトロ」LINE着せかえ　配信開始のお知らせ

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株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINE着せかえ「タツノコレトロ」（(C)TP）の配信を開始したことをお知らせいたします。




タツノコプロのメルヘン作品「昆虫物語みなしごハッチ」「けろっこデメタン」「風船少女テンプルちゃん」「カバトット」の昭和レトロでポップでかわいいデザインが、着せかえで登場！






■配信はこちらにて
ハッチ（タツノコレトロ）（100 コイン／370 円）
LINE STORE 　https://line.me/S/shop/theme/detail?id=138bf148-7f0e-4e16-b647-60a1f7cee6f7




デメタン（タツノコレトロ）（100 コイン／370 円）
LINE STORE 　https://line.me/S/shop/theme/detail?id=509ae352-f1a6-4ccb-9738-d477186a549d




テンプルチャン（タツノコレトロ）（100 コイン／370 円）
LINE STORE 　https://line.me/S/shop/theme/detail?id=6a1ec3ee-0483-456f-ac43-0a7cc43c0586



カバトット（タツノコレトロ）（100 コイン／370 円）
LINE STORE 　https://line.me/S/shop/theme/detail?id=d41768a2-9457-4769-a372-172bf5c916c3



LINEスタンプも配信中！


併せてお楽しみください♪





LINEスタンプ「タツノコレトロ」（50 コイン／120 円）
LINE STORE 　https://line.me/S/sticker/29491919




※参考情報


・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　　　　美藤宏一郎


本社 　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容 　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL 　　　https://m-upholdings.co.jp/




・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　　　　加藤周太郎


本社 　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容 　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィッ


ク制作、IP海外展開事業


URL 　　　http://www.creativeplus.co.jp/




■本件に関するお問い合わせ先


株式会社エムアップホールディングス


ＩＲ担当E-Mail ：ir-support@m-upholdings.co.jp




以上