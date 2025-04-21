「タツノコレトロ」LINE着せかえ 配信開始のお知らせ
株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINE着せかえ「タツノコレトロ」（(C)TP）の配信を開始したことをお知らせいたします。
タツノコプロのメルヘン作品「昆虫物語みなしごハッチ」「けろっこデメタン」「風船少女テンプルちゃん」「カバトット」の昭和レトロでポップでかわいいデザインが、着せかえで登場！
■配信はこちらにて
ハッチ（タツノコレトロ）（100 コイン／370 円）
LINE STORE https://line.me/S/shop/theme/detail?id=138bf148-7f0e-4e16-b647-60a1f7cee6f7
デメタン（タツノコレトロ）（100 コイン／370 円）
LINE STORE https://line.me/S/shop/theme/detail?id=509ae352-f1a6-4ccb-9738-d477186a549d
テンプルチャン（タツノコレトロ）（100 コイン／370 円）
LINE STORE https://line.me/S/shop/theme/detail?id=6a1ec3ee-0483-456f-ac43-0a7cc43c0586
カバトット（タツノコレトロ）（100 コイン／370 円）
LINE STORE https://line.me/S/shop/theme/detail?id=d41768a2-9457-4769-a372-172bf5c916c3
LINEスタンプも配信中！
併せてお楽しみください♪
LINEスタンプ「タツノコレトロ」（50 コイン／120 円）
LINE STORE https://line.me/S/sticker/29491919
※参考情報
・株式会社エムアップホールディングス
代表取締役 美藤宏一郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業
URL https://m-upholdings.co.jp/
・株式会社Creative Plus
代表取締役 加藤周太郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィッ
ク制作、IP海外展開事業
URL http://www.creativeplus.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社エムアップホールディングス
ＩＲ担当E-Mail ：ir-support@m-upholdings.co.jp
以上