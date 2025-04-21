VASIC¤Î¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥é¥¤¥ó¡ØMAISON VASIC¡Ù¤Î½éÅ¹ÊÞ¤¬Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ë¥ªー¥×¥ó
2025Ç¯4·î25Æü(¶â) MAISON VASIC ROPPONGI¥ªー¥×¥ó
VASIC¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ÖÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÄÉµá¤·¤¿MAISON VASIC¡£4Ç¯Á°¤Î¥íー¥ó¥Á°ÊÍè¡¢VASICÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢MAISON VASIC½é¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤¬2025Ç¯4·î25Æü(¶â)¤ËÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Çò¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿Å¹Æâ¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤é¤·¤¤ÅÔ²ñÅª¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÈþ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢ÀÅëí¤ËËþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤òÆü¾ï¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢MAISON VASIC¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯²È¶ñ¤äÆâÁõ¤ÎºÙÉô¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥àー¥É¤ò±é½Ð¡£¤ªµÒÍÍ¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°Õ¾¢¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
MV Bond Mini \93,500(ÀÇ¹þ)
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤È¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢VASIC¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ôー¥¹¤â¸·Áª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーKanoko MIZUO¤¬MAISON VASIC¤Î¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥ó¡¢¥·¥ã¥Ä¥·¥êー¥º¤âÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¶¯¤µ¤È¸ÄÀ¤ò½É¤¹Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¿È¤ËÅ»¤¦¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤È¥Þ¥¹¥¥å¥ê¥ó¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢MAISON VASIC¤é¤·¤¤ÑÛ¤È¤·¤¿°ìÃå¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Î¼´¤È¤Ê¤ë½ãÇò¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¤ËÀº¹ª¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò»Ü¤·¤¿¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢Ãå¤ë¿Í¤ÎÉ½¾ð¤òË¤«¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÉ½¸½¤Î°è¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤ß¤òÁý¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¡§Arc Mini \78,100(ÀÇ¹þ) ¥·¥ã¥Ä¡§WS04 \50,600(ÀÇ¹þ)
ÁÇºà¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÇØ·Ê¤«¤é¥¹¥Èー¥êー¤òËÂ¤®½Ð¤¹MAISON VASIC¤Ç¤Ï¡¢White Shirt¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÉô¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¤âÆüËÜÀ½¡£¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤È³Î¤«¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Made in Japan¤Ë¸Ø¤ê¤òÊú¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢MAISON VASIC ROPPONGI¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥µー¥Ó¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÀÅ¤«¤Ê¼«¿®¤òÅº¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡§MAISON VASIC ROPPONGI (¥á¥¾¥ó¥ô¥¡¥¸¥Ã¥¯Ï»ËÜÌÚ)
½»½ê¡§107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9ÃúÌÜ7ÈÖÃÏ4 Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥¬¥ì¥ê¥¢ 2F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5843-0076(¢¨4/25¤è¤ê³«ÄÌ)
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00 (Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë)
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ãhttps://www.vasic-newyork.jp/collections/maison-vasic
¡¦¸ø¼°Instagram | https://www.instagram.com/maison_vasic/