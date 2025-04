【THE BEACH 2025】最終ラインナップ発表！グラミー賞受賞アーティスト MURA MASA、250（イオゴン）、MELTMODEの出演が決定！

株式会社セブン・セブン・ハーツ

2025年5月31日(土)、千葉県立海浜幕張のビーチにて開催されるダンスミュージック特化型フェス 「THE BEACH 2025」に最終ラインナップとして、グラミー賞受賞エレクトロニック・ミュージック・アーティストで単独来日公演は SOLD OUT 連発、2022年のフジロックでは WHITE STAGE のトリを務めるなどここ日本でも圧倒的人気を誇る MURA MASA(ムラ・マサ)、NewJeans の音楽プロデューサーとしても知られる韓国のアーティスト 250(イオゴン)、タイ・バンコク発の DJ/プロデューサー MELTMODE(メルトモード)の出演が決定したことと、会場 MAP、英語サイトの公開を発表いたします。

「THE BEACH 2025」Official Website:https://thebeach.co.jp/(https://thebeach.co.jp/)

「THE BEACH 2025」Official Website (English version):https://thebeach.co.jp/en/(https://thebeach.co.jp/en/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A8Lz-d8BYBE ]

2025年5月31日(土)、千葉県立海浜幕張のビーチにて開催されるダンスミュージック特化型フェス 「THE BEACH 2025」。

ヘッドライナーとして、グラミー6冠、全英 No.1アルバム6作、ダンスミュージックをメインストリームに引き上げた THE CHEMICAL BROTHERS(ケミカル・ブラザーズ)が2時間半のロング DJ セットで登場! 90's UK レイヴから現代のテクノまで、30年以上シーンの象徴として君臨する彼らの DJ セットは 見逃し厳禁。

また、先日開催された北米最大級のフェス「Coachella(コーチェラ)」では、BLACKPINK の LISA や XG らもパフォーマンスした SAHARA(同フェスで2番目に大きいステージ)でのプレイが大絶賛され、来月にはニューヨークの名門ベニュー The Brooklyn Mirage リニューアルオープンのこけら落としイベントにも抜擢される(すでに彼女が主演する2日間は SOLD OUT)など、今世界で最も注目を集めるハードテクノ界の新女王 SARA LANDRY(サラ・ランドリー)が待望の初来日を果たす。

さらに、石野卓球(TAKKYU ISHINO)、DONGROSSO、\ØU$UKユーロ \UK1MAT$U 等の豪華アーティストに加えて、海外から3組の超注目アーティストの出演が決定!この初夏日本ダンスミュージックシーンに最大級の衝撃を与えるだろう。

イギリス・ガーンジー島出身。グラミー賞、NME アワーズ受賞アーティスト、MURA MASA(ムラ・マサ)。2017年に Blur の Damon Albarn や A$AP Rocky、Charli XCX らをフィーチャーしたデビューアルバム『Mura Masa』が、グラミー賞「最優秀ダンス/エレクトロニック・アルバム賞」「最優秀レコーディング・パッケージ賞」の2部門にノミネートされ、2019年には「最優秀リミックス・レコーディング賞」を受賞。2024年に最新アルバム『Curve 1』をリリース。

韓国の大衆歌謡であるポンチャックと現代的なエレクロトニック・サウンドを融合させた独自の作風で、2022年にリリースしたデビューアルバム『Ppong』が「韓国大衆音楽賞」で4冠に輝き、世界でも高く評価されたDJ/プロデューサー/ミュージシャンの 250(イオゴン)。自身の活動はもちろん、BTS、NCT 127、ITZY 等 K-POP アーティストへの楽曲提供や NewJeans の音楽プロデュースも手がける才人。

伝統的なタイ音楽の要素を現代的なエレクトロニック・サウンドと融合させる独自のスタイルで知られ、国内外の音楽フェスやナイトクラブで活躍するタイ人 DJ/プロデューサーの MELTMODE(メルトモード)。タイの伝統音楽をキャッチーなビートに重ね、どこか懐かしくも斬新かつ現代的なハウスミュージックがダンスフロアを熱狂させる。

開催まであと約1ヶ月、会場マップもいよいよ公開! 各種チケット購入はお早めに…

最終ラインナップ発表に加え、本日いよいよ会場 MAP も公開!

都心から電車でわずか約40分、抜群のアクセスを誇る千葉県立幕張海浜公園のビーチ開催の「THE BEACH 2025」では、大海原を横目に配置された2ステージ構成。

クライマックスには最高潮を迎える音楽と共に、約1,000発の花火が夜空を彩り、忘れられない記憶として来場者の脳裏に刻み込まれることだろう。

「やっぱり快適にフェスを楽しみたい!」という方のために、デラックス・アップグレードチケットの会場での当日販売も決定!

当日、会場では「THE BEACH 2025」を更に快適に楽しめる「デラックスチケット」(楽天チケット、チケットぴあ等で好評発売中)への「アップグレードチケット」の販売も決定!

デラックスチケットをご購入いただくと、専用オフィシャル BAR や専用トイレ、優先観覧エリア、日除けシェードやフリーシートのあるホスピタリティーエリアが使用可能となり、簡単に登録可能な「顔認証/顔決済」で入場や飲食もスムーズに行え、フェスが更に快適に……!

既に一般前売りチケットを購入されていた方も、当日、会場で販売される「アップグレードチケット」を購入することで「デラックスチケット」へとアップグレードできるので、こちらもぜひご利用ください。

4月29日 (火/祝)、J-WAVE にて「THE BEACH 2025」特番の放送が決定!リスナーと作る「妄想ケミカル」セット案、超太っ腹プレゼント企画も!

そして2025年4月29日(火/祝)には、ラジオ J-WAVE にて、「THE BEACH 2025」にヘッドライナー出演する The Chemical Brothers に焦点を当てた2時間のスペシャルプログラムの放送が決定! J-WAVE のスタジオ内に DJ ブースが設置され、オープニング~エンディングまで DJ MIX とトークで繋ぐ、生放送の2時間となる。

この日の O.A 曲は、「THE BEACH 2025 」出演アーティストや The Chemical Brothers 好きな著名人更に一般のリスナーから "The Chemical Brothers が当日プレイしそうな曲" を募り、Spotify で発表。そのプレイリストに The Chemical Brothers が「いいね」を押したプレイリストや楽曲の中から番組スタッフが O.A 曲をセレクト。

更に、The Chemical Brothers が「いいね」を押した方全員に、当日会場で販売される「デラックス・アップグレード」チケットがプレゼントされるとのことなので、奮って応募しよう!

■「THE BEACH 2025」開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/63796/table/8_1_aab7eebf0ac6cc2ee83be15053fe351c.jpg ]

■ チケット購入時の注意事項

・ご入場の際に、全ての方に ID チェックをさせていただきますので、顔写真付身分証明書(生年月日記載)をお持ちください。(コピー不可)

・未就学児の入場は必ず保護者同伴の上、保護者1名につき、未就学児1名のみ無料でご入場いただけます。

・各種前売り券は、予定販売枚数に達し次第、販売を中止する場合がございます。

・チケットはいかなる場合(紛失・焼失・盗難や破損)でも再発行はできません。入場券を持参していない場合、購入の事実が証明できても、ご入場いただくことはできませんので予めご了承ください。

・お客様都合によるチケットの払い戻しはできません。また転売行為は禁止させていただいております。それに関するトラブルに対して、主催者は一切の責任を負いません。

・チケット購入後の変更・交換・返金はできません。

・車椅子をご利用の方は「一般」チケットをご購入ください。会場は砂浜で、不慮の事態が起こりやすい環境となりますため、付き添いの方ご同行の上でのご来場をお願いいたします。その場合、付き添いの方もチケットのご購入が必要となります。また、車椅子がご利用いただけるエリアには限りがございますことをあらかじめご了承ください。

・前売りチケットが規定枚数に達した場合は、当日券の販売はございません。当日券を販売する場合は、後日お知らせいたします。

・諸事情により、発売期間をやむを得ず変更する場合がございます。

・公演開始後に悪天候などによる中止を余儀なくされた場合につきましても、払い戻しはいたしません。公演開始前に悪天候や不慮の事態により中止となった場合は、払い戻しにつきましてはオフィシャルサイトなどでお知らせいたします。

・上記に関しまして、払い戻しにはチケットが必要です。紛失された場合は払い戻しできません。

・雨天決行となりますが、アーティストのキャンセル、変更、天災や不慮の事故による中止の場合、料金の払い戻しはございません。

■ イベントについての注意事項

・再入場不可となります。

・会場内・外での事故・紛失・盗難・ケガ・病気等の責任は、主催者、会場、アーティストは一切負いません。

・ペット同伴でのご入場はご遠慮下さい。(盲導犬など介助動物は除く)

・20歳未満の方はお酒の購入はできません。エントランスで年齢確認後、リストバンドを付けさせていただきます。リストバンド装着者のみ、お酒の購入が可能となります。

・アルコール類、瓶、缶、テント、タープ、椅子、レジャーシート、ドローン、楽器、打楽等、傘、花火等の火薬類、その他危険物及び法律で禁止されている物、他のお客様に迷惑になるもの、怪我の恐れがあるもの。発見次第即没収、破棄致します。

・入場の際、手荷物検査をいたしますのでお早めに会場にお越しください。会場内への不審物持込を未然に防ぐため、ご来場の皆様に手荷物検査を実施させていただきます。

・飲食物の持ち込みは不可となります。会場内で飲食物の販売を行なっておりますのでご利用ください。

・指定された喫煙所がございますので、場所とマナーをお守りいただき、ご利用ください。

・クロークは若干ですが準備をする予定です。予約は承っておらず、当日会場にての利用販売となります。クロークの価格及び詳細は後日お知らせいたします。

・運営の妨げになるとスタッフが判断した場合は、お声がけをさせていただきます。いかなる場合でもスタッフの指示に従っていただけますよう、あらかじめご了承ください。

【ACiD THE BEACH 実行委員会】

有限会社 SMIエンターテインメント

日本テレビ放送網 株式会社

株式会社 ライブエグザム

楽天チケット 株式会社

株式会社 バンダイナムコミュージックライブ

株式会社 J-WAVE

WOMB

主 催:ACiD THE BEACH 実行委員会

後 援:千葉市

協 賛 : NEC

協 力:

有限会社 ドゥルセ

株式会社 シミズサービス千葉

株式会社 ヒトミプロダクション

株式会社 アゲハプロダクションズ

企画制作:有限会社 SMIエンターテインメント

運 営:ADN STATE 株式会社

メディアパートナー:iFLYER