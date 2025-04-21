《2026年卒》男女・文理別人気、伊藤忠商事が男女・文系首位、理系首位はソニー。2位は男子・文系が日本生命保険、女子は全日本空輸、理系は明治グループ。
株式会社文化放送キャリアパートナーズ（本社：東京都港区、社長：平田眞人） 就職情報研究所は、2026年卒業予定の学生を対象とした「2026入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランドランキング調査」の結果を発表しました。本調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査しているものです。
2025年3月31日に総合順位、4月7日に業種別順位、4月14日にIT業界ジャンル別を発表しましたが、今回は男女・文理別ランキングを発表いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2026入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランドランキング調査【男女・文理別】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆男子順位TOP10◆
1位 伊藤忠商事
2位 日本生命保険
3位 三菱商事
4位 三井物産
5位 ソニー
6位 大和証券グループ
7位 ＮＴＴデータ
8位 東日本電信電話（ＮＴＴ東日本）
9位 住友商事
10位 東京地下鉄（東京メトロ）
◆女子順位TOP10◆
1位 伊藤忠商事
2位 全日本空輸（ＡＮＡ）
3位 日本航空（ＪＡＬ）
4位 大和証券グループ
5位 ＳＭＢＣ日興証券
6位 明治グループ（明治・Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ）
7位 日本生命保険
8位 大日本印刷
9位 ＪＴＢグループ
10位 集英社
◆文系順位TOP10◆
1位 伊藤忠商事
2位 日本生命保険
3位 博報堂
4位 第一生命保険
5位 大和証券グループ
6位 三井住友信託銀行
7位 ＳＭＢＣ日興証券
8位 大日本印刷
9位 ソニーミュージックグループ
10位 バンダイ
◆理系順位TOP10◆
1位 ソニー
2位 明治グループ（明治・Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ）
3位 伊藤忠商事
4位 ＮＴＴデータ
5位 味の素
6位 パナソニック グループ
7位 グーグル
8位 富士フイルムグループ
9位 Ｓｋｙ
10位 本田技研工業
その他詳細については、下記よりDLしていただけます。
https://prtimes.jp/a/?f=d90419-58-91a43f8545382ef703965620ca7b5806.pdf
また、総合順位については2025年3月31日配信、
業種別順位については2025年4月7日配信、
IT業界ジャンル別順位については2025年4月14日配信のリリースをご覧ください。
▽総合順位
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000090419.html
▽業種別
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000090419.html
▽IT業界ジャンル別
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000090419.html
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■調査概要
調査名 ：2026入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランドランキング調査
調査対象 ：2026年春入社希望の「ブンナビ」会員 （現大学4年生、現大学院2年生）
調査期間 ：開始:2024/10/1 ～ 終了:2025/3/15
調査方法 ：文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート
文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場でのアプリアンケート
文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌＆デジタルブック内QRコードアンケート
＊投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式
有効回答数 ：19,856（うち男子12415・女子7441／文系14036・理系5820)
└総得票数 ：62,612票
■本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社文化放送キャリアパートナーズ
担当者：高野
Ｅmail：sjk@careerpartners.co.jp
ＵＲＬ：https://www.careerpartners.co.jp/laboratory/