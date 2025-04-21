《2026年卒》男女・文理別人気、伊藤忠商事が男女・文系首位、理系首位はソニー。2位は男子・文系が日本生命保険、女子は全日本空輸、理系は明治グループ。

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株式会社文化放送キャリアパートナーズ

株式会社文化放送キャリアパートナーズ（本社：東京都港区、社長：平田眞人） 就職情報研究所は、2026年卒業予定の学生を対象とした「2026入社希望者対象　就職活動[前半]　就職ブランドランキング調査」の結果を発表しました。本調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査しているものです。



2025年3月31日に総合順位、4月7日に業種別順位、4月14日にIT業界ジャンル別を発表しましたが、今回は男女・文理別ランキングを発表いたします。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2026入社希望者対象　就職活動[前半]　就職ブランドランキング調査【男女・文理別】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


◆男子順位TOP10◆


1位　伊藤忠商事


2位　日本生命保険


3位　三菱商事


4位　三井物産


5位　ソニー


6位　大和証券グループ


7位　ＮＴＴデータ


8位　東日本電信電話（ＮＴＴ東日本）


9位　住友商事


10位　東京地下鉄（東京メトロ）







◆女子順位TOP10◆


1位　伊藤忠商事


2位　全日本空輸（ＡＮＡ）


3位　日本航空（ＪＡＬ）


4位　大和証券グループ


5位　ＳＭＢＣ日興証券


6位　明治グループ（明治・Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ）


7位　日本生命保険


8位　大日本印刷


9位　ＪＴＢグループ


10位　集英社







◆文系順位TOP10◆


1位　伊藤忠商事


2位　日本生命保険


3位　博報堂


4位　第一生命保険


5位　大和証券グループ


6位　三井住友信託銀行


7位　ＳＭＢＣ日興証券


8位　大日本印刷


9位　ソニーミュージックグループ


10位　バンダイ







◆理系順位TOP10◆


1位　ソニー


2位　明治グループ（明治・Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ）


3位　伊藤忠商事


4位　ＮＴＴデータ


5位　味の素


6位　パナソニック　グループ


7位　グーグル


8位　富士フイルムグループ


9位　Ｓｋｙ


10位　本田技研工業








その他詳細については、下記よりDLしていただけます。


https://prtimes.jp/a/?f=d90419-58-91a43f8545382ef703965620ca7b5806.pdf

また、総合順位については2025年3月31日配信、


業種別順位については2025年4月7日配信、


IT業界ジャンル別順位については2025年4月14日配信のリリースをご覧ください。



▽総合順位


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000090419.html



▽業種別


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000090419.html



▽IT業界ジャンル別


http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000090419.html



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■調査概要


調査名 ：2026入社希望者対象　就職活動[前半]　就職ブランドランキング調査


調査対象 ：2026年春入社希望の「ブンナビ」会員　（現大学4年生、現大学院2年生）


調査期間 ：開始:2024/10/1 ～ 終了:2025/3/15


調査方法 ：文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート


文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場でのアプリアンケート


文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌＆デジタルブック内QRコードアンケート


　　＊投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式


有効回答数 ：19,856（うち男子12415・女子7441／文系14036・理系5820)　　


└総得票数 ：62,612票



■本件に関するお問い合わせ先


企業名：株式会社文化放送キャリアパートナーズ


担当者：高野


Ｅmail：sjk@careerpartners.co.jp


ＵＲＬ：https://www.careerpartners.co.jp/laboratory/