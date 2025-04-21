自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、折り畳める調光サングラス(GS-TRANS186)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～4/24(木)AM11:59まで】

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GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
２０２４年４月２１日（月）～４月２４日（木）AM１１:５９まで


新商品の「折り畳める調光サングラス(GS-TRANS186)」のXプレゼントキャンペーンを開催!

































応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。

「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!

「GORIX」公式X　→　https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)



商品の詳細




商品名：GORIX 調光サングラス(GS-TRANS186)



販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/44680/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/44680


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMN2FWPV



販売価格：5,399円(税込 送料込) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


スポーツサングラス


サイズ


レンズ幅6.5cm/レンズ高さ4.6 cm/フレーム幅　14.5 cm/テンプルの長さ 13.5 cm


重量


28g


素材


フレーム TR90（軽量＆柔軟性あり）/レンズ PC（ポリカーボネート）/ノーズパッド シリコンラバー /テンプル本体 TR90 /テンプル内側（イヤーフック部分） ラバー


レンズ仕様


レンズタイプ: PC調光レンズ（レッド変色）/レンズ構造: 2枚独立型レンズ /可視光透過率 (VLT) 変化範囲:/明るい環境: 8-18%（濃いレッドに変化）/暗い環境: 80%（クリアに近い状態）


UVカット性能


UV400プロテクション（紫外線99%以上カット）/紫外線透過率　1.0％以下（UVAおよびUVB紫外線を最大99%カット）


付属品


サングラス収納ケース/ クロス（クリーニング用）/ ソフト収納バッグ