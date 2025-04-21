自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、折り畳める調光サングラス(GS-TRANS186)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～4/24(木)AM11:59まで】
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
２０２４年４月２１日（月）～４月２４日（木）AM１１:５９まで
新商品の「折り畳める調光サングラス(GS-TRANS186)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
商品の詳細
商品名：GORIX 調光サングラス(GS-TRANS186)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/44680/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/44680
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMN2FWPV
販売価格：5,399円(税込 送料込) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
スポーツサングラス
サイズ
レンズ幅6.5cm/レンズ高さ4.6 cm/フレーム幅 14.5 cm/テンプルの長さ 13.5 cm
重量
28g
素材
フレーム TR90（軽量＆柔軟性あり）/レンズ PC（ポリカーボネート）/ノーズパッド シリコンラバー /テンプル本体 TR90 /テンプル内側（イヤーフック部分） ラバー
レンズ仕様
レンズタイプ: PC調光レンズ（レッド変色）/レンズ構造: 2枚独立型レンズ /可視光透過率 (VLT) 変化範囲:/明るい環境: 8-18%（濃いレッドに変化）/暗い環境: 80%（クリアに近い状態）
UVカット性能
UV400プロテクション（紫外線99%以上カット）/紫外線透過率 1.0％以下（UVAおよびUVB紫外線を最大99%カット）
付属品
サングラス収納ケース/ クロス（クリーニング用）/ ソフト収納バッグ