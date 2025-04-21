GIGABYTEから、有機ELや曲面モデルなどゲーミングモニター2機種発売
シー・エフ・デー販売株式会社
『GIGABYTE MO27Q2』
『GIGABYTE GS32QCA』
- Samsung社製 QD-OLEDによるリアルな映像表現。
- 応答速度0.03ms＆240Hzのリフレッシュレート、HDR対応で滑らかで美しい映像。
- 有機ELの焼き付きを抑える『OLEDケア』機能搭載。
- ネイティブ1500R曲面モニターによる圧倒的没入感。
- 応答速度1ms＆リフレッシュレート180Hzの滑らかな映像体験。
- 様々なインテリアにフィットする、シンプル＆スタイリッシュなデザイン。
本体＆パッケージ
本体
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/909_1_8226a72a85324a7c22f8de9289ccd249.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-mo27q2.html
本体＆パッケージ
本体
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/909_2_e4b2023004fbc74cc9b8b64573b19afd.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-gs32qca.html
『GIGABYTE MO27Q2』
『GIGABYTE GS32QCA』
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますGIGABYTEブランドの新製品として、有機ELや曲面モデルなどゲーミングモニター2機種発売いたします。
『GIGABYTE MO27Q2』は、QHD解像度(2560x1440)の27インチ有機ELゲーミングモニターです。
- Samsung社製 QD-OLEDによるリアルな映像表現。
- 応答速度0.03ms＆240Hzのリフレッシュレート、HDR対応で滑らかで美しい映像。
- 有機ELの焼き付きを抑える『OLEDケア』機能搭載。
『GIGABYTE GS32QCA』は、QHD解像度(2560x1440)の31.5インチ曲面ゲーミングモニターです。
- ネイティブ1500R曲面モニターによる圧倒的没入感。
- 応答速度1ms＆リフレッシュレート180Hzの滑らかな映像体験。
- 様々なインテリアにフィットする、シンプル＆スタイリッシュなデザイン。
両製品とも画面にタイマーやクロスヘアを表示できるゲームアシスト機能や、明るい部分を露出しすぎることなく暗い部分を鮮明にできるブラックイコライザー機能など、特に対戦ゲームに役立つ様々な機能が搭載されています。
2025年4月25日発売予定です。
GIGABYTE MO27Q2 | GIGABYTE(ギガバイト) 27インチ QHD (2560 x 1440) 有機EL(OLED) ゲーミングディスプレイ/モニター
本体＆パッケージ
本体
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/909_1_8226a72a85324a7c22f8de9289ccd249.jpg ]
想定売価：\94,500前後(税込)
発売予定：2025年4月25日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-mo27q2.html
GIGABYTE GS32QCA | GIGABYTE(ギガバイト) 31.5インチ QHD(2560x1440) 曲面 液晶ゲーミングディスプレイ/モニター
本体＆パッケージ
本体
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/909_2_e4b2023004fbc74cc9b8b64573b19afd.jpg ]
想定売価：\40,500前後(税込)
発売予定：2025年4月25日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-gs32qca.html